André Carrillo reveló todos los berrinches que le hizo a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era insoportable”

La 'Culebra' confesó cómo era su actitud cuando el 'Tigre' no lo tomaba en cuenta en la 'bicolor'. (Video: Sin Cassette)

Uno de los jugadores peruanos que se perderá la fecha doble de setiembre es André Carrillo, quien sufrió una lesión que lo alejará de la actividad deportiva lo que resta de la temporada. Una dura baja para la ‘bicolor’ en partidos claves de las Eliminatorias 2026. Sin embargo, su crecimiento futbolístico ha sido notable y luce mucho más maduro que en momentos pasados. En ese sentido, la ‘Culebra’ reveló todos los berrinches que le hizo a Ricardo Gareca durante su etapa en el elenco nacional.

Esto lo dijo en el programa de YouTube, ’Sin Cassette‘, donde el mediocampista relató situaciones de inconformidad y frustraciones personales por no haber sido considerado en la fase de grupos de la Copa América 2019.

“La Copa América que llegamos a la final, en fase de grupos no jugué un partido. Me acuerdo que llevé a toda mi familia a la fase de grupos: mi mujer, hijos, mi hermano, cuñado, todo el mundo. Y no jugué ni un minuto. Los mandé a todos de vuelta, ‘váyanse que estoy gastando mucha plata’. Se fueron, empecé a jugar todo y llegamos a la final”, comentó.

El ‘Tigre’ tuvo que enfrentar el fuerte carácter de Carrillo, quien reconoció: “En ese tiempo yo era más pesado. Iba a la selección, no jugaba y era cara de ‘culo’, entrenaba sin ganas. A veces cuando uno es joven sucede. Sabía que no iba a jugar, no me entrenaba, me daba igual. Me decían que vaya al gimnasio y no iba y me quedaba en el vestuario, así de rebelde. Por eso no jugaba. Hoy por hoy es totalmente diferente”.

Ricardo Gareca con André Carrillo en la Copa América 2019. - créditos: Getty Images

El paso de los años y el contexto de distintos clubes han permitido a André Carrillo mirar hacia atrás y entender su propio comportamiento. “Cuando eres ‘chibolo’ te equivocas, es normal. Acá (en Corinthians) veo que sucede, en la selección, es parte de la vida”.

En el ámbito de la selección peruana, el futbolista de 34 años explicó con autocrítica la razón de sus ausencias en la cancha durante determinados ciclos. “¿Entendí a Gareca? Sí, hoy lo entiendo. Yo era pesado, insoportable por momentos. Tipo, viene la pelota en pleno entrenamiento, saco un remate y la tiro donde sea para no entrenar, para demostrar que estaba enfadado”. La molestia, canalizada a través de actitudes visibles en el campo de entrenamiento, contribuyó a que el técnico argentino tomara la decisión de dejarlo fuera en ciertos encuentros importantes.

“¿Por qué no me consideró? Porque tenía opciones y a veces uno no acepta, actúa con rebeldía. Después empecé a entrenar mejor, vi que podía jugar, que la selección no estaba yendo bien. Me puse las pilas y cuando vio un cambio en mí, decidió usarme”, agregó.

André Carrillo es una de las figuras de Corinthians de Brasil, ejerciendo como volante organizador. - créditos: Difusión

André Carrillo sobre su cuestionada personalidad

Más allá de lo futbolístico, André Carrillo mencionó el modo en que su personalidad ha sido percibida tanto en clubes como en la selección peruana. “Puede ser, quien no me conoce lo relaciona así (desinteresado). La mayoría de entrenadores que me han tenido al principio dicen ‘métele un poco más serio’. Aquí mismo Dorival me dijo ‘André, entrénate un poquito más, un poco más serio’, pero después me van conociendo y se cag... de risa conmigo, saben que soy así. Por más que estoy vacilando, jodiendo, estoy trabajando serio. Es cuestión de conocerme”, aseguró.

El canterano de Alianza Lima también enfrentó el escepticismo de compañeros hasta que lograban entender su peculiar forma de ser. “Luciano Vietto me decía ‘André, cuando yo llegué a Al Hilal te odiaba por cómo vacilabas. Pasaron seis meses para darme cuenta que tú eras así. Hoy por hoy somos mejores amigos. Es mi forma de ser, cómo me he llevado a lo largo de mi vida, así que no voy a cambiar”, manifestó, rechazando cualquier falta de interés.