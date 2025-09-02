Agente de Alberto Velásquez: “No es una decisión definitiva [representar a Perú]; todo está abierto hasta que debute oficialmente”

Alberto Velásquez, entre Perú y Finlandia. - Crédito: Composición Infobae

La selección peruana ha realizado su primera incorporación de peso para la categoría U18. El nombre de Alberto Velásquez no es para nada nuevo, dado que cuenta con un pequeño pasado en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional, pero algunos roces con autoridades dieron pie a que se desmarcara, por tiempo indefinido, para acudir a las citaciones de Finlandia, su otra nación.

Velásquez, de 17 años, llega a la ‘bicolor’ después de asentarse como uno de los valores más importantes, en materia económica y deportiva, del FC Midtjylland de la 3F Superliga. Sus descollantes exhibiciones en la academia del club danés, donde golea y asiste con gran frecuencia, cautivaron a Carlos Silvestri y lo motivaron para que establezca un puente de contacto.

Claro está que se limaron todas las asperezas posibles para que Alberto pueda aterrizar con absoluta comodidad en la VIDENA. Se espera que se asiente rápido a los entrenamientos de cara a los dos partidos de preparación contra Guatemala, en Chincha. Entretanto, en las oficinas de San Luis celebran el éxito de haber blindado a un ‘9’ de formación europea que pueda asomarse para el futuro de la selección mayor, aunque el entorno del joven deportista mira con mucha atención ese escenario.

Alberto Velásquez durante su pasantía por la Red Bull Akademie. - Crédito: Difusión

“No es definitivo”

La reincorporación de Alberto Velásquez con Perú supone un fuerte golpe a la mesa, pero sobre todo una importante oportunidad para darle pista a un futurible delantero nacional. Su titularidad en los testeos próximos se pone a tiro, a partir de su rendimiento superlativo en el campeonato de menores de Dinamarca.

Mientras el futbolista peruano se dispone a responder el llamado de Silvestri, el entorno empresarial que vela por su futuro analiza a la perfección el virtual paso que está dando. Sí, virtual porque no están considerando la reciente convocatoria con carácter oficial; de tal manera que aún Alberto tiene abierto el abanico de la internacionalidad.

El delantero peruano se lució con una espléndida diana desde afuera del área. | VIDEO: Difusión

El representante Laurent Burkart es categórico al respecto en un diálogo exclusivo con Infobae Perú: “No es una decisión definitiva [representar a Perú]. Todo está abierto hasta que debute en un partido oficial con la selección nacional”.

Añade, además, que “el objetivo de Alberto Velásquez, como el de cualquier gran talento, es llegar a los mejores equipos de Europa. La selección nacional y su club son la plataforma perfecta”.

Laurent Burkart, agente FIFA de CEO B360, aborda el caso de la internacionalidad de Alberto Velásquez. - Crédito: Renzo Galiano

La opción de Velásquez para reforzar la U18 tomó un tiempo prudente. En la interna saben plenamente lo que puede ofrecer el ariete, pero los compatriotas de a pie desconocen sus virtudes. Al respecto, Burkart intenta contextualizar el talento de la promesa más importante de CEO B360. “Es rápido, técnicamente bueno y tiene una gran capacidad goleadora. Su club, el FC Midtjylland, tiene un alto nivel de exigencia”.

La figura de Alberto Velásquez, definitivamente, es apreciada como posible candidato para ocupar el centro del ataque en unos cuantos años frente a la ausencia de ‘killers’ de peso. De eso no quiso profundizar el agente, aunque mencionó que “alcanzar el nivel internacional es algo por lo que hay que luchar. El futuro mostrará lo que es posible”.