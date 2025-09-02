La estrella de Uruguay que no estará frente a Perú por suspensión en duelo clave por Eliminatorias 2026

Uruguay está a un paso del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, y para asegurar su boleto directo deberá derrotar a Perú este jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

A pesar que los ‘charrúas’ llegan como favoritos en el enfrentamiento con la ‘blanquirroja’, no todo es tranquilidad para Marcelo Bielsa porque tendrá seis duras bajas que deberá resolver con urgencia, y entre ellas no estará su estrella.

Darwin Núñez, quien regresó a la selección, no podrá ser tomado en cuenta para recibir al equipo de Óscar Ibáñez debido a que sigue cumpliendo una suspensión por incidentes ocurridos en la Copa América, afectando el potencial ofensivo de los uruguayos.

A la ausencia de Núñez se le suman José María Giménez, defensor del Atlético de Madrid, quedó fuera debido a problemas físicos que arrastra desde hace meses. Maximiliano Araújo, delantero del Sporting de Lisboa, tampoco podrá estar tras no recuperarse de una lesión.

Por acumulación de tarjetas amarillas, estarán sancionados Ronald Araújo (Barcelona FC) y Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), lo que reduce las opciones en defensa. Nicolás de la Cruz, jugador del Flamengo, tampoco podrá jugar, lo que complica la generación de juego en el mediocampo.

“Nosotros necesitamos correr mucho, porque eso nos hace jugar mejor, rentabilizar nuestras virtudes. Necesitamos correr más que el rival y necesitamos de los jugadores que están habituados a la competencia máxima de altísima intensidad. Perú tiene todo el material necesario para ocupar el lugar al que en este momento no ha llegado”, declaró Marcelo Bielsa en conferencia de prensa.

Darwin Núñez está de regreso con Uruguay. - Crédito: AFP

¿Marcelo Bielsa criticó a Darwin Núñez por su pase a Arabia?

Marcelo Bielsa se refirió al poléico traspaso de Darwin Núñez al Al Hilal de Arabia Saudita, explicando que no fue consultado sobre la decisión del delantero y que solo habría dado su opinión si se la hubieran solicitado. El técnico destacó la trayectoria de Núñez en Europa, desde sus inicios en un club portugués hasta su paso por el Liverpool.

“Darwin es un jugador que en su corta edad ya ha hecho muchos procesos. Llegó a Europa, pasó a un club portugués, pasó a uno de los mejores clubes del mundo (Liverpool) y ahora pasa a un mercado que ha revolucionado el fútbol. Ya no se puede decir que Arabia es un mercado de segundo nivel”, apuntó el DT.

También señaló que el fútbol saudita ha cambiado y ya no puede considerarse un mercado de segundo nivel, dado el número de jugadores de alto nivel que han llegado allí. Bielsa mencionó que, junto a las ligas de España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia, habrá que evaluar el lugar que ocupa la liga de Arabia Saudita en el panorama internacional, considerando la jerarquía y competitividad que puede alcanzar.

“Creo que están las cinco grandes ligas: España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia, y habría que ver en qué sitió ingresa Arabia con su competencia. Cuál es la jerarquía con la que va a estar allí. Hay muy pocas ligas en el mundo que tengan tantos jugadores de tanto nivel”, añadió.

“No sé si me va tirar de la oreja”

Darwin Núñez bromeó sobre el recibimiento que le iba a dar Marcelo Bielsa por dejar la Premier League y escoger el fútbol de Arabia Saudita tras su llegada al Al Hilal.

“No hablé con él. Lo veré hoy. No sé qué me va a decir: no sé si me va a tirar de la oreja o qué. Espero que sea algo bueno y positivo”. Y reconoció que prefirió no escuchar la conferencia: “No escuché; estoy por fuera de eso. Ya no miro tanto las redes porque al final eso termina haciendo daño al jugador”.