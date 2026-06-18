Mónica Torres responde a las críticas por darle sobras del almuerzo a las ‘Víboras’ en ‘La Granja VIP’: “No era para ellas”

Mónica Torres explica su accionar tras la polémica por las sobras del almuerzo en ‘La Granja VIP’.

La polémica por las sobras en ‘La granja VIP’ involucra a la actriz Mónica Torres, quien respondió públicamente ante las acusaciones sobre el destino de un almuerzo. Torres fue señalada por sus compañeras de reality de haber devuelto restos de comida a la olla para que luego los consumieran integrantes del grupo conocido como las ‘Víboras’, con quienes mantenía una relación tensa. La controversia se reavivó tras la difusión de imágenes en las que se observa el momento, lo que llevó a la actriz a explicar su versión en un pódcast difundido el 17 de junio.

El episodio generó debate tanto entre los seguidores del programa como entre los propios participantes. Mónica Torres, reconocida figura de la televisión peruana, asistió al pódcast ‘Q’Bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, donde ofreció su descargo luego de que el video se viralizara en redes sociales. Allí, fue consultada sobre la veracidad de las imágenes y el testimonio de Samahara Lobatón y Shirley Arica, dos de las involucradas.

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Durante la entrevista, Samuel Suárez preguntó directamente si Torres había visto el material grabado. “Agarraste las sobras de todo lo que habían comido de ese día, y las volviste a la olla para que coman las víboras. ¿Pudiste ver las imágenes que tanto han estado hablando?”, inquirió el conductor. Ante la consulta, Torres negó de manera rotunda haber preparado arroz chaufa con los restos, como lo mencionó Samahara Lobatón en una transmisión en vivo. Al revisar las imágenes, la actriz admitió que no recordaba haber devuelto las sobras, pero enfatizó: “Es que no sé. No era para ellas”.

Mónica Torres fue una de las finalistas de ‘La Granja VIP’. Q' Bochinche.

Las declaraciones de Torres buscaban desligarse de la intencionalidad atribuida por sus compañeras, quienes habían expresado incomodidad por el episodio.

Le piden hacer mea culpa

A lo largo del pódcast, la actriz también enfrentó críticas por sus comentarios sobre otros concursantes de ‘La granja VIP Perú’. Los conductores le pidieron hacer un mea culpa respecto a sus declaraciones sobre sus compañeros, a lo que Mónica Torres respondió que el ambiente competitivo llevó a todos a referirse sobre los demás en algún momento. "Todos han hablado de todos. Yo también. ¿Acaso yo soy una santa? ¿Yo no hablo, me quedo acá? Todos hablaban. Es más, la misma Samahara agarró y me dijo, ‘por si acaso sin resentimientos ah porque todos hemos hablado de todos’. Yo: ‘Ah, por supuesto’. No me voy a rasgar las vestiduras", afirmó la intérprete. La propia Samahara Lobatón, protagonista en la controversia de las sobras, reconoció en privado ante Torres que los comentarios cruzados fueron una constante durante el programa.

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La defensa de Mónica Torres ante las acusaciones por las sobras en La granja VIP. YouTube

El reality ‘La granja VIP Perú’ finalizó este sábado 13 de junio, teniendo como ganadora a Shirley Arica, pero los exintegrantes siguen participando en entrevistas y programas donde desmenuzan las situaciones más controversiales.

La dinámica de competencia y alianzas dentro del programa intensificó la atención sobre cada gesto entre los participantes. La existencia de grupos rivales, como las ‘Víboras’, incentivó la interpretación de acciones cotidianas bajo el lente de la estrategia y el conflicto.

En sus declaraciones, Mónica Torres reiteró que no tuvo una intención específica contra el grupo adversario. “No era para ellas”, insistió, resaltando la falta de memoria sobre el momento exacto. Su versión fue respaldada por la mención de que la convivencia en ‘La granja VIP Perú’ resultó desafiante para todos los participantes. “Es más, la misma Samahara agarró y me dijo, ‘por si acaso sin resentimientos porque todos hemos hablado de todos’. Yo: ‘Ah, por supuesto’. No me voy a rasgar las vestiduras”, agregó Torres en el pódcast citado.

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Mónica Torres confiesa que todos hablaron de todos durante la convivencia. (La Granja VIP)