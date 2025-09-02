Perú Deportes

Oliver Sonne se postula como ‘9′ en la selección peruana ante la falta de goleadores en Eliminatorias 2026: “Sí puedo”

El futbolista del Burnley llega con la motivación elevada luego de haber celebrado su primera anotación en Turf Moor en la clasificación a la 3era ronda de la Carabao Cup

Renzo Galiano

Oliver Sonne enfocado en el
Oliver Sonne enfocado en el cierre de Eliminatorias Sudamericanas 2026. - Crédito: FPF

La última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 promete emociones fuertes en la selección peruana, sobre todo por la reciente candidatura de Oliver Sonne para ocupar un rol inédito. Conocedor de la problemática existente en la zona ofensiva, el peruano-danés ha levantado la mano para ser opción como único atacante, dejando a un lado a potenciales opciones como Luis Ramos o José Rivera.

O, al menos, así lo ha dado entender el ‘Vikingo’ cuando, no bien llegó a la ciudad de Montevideo, le preguntaron desde América Deportes si podía posicionarse como el ‘9′ de Perú. “”, respondió escuetamente y con una sonrisa en el rostro el futbolista para posteriormente abandonar la escena y subirse al vehículo oficial de la Federación Peruana de Fútbol.

Oliver Sonne no ve con
Oliver Sonne no ve con malos ojos ubicarse como delantero de Perú. - Crédito: Composición Infobae

Añadió, además, que “estoy en buen momento en Inglaterra. Es un buen equipo y estoy en una buena temporada con Burnley, estamos en Premier League, vamos mejorando y estoy muy feliz”.

Oliver Sonne ha respondido al llamamiento de Óscar Ibáñez con la esperanza de ser empleado como titular en los cruces contra Uruguay y Paraguay, aunque la realidad dicta que, posiblemente, mantenga su línea de alternativa en la banca para aportar músculo y oxígeno dentro del campo.

El 'Vikingo' cree que vendrán buenos años para la selección peruana. | VIDEO: América Deportes

Compromiso único

Oliver Sonne, el joven lateral derecho oriundo de Dinamarca aunque con ascendencia andina, ha cobrado protagonismo en la selección peruana durante las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Debutó en este certamen ingresando en el segundo tiempo del partido contra Ecuador en septiembre de 2024.

Si bien inició como recurso alternativo para entrenadores como Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, su integración fue paulatina: sumó minutos en partidos como ante Colombia y Ecuador, aportando 364 minutos en siete encuentros eliminatorios.

Oliver Sonne lleva ocho partidos
Oliver Sonne lleva ocho partidos con la selección peruana. - Crédito: Tabatha Belén

Ya en el interinato de Ibáñez, el ‘Vikingo’ continuó con su rol de revulsivo entrando de cambio en la recta final del pasado combo clasificatorio. La afición nacional aún espera que pueda ganar un mayor protagonismo, aunque ello dependerá de su desenvolvimiento en los entrenamientos y su actualidad en la Premier League.

A pesar de los obstáculos del actual proceso, su juventud, su versatilidad defensiva y su profesionalismo perfilan a Oliver Sonne como una de las piezas prometedoras de cara a los próximos ciclos mundialistas.

El lateral nacido en Dinamarca por fin pudo pisar el campo de juego por las Clasificatorias. (Video: Movistar Deportes)

Burnley, nuevo escaparate

Oliver Sonne, de 24 años, llegó a inicios del 2025 a Burnley procedente del Silkeborg IF, donde descolló consecutivamente con servicios y goles. Un traslado definitivo a Turf Moor dio inicio a su aventura en la Sky Championship (Segunda División). Apenas sumó algunas apariciones puntuales en la categoría de plata, pero al momento que se concretó el ascenso a la Premier League, como 3er mejor clasificado luego de superar un play-off, obtuvo otro status.

Empezó como titular ante Tottenham, en condición de visitante, alineado como carrilero en una estructura 3-5-2, aunque su presentación estuvo marcada por ciertos errores defensivos, que finalmente lo condenaron a la suplencia. Y así se ha mantenido en las fechas próximas de la élite de Inglaterra.

No obstante, hubo una oportunidad de oro para que Sonne demostrase una faceta distinta: la ronda preliminar de la Carabao Cup. En ese espacio, empezó acciones contra Derby County y se encumbró como el héroe de la contienda al darle la clasificación a los suyos con un gol agónico, que permitió el pase a la siguiente ronda.

