Perú vs Uruguay: día, hora y canal tv del partido por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Este jueves 4 de septiembre, la selección peruana medirá fuerzas con Uruguay en condición de visita por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. Será un choque clave para la ‘bicolor’, ya que podría marcar su destino en el certamen, debido a su incómoda posición en la tabla de posiciones.

Óscar Ibáñez convocó a 26 jugadores para buscar la sorpresa en su condición de visita sin Paolo Guerrero, Edison Flores y Alex Valera, quienes quedaron afuera de la convocatoria por lesión. Sin embargo, todas las noticias no son malos porque se confirmó que la dolencia de Kevin Quevedo que es de consideración y viajará a tierras uruguayas sin problemas.

Al frente estarán los ‘charrúas’, quienes tienen casi asegurado su cupo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México y solo le toca definir su lugar en la tabla de posiciones: marcha cuarto con 24 puntos. La misión de la escuadra de Marcelo Bielsa es sacar un triunfo que me permita sostener la regularidad que se tornó difícil en los últimos encuentros.

Los uruguayos tendrán cuatro bajas confirmadas: Ronald Araujo, Nahitan Nández y Darwin Núñez están suspendidos, y Maximiliano Araujo está lesionado.

“Sabemos a dónde vamos, al rival que vamos a enfrentar. Nosotros no tenemos margen de error, tenemos que ir a ganar, solo nos conviene un resultado, que es ganar. El ‘profe’ preparará la estrategia y nosotros trataremos de adaptarla lo antes posible y poder plantarla en el partido. Si el ‘profe’ decide que estoy para 90 voy a dar todo y si me canso antes levantaré la mano para que entre otro con las mismas ganas“, declaró Yoshimar Yotún en conferencia de prensa.

El volante de 35 años aseguró que no tiene contemplado cerrar su ciclo con la 'bicolor'. (Video: Ovación)

Perú vs Uruguay: día y hora del partido por las Eliminatorias 2026

La selección peruana visitará a los ‘charrúas’ este jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2025. El horario establecido será a las 18:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:30 horas.

La selección peruana se juega su clasificación al repechaje en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Canal TV para ver Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026

El choque será transmitido por las señales abiertas de América Televisión y ATV a través de sus canales 4 y 9, respectivamente. También Movistar Deportes se encargará de pasar las incidencias del duelo por medio de sus frecuencias 3 y 703 en HD, y por su plataforma streaming Movistar Play, el cual es gratuito para sus suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Montevideo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, polémicas, declaraciones de los jugadores, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Lista de convocados de Perú

Porteros: Pedro Gallese (Orlando City SC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (FBC Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Burnley FC), Marcos López (FC Copenhague) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Mediocampistas: Renato Tapia (Al Wasl FC), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: José Rivera (Universitario), Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali), Joao Grimaldo (Riga FC) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC).