Perú

Maricielo Effio enfrenta críticas por su actitud con joven con discapacidad en TikTok: “Necesito ganar”

La actriz peruana fue cuestionada por su comportamiento durante una transmisión en vivo, donde pidió a sus seguidores no dejarla perder ante un joven con discapacidad y terminó forzando el final de la competencia.

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Captura de pantalla dividida. Izquierda: mujer con gafas claras y cabello oscuro. Derecha: joven con camisa a rayas beige y cabello oscuro. Ambos mirando al frente
Maricielo Effio aparece en una captura de pantalla de su polémica interacción en TikTok con un joven con discapacidad, por la cual recibió críticas por decir "Necesito ganar".

La actriz peruana Maricielo Effio quedó en medio de una controversia tras un episodio en TikTok que generó una reacción negativa en redes sociales. El comportamiento de Effio durante una batalla digital con un joven con discapacidad fue objeto de cuestionamientos públicos y abrió el debate sobre la ética en la interacción digital.

Desde su llegada a Estados Unidos, Effio se ha mantenido activa en redes sociales, alejándose de los escenarios tradicionales y participando en dinámicas propias de la plataforma. En una reciente transmisión, la actriz compitió en una ‘batalla’ en vivo con un joven con discapacidad. Al inicio, mostró empatía y solicitó a su audiencia apoyar al joven, pero también pidió que no la dejaran perder los beneficios obtenidos en TikTok.

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“Vamos a batallar, pero quiero decirle a mi gente algo. No me dejen perder mis wines, pero apoyémoslo a él. Necesito ganar, no me dejen perder mis wines. Que gane a él, pero no tiremos nada. Estamos haciendo esta batalla de apoyo para él”, expresó.
Captura de pantalla de TikTok dividida: a la izquierda, una mujer con gafas; a la derecha, un joven. Emojis de caras enfadadas y texto de encabezado son visibles
Una captura de pantalla muestra la transmisión en vivo de TikTok donde Maricielo Effio y un joven con discapacidad participan en un intercambio que generó controversia.

La situación se tornó tensa cuando Effio insistió en que el joven se desconectara de la competencia, a pesar de su resistencia. Este desenlace generó una oleada de reacciones y puso a la actriz en el centro de la conversación digital.

Enfrentó críticas en vivo

La actitud de Effio provocó un aluvión de críticas tanto de usuarios comunes como de otros creadores de contenido. En las redes, los comentarios destacaron el malestar de la audiencia por la forma en que la actriz gestionó la situación. Entre los mensajes más compartidos se leyeron: “Los win no significan nada más que las batallas ganadas, no entiendo la manía de querer conservarlos”, así como “No tiremos nada dice, qué mala” y “Por 9 wines, ¿es en serio? Se pasó”.

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Otros usuarios cuestionaron los motivos de Effio con frases como “A eso se llama envidia y egoísmo”, “Es una arrogante” y “Qué mala, cómo puede hacer eso solo por conveniencia de dinero, fama y wins. En qué mundo vivimos”. El episodio escaló rápidamente, involucrando a más creadores de contenido que manifestaron su desacuerdo con la postura de la actriz.

Captura de pantalla de la sección de comentarios de TikTok en español, mostrando mensajes de usuarios expresando críticas y descontento
Usuarios expresan su indignación en TikTok por la actitud de Maricielo Effio, destacando la falta de empatía en sus comentarios y el impacto de un juego.
Captura de pantalla de tres comentarios en una plataforma de red social, con texto en español criticando una actitud. Se observan nombres de usuario y recuentos de "me gusta" en la pantalla blanca
Usuarios de redes sociales critican fuertemente a Maricielo Effio por su actitud hacia un joven con discapacidad en una transmisión de TikTok.

Ante la presión de la opinión pública, Maricielo Effio decidió responder y explicar su proceder. Argumentó que su cuenta de TikTok estaba en riesgo, motivo por el que actuó de esa manera. “Yo no soy ninguna doble cara. Me pueden decir lo que sea, yo me baño en aceite, porque la perversión de la gente es muy fuerte”, afirmó la actriz en su defensa.

El episodio puso de manifiesto la sensibilidad del público ante el comportamiento de figuras públicas en espacios virtuales y la rapidez con la que las reacciones pueden afectar la imagen de quienes generan contenido en estas plataformas.

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