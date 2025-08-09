Perú Deportes

André Carrillo sufrió una fuerte lesión que lo llevó a una intervención quirúrgica: temporada acabada por recuperación larga

La salud del mediocentro de Perú le exige alejarse de los gramados por tiempo indeterminado. Una operación del tobillo da por terminada su aparición en la actual temporada del Brasileirao y Copa Brasil

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
André Carrillo estará de para
André Carrillo estará de para prolongada por una lesión ligamentaria de tobillo. - Crédito: Leonardo Lima

La salud física de André Carrillo le exige una para prolongada. El mediocentro de Corinthians ha sufrido una fortísima lesión ligamentaria que lo ha llevado a pasar por una intervención quirúrgica. Frente a Palmeiras, por la Copa Brasil, protagonizó un duro impacto contra Agustín Giay del que no pudo salir bien librado en el Allianz Parque. Los médicos del ‘timao’ ingresaron para evaluarlo y retirarlo del escenario en una camilla.

Al día siguiente del preocupante acontecimiento, el área de sanidad del Corinthians dio cuenta que la dolencia que viene aquejando la ‘Culebra’ es de sumo cuidado: una ruptura ligamentaria del tobillo. La situación, incluso, escala al grado de la intervención quirúrgica inmediata para que los plazos de rehabilitación del peruano sean adecuados, aunque los mismos son inciertos e indefinidos, al menos por ahora.

André Carrillo se ha establecido
André Carrillo se ha establecido como inamovible en Corinthians. - Crédito: Difusión

[HABRÁ AMPLIACIÓN…]

Temas Relacionados

André CarrilloCorinthiansBrasileiraoSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro de Jorge Fossati buscará una victoria ante la ‘misilera’ para mantener su invicto en el estadio Monumental y tomar la punta de esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Sport Boys EN

Antonio Rizola hizo autocrítica tras derrota ante Colombia y advirtió sobre Venezuela: “No piensen que ganaremos solo porque somos Perú”

El técnico brasileño aceptó las falencias de la selección peruana y advirtió a los hinchas sobre el encuentro contra la ‘vinotinto’ por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley

Antonio Rizola hizo autocrítica tras

“Kylian es peruano”: celebraciones en Ancón por acto social de la Fundación Inspired by KM liderado por la madre de Mbappé

Fayza Lamari, con bandera peruana en sus manos y acompañada por invitadas vestidas con camisetas del Real Madrid, dio por inaugurado las obras benéficas impulsadas por la Fundación presidida por Mbappé

“Kylian es peruano”: celebraciones en

Kylian Mbappé apoya a los más necesitados del Perú: impulsa la construcción de aulas y la remodelación de una cancha de fútbol

El goleador francés del Real Madrid preside la Fundación Inspired by KM, cuyo propósito es realizar labores de carácter social alrededor del mundo. Una localidad peruana se ha visto favorecida por la grandeza humana de ‘Kiki’

Kylian Mbappé apoya a los

Entradas del Universitario vs Palmeiras: precios y dónde comprar para partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Hoy, sábado 9 de agosto, inicia la venta de tickets para el primer duelo entre la ‘U’ y el equipo brasileño, el cual se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate

Entradas del Universitario vs Palmeiras:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Con el Perú no te

“Con el Perú no te metas”: Keiko Fujimori arremete contra Gustavo Petro y lo califica de ‘guerrillero’

Pedro Castillo fracasa nuevamente: PJ rechaza demanda para anular el juicio por el golpe de Estado

César San Martín se despide del Poder Judicial: “He hecho lo que he podido en la medida de mis posibilidades”

Guerrilla, narcotráfico y minería ilegal: el desafío para Perú y Colombia después de la Comperif

Caso Árbitros de Odebrecht: PJ sentencia a cuatro años de prisión a Carlos Carrasco

ENTRETENIMIENTO

¿Brian Rullán le envía indirectas

¿Brian Rullán le envía indirectas a Laura Spoya? Los posts donde sostiene que “tarde o temprano sé que mi presencia hará falta”

Darinka Ramírez lanza fuerte crítica a Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, por su rol en la vida de su hija: “No ha sido abuela presente”

Magaly Medina asegura que Darinka Ramírez “está cometiendo un error” al no permitir que Jefferson Farfán vea a su hija sin ella

‘Majo con Sabor’ y su inesperada confesión sobre Gino Assereto que enciende rumores de reconciliación

La esposa de Renzo Schuller habría sido la causa del distanciamiento con Gian Piero Díaz

DEPORTES

Universitario vs Sport Boys EN

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Antonio Rizola hizo autocrítica tras derrota ante Colombia y advirtió sobre Venezuela: “No piensen que ganaremos solo porque somos Perú”

“Kylian es peruano”: celebraciones en Ancón por acto social de la Fundación Inspired by KM liderado por la madre de Mbappé

Kylian Mbappé apoya a los más necesitados del Perú: impulsa la construcción de aulas y la remodelación de una cancha de fútbol

Entradas del Universitario vs Palmeiras: precios y dónde comprar para partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025