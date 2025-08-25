Se asoma el recambio en la selección peruana: Maxloren Castro, Piero Cari y Mateo Rodríguez son llamados como sparrings

Óscar Ibáñez planifica la renovación en la selección peruana. - Crédito: FPF / Liga 1

Óscar Ibáñez no solo se ha quedado con ofrecer la lista final de la selección peruana para disputar el cierre de las Eliminatorias CONMEBOL 2026, también piensa a futuro y por eso ha entregado una pequeña nómina con nombres de sparrings con los que podrá realizar ciertas probaturas, con una eliminación prácticamente consumada al siguiente Mundial.

Ha generado mucha sorpresa observar la presencia de Maxloren Castro, quien a lo largo del proceso sudamericano había sido considerado dentro de los efectivos oficiales, sobre todo en la gestión de Jorge Fossati. Sin embargo, nunca llegó a hacer su debut oficial, limitándose a aparecer entre los suplentes.

Ahora, se prevé que Ibáñez quiera llevarlo de a pocos en prácticas de menor exigencia para así conocer el alcance de su potencial. Aunque no se descarta que si descolla en los trabajos, de una manera extraordinaria, y se suscita alguna baja obligada, pueda promoverlo a la lista oficial, siendo un atacante ya conocido en la selección nacional.

Por su increíble irrupción en el actual periodo y buen hacer con Alianza Lima, en distintos frentes, el volante Piero Cari se ha ganado su derecho para iniciar como sparring en la ‘blanquirroja’. Su talento innato conduciendo la pelota por todo el centro del campo, siendo diferencial por los flancos le han valido para que alcance un nivel superior y pruebe sus capacidades con rivales de mayor jerarquía.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]