Gol de Oliver Sonne en el último minuto para triunfo ante Derby County y clasificación en Carabao Cup 2025

El 'Vikingo' remató al arco una acción brillante con la que se llevó por delante al Derby County. | VIDEO: CBS

Oliver Sonne acaba de encumbrarse en Burnley. En su primera titularidad en la Carabao Cup, se lució con una impecable anotación —la inicial desde su llegada a Inglaterra— que sirvió para eliminar al Derby County, de los dieciseisavos de final, en un partido demasiado electrizante.

Después de darle una oportunidad como inicialista en el arranque de la Premier League y posteriormente como pieza de recambio, el entrenador Scott Parker se decantó por alinearlo en el primer testeo de la EFL Cup contra Derby County, en el marco de la Segunda Ronda. Movimiento arriesgado, pero que dio enormes frutos.

Oliver Sonne empezó con buen pie en Burnley. - Crédito: Difusión

La aparición goleadora de Oliver Sonne llegó en un momento cumbre cuando ambos rivales estaban igualados a uno, acercándose a la muerte súbita. Exactamente, a los 90′+1, el futbolista peruano-danés se metió al área rival esperando alguna desatención, la cual llegó a partir de una triangulación espléndida desde el mediocampo.

Un pase entre líneas de Mike Tresor devino en la ruptura de bloque del ‘Vikingo’, ganándole la posición a dos centrales contrarios, para que rematara con éxito, como si fuese un delantero de largo recorrido, una jugada brillante. Ni la salida del portero Josh Vickers impidió el loable zurdazo del peruano.

El peruano puso el tanto de la victoria en el último minuto. (Video: Canal N)

Derribado en el piso por la salida presurosa del guardameta, Sonne se reincorporó rápido para salir disparado hacia un lado del campo, cercado por sus compañeros del Burnley, con el objetivo de festejar su memorable diana en Inglaterra. Mirada al cielo, movimiento de brazos y reconocimiento de los suyos sobre el gramado. Además, el entrenador Parker aplaudió el gesto técnico de la diana firmada por el peruano-danés.

Los ‘Claretts’ empezaron de la mejor manera posible el choque adelantándose en el score, apenas a los 4′ minutos, a través de un tiro de Aaron James Ramsey. La alegría, sin embargo, no duró demasiado tiempo, porque Bobby Lamont Clark respondió con la igualada parcial. De no ser por la audacia de Oliver Sonne, el envite se hubiese resuelto por la tanda de penales.

Oliver Sonne lanza al Burnley a una nueva etapa de la Carabao Cup. - Crédito: Ben Roberts Photo