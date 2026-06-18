Maricielo Effio enfrenta críticas por su actitud con joven con discapacidad en TikTok: “Necesito ganar”

La actriz peruana Maricielo Effio quedó en medio de una controversia tras un episodio en TikTok que generó una reacción negativa en redes sociales. El comportamiento de Effio durante una batalla digital con un joven con discapacidad fue objeto de cuestionamientos públicos y abrió el debate sobre la ética en la interacción digital.
Desde su llegada a Estados Unidos, Effio se ha mantenido activa en redes sociales, alejándose de los escenarios tradicionales y participando en dinámicas propias de la plataforma. En una reciente transmisión, la actriz compitió en una ‘batalla’ en vivo con un joven con discapacidad. Al inicio, mostró empatía y solicitó a su audiencia apoyar al joven, pero también pidió que no la dejaran perder los beneficios obtenidos en TikTok.
PUBLICIDAD
“Vamos a batallar, pero quiero decirle a mi gente algo. No me dejen perder mis wines, pero apoyémoslo a él. Necesito ganar, no me dejen perder mis wines. Que gane a él, pero no tiremos nada. Estamos haciendo esta batalla de apoyo para él”, expresó.
La situación se tornó tensa cuando Effio insistió en que el joven se desconectara de la competencia, a pesar de su resistencia. Este desenlace generó una oleada de reacciones y puso a la actriz en el centro de la conversación digital.
Enfrentó críticas en vivo
La actitud de Effio provocó un aluvión de críticas tanto de usuarios comunes como de otros creadores de contenido. En las redes, los comentarios destacaron el malestar de la audiencia por la forma en que la actriz gestionó la situación. Entre los mensajes más compartidos se leyeron: “Los win no significan nada más que las batallas ganadas, no entiendo la manía de querer conservarlos”, así como “No tiremos nada dice, qué mala” y “Por 9 wines, ¿es en serio? Se pasó”.
PUBLICIDAD
Otros usuarios cuestionaron los motivos de Effio con frases como “A eso se llama envidia y egoísmo”, “Es una arrogante” y “Qué mala, cómo puede hacer eso solo por conveniencia de dinero, fama y wins. En qué mundo vivimos”. El episodio escaló rápidamente, involucrando a más creadores de contenido que manifestaron su desacuerdo con la postura de la actriz.
Ante la presión de la opinión pública, Maricielo Effio decidió responder y explicar su proceder. Argumentó que su cuenta de TikTok estaba en riesgo, motivo por el que actuó de esa manera. “Yo no soy ninguna doble cara. Me pueden decir lo que sea, yo me baño en aceite, porque la perversión de la gente es muy fuerte”, afirmó la actriz en su defensa.
PUBLICIDAD
El episodio puso de manifiesto la sensibilidad del público ante el comportamiento de figuras públicas en espacios virtuales y la rapidez con la que las reacciones pueden afectar la imagen de quienes generan contenido en estas plataformas.
Más Noticias
En 20 años hubo seis casos de empate técnico en elecciones presidenciales latinoamericanas: la mitad ocurrió en Perú
Un informe de Diálogo Político registra seis definiciones ajustadas en dos décadas, tres de ellas en territorio peruano, mientras se espera la validación oficial del tercer episodio este 2026
José Domingo Pérez ante posible gobierno de Keiko Fujimori: “Debo salvaguardar mi vida”
El exfiscal, ahora fuera del Ministerio Público, expresó que priorizaría su seguridad frente a la posibilidad de un gobierno fujimorista, mientras denunció presiones políticas y campañas de desprestigio durante la reciente contienda electoral
Keiko Fujimori a muy poco de ser considerada virtual presidenta: esto dice la normativa
Tras el conteo casi total de actas, la candidata lidera con una leve ventaja y el término virtual presidenta cobra relevancia en la cobertura mediática y el proceso electoral peruano
Fabrizio Acerbi se defiende tras fichaje de Aixa Vigil en Universitario, pero advierte: “No es Messi ni Ronaldo, no nos llevará al título”
El jefe polideportivo de la ‘U’ solicitó mesura respecto a las expectativas generadas por la llegada de la atacante peruana procedente de la Universidad San Martín
Fenómeno El Niño Costero: Consejos prácticos para proteger viviendas y comunidades
Autoridades y expertos recomiendan acciones preventivas, desde la limpieza de techos hasta la instalación de barreras, para reducir riesgos durante la temporada de lluvias y altas temperaturas en la región costera del país
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD