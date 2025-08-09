André Carrillo sufrió una fuerte lesión que lo llevó a una intervención quirúrgica: temporada acabada por recuperación larga

André Carrillo estará de para prolongada por una lesión ligamentaria de tobillo. - Crédito: Leonardo Lima

La salud física de André Carrillo le exige una para prolongada. El mediocentro de Corinthians ha sufrido una fortísima lesión ligamentaria que lo ha llevado a pasar por una intervención quirúrgica. Frente a Palmeiras, por la Copa Brasil, protagonizó un duro impacto contra Agustín Giay del que no pudo salir bien librado en el Allianz Parque. Los médicos del ‘timao’ ingresaron para evaluarlo y retirarlo del escenario en una camilla.

Al día siguiente del preocupante acontecimiento, el área de sanidad del Corinthians dio cuenta que la dolencia que viene aquejando la ‘Culebra’ es de sumo cuidado: una ruptura ligamentaria del tobillo. La situación, incluso, escala al grado de la intervención quirúrgica inmediata para que los plazos de rehabilitación del peruano sean adecuados, aunque los mismos son inciertos e indefinidos, al menos por ahora.

André Carrillo se ha establecido como inamovible en Corinthians. - Crédito: Difusión

