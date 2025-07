Ricardo Gareca rechazó polémica anécdota de André Carrillo antes de llegar a Arabia Saudita: “Ya voy a hablar con él”

El 'Tigre' se refirió a las declaraciones de la 'Culebra', quien lo mandó a buscar su extremo a Huancayo o Ayacucho previo a fichar por Al Hilal. (Video: Doble Punta)

Ricardo Gareca ha sido noticia en las últimas semanas, no solo por su turbulenta salida de la selección de Chile, sino también porque entre las opciones que ha surgido para continuar su carrera es Perú. Esto ha llevado que el ‘Tigre’ brinde una extensa entrevista para el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, donde fue consultado por André Carrillo y la polémica anécdota que contó antes de llegar a Arabia Saudita en 2018.

El periodista Bruno Cabala le preguntó si es que eran ciertas las declaraciones de la ‘Culebra’, que mandó a buscar al DT argentino a su extremo para la ‘bicolor’ en Huancayo o Ayacucho, a lo que el técnico respondió lo siguiente: "Me gustaría tenerlo... Ya voy a hablar con Carrillo en algún momento. Me gustaría volver a dirigirlo", fueron sus primeras palabras con mucha elocuencia.

El comunicador insistió si es que era verdad lo expresado por el exfutbolista de Al Hilal, pero el veterano entrenador rechazó y atinó a mencionar que lo dijo en un espacio relajado como el programa ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

“Eso me llegó y debe ser un programa. Si yo llego a hablar de todos los muchachos peruanos, hay un respeto bárbaro. Jamás nadie me dijo algo parecido. Esto tendrá que ver el matiz o las características del programa. Yo solo puedo reírme, no voy a salir a aclarar cosas. Eso tiene que ver con la temática del programa. Jamás un jugador de Perú me dijo algo de esa característica. Lo tomo como algo divertido para la gente y el hincha peruano”, precisó.

Ricardo Gareca dirigió a André Carrillo, que fue de los mejores jugadores de Perú en el Mundial de Rusia 2018. - créditos: REUTERS/Francois Lenoir

Eso no fue todo, ya que otro de los panelistas del espacio digital, Horacio Zimmermann, le hizo la consulta a Ricardo Gareca sobre la nueva posición de André Carrillo, pasando del extremo derecho a la mitad de la cancha y que le ha permitido brillar en Corinthians.

“¿Nueva posición de Carrillo? Un jugador de esas características puede hacer lo que quiera porque André es un jugador bárbaro. Creo que la selección tenía muchos jugadores que podrían seguir dándoles muchas alegrías. El tiempo lo demuestra. Algunos muchachos eligieron volver a Perú, pero siguieron teniendo un rendimiento muy apropiado para la selección", acotó.

André Carrillo sobre mensaje a Ricardo Gareca previo a fichar por Al Hilal

En el programa ‘Enfocados’, André Carrillo confesó que luego del Mundial de Rusia 2018, recibió una irrechazable oferta de Al Hilal y lo consultó con Jefferson Farfán, quien le dio el visto bueno.

“Yo soy competitivo, pero la gente piensa que no. Hay que ser inteligente en el fútbol. Me preguntaban ‘¿por qué te fuiste a Arabia?’ Estaba de vacaciones en Madrid y me llegó esa oferta (de Al Hilal) por un añito a préstamo. El entrenador Jorge Jesús se comunicó conmigo para decirme que me quería en Arabia. A mí todavía me quedaban tres años en Benfica y dudaba. Tuve que llamar a Agustín (Farfán), que como estuvo en Dubái, le consulté. Cuando le dije el monto que me ofrecieron, él me respondió ‘nero, anda, que eso no te lo pagan ni en Europa’“, dijo en primera instancia.

Pero no fue el único, ya que el siguiente en avisarle por este traspaso era Ricardo Gareca, que incluso amenazó con no llamarlo al no ir a una liga que no consideraba como competitiva. “El ‘profe’ siempre decía‘si alguno tiene una oferta, consulte conmigo para saber’. Cuando se hablaba que yo me iba para allá, él me llama y me dice ‘me he enterado que te vas para Arabia, ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’”, acotó.

No obstante, la respuesta de Carrillo Díaz sosprendió y causó las risas: “Le dije ‘ya, ‘profe’, convoque a otro, no pasa nada. Ahí tiene bastantes clubes en Perú, saque su extremo de Sport Huancayo o de Ayacucho FC”.

André Carrillo reveló la conversación que tuvo con Ricardo Gareca antes de migrar a Arabia Saudita. (Video: Enfocados)