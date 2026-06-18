Rodrigo González llama ‘soberbia’ a Magaly Medina porque no habría cumplido servicio comunitario: “Sabes que estás en falta”

El conductor de ‘Amor y Fuego’ aseguró que si Medina ganaba el juicio, también habría fiscalizado el trabajo de Farfán | Willax

El reciente enfrentamiento entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo capítulo luego de que Rodrigo González analizara en su programa el conflicto judicial vigente entre ambos. La controversia gira en torno a las dudas planteadas por el exfutbolista sobre el cumplimiento del servicio comunitario que la periodista debe realizar por orden del Poder Judicial.

Farfán señaló presuntas irregularidades en los registros de asistencia de Medina a la parroquia asignada. Sostuvo que la periodista solo habría permanecido unos minutos en el lugar, aunque los documentos oficiales consignan su presencia durante toda la jornada. “Necesito ganar”, expresó el exfutbolista para dejar clara su posición ante la justicia en este caso.

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Ante este escenario, Rodrigo González dedicó una reflexión pública sobre las consecuencias de la soberbia en el ámbito legal y las implicancias de no respetar las sanciones impuestas. El conductor remarcó que, si la situación hubiese sido inversa, Magaly Medina habría exigido el cumplimiento estricto de la sentencia.

Rodrigo González critica fuertemente a Magaly Medina en vivo, acusándola de soberbia y de no cumplir con su servicio comunitario, en medio de la controversia con Jefferson Farfán.

“Se sabe que en temas legales, si Magaly hubiese ganado el juicio a Jefferson Farfán o a cualquiera que sea del espectáculo, habría puesto a su equipo a verificar que los días que ella ganó se cumplieran, que no le den la vuelta a la ley y que se haga valer su derecho”, sostuvo.

González cuestionó la actitud de la periodista frente a las obligaciones judiciales, advirtiendo: “La soberbia es muy mala consejera cuando a uno ya le ha pasado algo en la vida”. Subrayó la importancia del respeto a las decisiones del Poder Judicial y criticó una posible actitud de superioridad. “¿Cómo puede ser tan... soberbia de creerte más allá del bien y del mal, de pensar que porque tú no le vas a dar gusto a él, al final sí se lo vas a terminar dando?”, expresó en su espacio televisivo.

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El presentador también aludió a la posibilidad de un intento de simular el cumplimiento del servicio comunitario, al señalar: “Si crees que te vas a burlar de él porque nunca vas a barrer o porque vas a barrer según un papel, pero que no lo has hecho y tienes algún contacto o alguien que te pueda firmar, ayudar... ¿cómo vas a subestimar que hay alguien que se tiene en ese enfrentamiento como ustedes?”, advirtió González, resaltando el nivel de escrutinio que enfrentan figuras públicas en litigios de alto perfil.

Rodrigo González critica fuertemente a Magaly Medina por su presunta falta de cumplimiento de servicio comunitario, calificándola de soberbia.

Magaly reta a Farfán a presentar pruebas ante el Poder Judicial

Ante las acusaciones, Magaly Medina desafió a Jefferson Farfán a presentar todas las evidencias en su contra. La periodista anunció que junto a su equipo legal ya inició acciones para acceder a los materiales que el exfutbolista pueda incorporar al expediente. “Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios y fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial, que lo haga”, declaró Medina.

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La conductora subrayó que no permanecerá pasiva ante el proceso y que exigirá transparencia en la presentación de pruebas ante la jueza. “Estoy presentando mañana con mis abogados un escrito para decirle a la jueza que tenga por bien enseñarnos aquellos videos que está presentando”, indicó.

La conductora Magaly Medina responde enérgicamente a los ataques de Jefferson Farfán, a quien acusa de orquestar un circo mediático y violar su derecho a la intimidad al revelar ilegalmente la ubicación donde cumple su servicio comunitario.

La disputa entre Farfán y Medina continúa generando repercusión en la opinión pública. Las acciones legales y el intercambio de declaraciones mantienen el tema vigente, mientras se espera la decisión judicial definitiva sobre el cumplimiento efectivo de las medidas impuestas.