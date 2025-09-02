Perú Deportes

Agente de Alberto Velásquez: “No es una decisión definitiva [representar a Perú]; todo está abierto hasta que debute oficialmente”

La Federación Peruana de Fútbol reincorporó a la joven promesa del FC Midtjylland y planea darle oportunidades en la U18. No obstante, el agente Laurent Burkart aseguró, en una charla exclusiva con nuestra website, que el ‘9′ aún no ha decidido que nación representar. “El futuro mostrará lo que es posible”, sostuvo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Alberto Velásquez, entre Perú y
Alberto Velásquez, entre Perú y Finlandia. - Crédito: Composición Infobae

La selección peruana ha realizado su primera incorporación de peso para la categoría U18. El nombre de Alberto Velásquez no es para nada nuevo, dado que cuenta con un pequeño pasado en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional, pero algunos roces con autoridades dieron pie a que se desmarcara, por tiempo indefinido, para acudir a las citaciones de Finlandia, su otra nación.

Velásquez, de 17 años, llega a la ‘bicolor’ después de asentarse como uno de los valores más importantes, en materia económica y deportiva, del FC Midtjylland de la 3F Superliga. Sus descollantes exhibiciones en la academia del club danés, donde golea y asiste con gran frecuencia, cautivaron a Carlos Silvestri y lo motivaron para que establezca un puente de contacto.

Claro está que se limaron todas las asperezas posibles para que Alberto pueda aterrizar con absoluta comodidad en la VIDENA. Se espera que se asiente rápido a los entrenamientos de cara a los dos partidos de preparación contra Guatemala, en Chincha. Entretanto, en las oficinas de San Luis celebran el éxito de haber blindado a un ‘9’ de formación europea que pueda asomarse para el futuro de la selección mayor, aunque el entorno del joven deportista mira con mucha atención ese escenario.

Alberto Velásquez durante su pasantía
Alberto Velásquez durante su pasantía por la Red Bull Akademie. - Crédito: Difusión

“No es definitivo”

La reincorporación de Alberto Velásquez con Perú supone un fuerte golpe a la mesa, pero sobre todo una importante oportunidad para darle pista a un futurible delantero nacional. Su titularidad en los testeos próximos se pone a tiro, a partir de su rendimiento superlativo en el campeonato de menores de Dinamarca.

Mientras el futbolista peruano se dispone a responder el llamado de Silvestri, el entorno empresarial que vela por su futuro analiza a la perfección el virtual paso que está dando. Sí, virtual porque no están considerando la reciente convocatoria con carácter oficial; de tal manera que aún Alberto tiene abierto el abanico de la internacionalidad.

El delantero peruano se lució con una espléndida diana desde afuera del área. | VIDEO: Difusión

El representante Laurent Burkart es categórico al respecto en un diálogo exclusivo con Infobae Perú: “No es una decisión definitiva [representar a Perú]. Todo está abierto hasta que debute en un partido oficial con la selección nacional”.

Añade, además, que “el objetivo de Alberto Velásquez, como el de cualquier gran talento, es llegar a los mejores equipos de Europa. La selección nacional y su club son la plataforma perfecta”.

Laurent Burkart, agente FIFA de
Laurent Burkart, agente FIFA de CEO B360, aborda el caso de la internacionalidad de Alberto Velásquez. - Crédito: Renzo Galiano

La opción de Velásquez para reforzar la U18 tomó un tiempo prudente. En la interna saben plenamente lo que puede ofrecer el ariete, pero los compatriotas de a pie desconocen sus virtudes. Al respecto, Burkart intenta contextualizar el talento de la promesa más importante de CEO B360. “Es rápido, técnicamente bueno y tiene una gran capacidad goleadora. Su club, el FC Midtjylland, tiene un alto nivel de exigencia”.

La figura de Alberto Velásquez, definitivamente, es apreciada como posible candidato para ocupar el centro del ataque en unos cuantos años frente a la ausencia de ‘killers’ de peso. De eso no quiso profundizar el agente, aunque mencionó que “alcanzar el nivel internacional es algo por lo que hay que luchar. El futuro mostrará lo que es posible”.

Temas Relacionados

Alberto VelásquezSelección peruanaFC Midtjyllandperu-deportes

Más Noticias

Paolo Guerrero le auguró un increíble futuro a Erick Noriega tras su debut con Gremio: “No tiene techo”

A puertas del Perú vs Uruguay, el delantero nacional llenó de elogios al ‘Samurái’, quien se estrenó en el Brasileirao y sería titular en Montevideo

Paolo Guerrero le auguró un

El jugador clave de la selección peruana que no estará ante Uruguay por suspensión

La ‘blanquirroja’ visitará a los ‘charrúas’ este jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: solo le sirve el triunfo

El jugador clave de la

Los cinco jugadores de Perú que estarán en capilla ante Uruguay y podrían perderse el partido contra Paraguay por Eliminatorias 2026

El técnico Óscar Ibáñez corre el riesgo de quedarse sin varios de sus futbolistas titulares por acumulación de tarjetas amarillas. Renato Tapia no estará ante la ‘celeste’

Los cinco jugadores de Perú

Oliver Sonne se postula como ‘9′ en la selección peruana ante la falta de goleadores en Eliminatorias 2026: “Sí puedo”

El futbolista del Burnley llega con la motivación elevada luego de haber celebrado su primera anotación en Turf Moor en la clasificación a la 3era ronda de la Carabao Cup

Oliver Sonne se postula como

Los resultados que necesita Perú ante Uruguay para soñar con el repechaje al Mundial 2026

La selección peruana visitará a los ‘charrúas’ en Montevideo para aferrarse a las matemáticas rumbo al repechaje de la próxima Copa del Mundo. Conoce los escenarios que tiene el ‘equipo de todos’

Los resultados que necesita Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE presentará demanda competencial contra

JNE presentará demanda competencial contra el PJ por controversial fallo a favor del partido de Duberlí Rodríguez

Cancillería se pronuncia por asesinato de Indonesia: expresó condolencias y ofrece mayor resguardo policial

Congresistas de Renovación Popular presionan al ministro de Transportes por trenes de López Aliaga: “¿No podemos invertir 20 millones?”

Juan José Santiváñez asegura que construcción de El Frontón costará S/ 500 millones: Así lucirá el nuevo penal

La Policía sí hace reglaje a periodistas a través de la Digimín, según Harvey Colchado

ENTRETENIMIENTO

Pamela López presenta nuevo abogado

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Discoteca privada y máxima privacidad: detalles de la lujosa mansión de Jefferson Farfán que está a la venta en USD 4.5 millones

De Bellas Artes a Televisa, la historia detrás de Pietro Vannucci, el actor peruano que triunfa en México

Gustavo Bueno fue dado de alta tras una difícil cirugía de columna: detalles de su salud y palabras del actor

Rosario Sasieta deja de ser abogada de Pamela López: “Ponemos fin al patrocinio legal ad honorem”

DEPORTES

Paolo Guerrero le auguró un

Paolo Guerrero le auguró un increíble futuro a Erick Noriega tras su debut con Gremio: “No tiene techo”

El jugador clave de la selección peruana que no estará ante Uruguay por suspensión

Los cinco jugadores de Perú que estarán en capilla ante Uruguay y podrían perderse el partido contra Paraguay por Eliminatorias 2026

Oliver Sonne se postula como ‘9′ en la selección peruana ante la falta de goleadores en Eliminatorias 2026: “Sí puedo”

Los resultados que necesita Perú ante Uruguay para soñar con el repechaje al Mundial 2026