Perú

Dirigente de Arequipa revive propuesta para crear una una república independiente con siete regiones del sur del Perú

“Lima que se quede con sus propios recursos”, afirmó Felipe Domínguez al insistir en una iniciativa que resurge tras las denuncias de un presunto fraude electoral, impulsado por el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú

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Un hombre con traje y camisa expone frente a micrófonos de prensa, incluyendo logos de NDA+ y Noticias Arequipa. Sobre la mesa se aprecia un documento con los textos 'Arequipa Revolucionaria' y 'Nueva República Independiente de Macroregión del Perú'. El hombre gesticula y se dirige a un público no visible. Calendarios están colgados en la pared de fondo. Este video documenta una rueda de prensa.

La ajustada definición de la segunda vuelta presidencial ha reactivado en el sur del país una de las propuestas más controvertidas de los últimos años. Felipe Domínguez Chávez, presidente del Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa (FREDICON), volvió a plantear la creación de una “República Independiente de la Macroregión Sur”, una iniciativa que busca integrar varios departamentos del sur peruano bajo una nueva estructura política y administrativa.

El dirigente sostiene que la propuesta no tiene fines separatistas, sino que busca responder al centralismo de Lima y fortalecer la capacidad de decisión de las regiones sobre sus propios recursos. El planteamiento resurge en medio de cuestionamientos al proceso electoral y denuncias de un presunto fraude que, según afirma, afecta la voluntad expresada por los ciudadanos del sur del país.

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Una poémica propuesta

En diálogo con la prensa local, Domínguez afirmó que las movilizaciones realizadas en Lima durante los últimos años no lograron generar cambios políticos concretos y que el camino ahora debería centrarse en fortalecer los gobiernos regionales, provinciales y distritales.

Un hombre con saco oscuro y camisa de rayas, con un micrófono, de pie junto a un mapa rasgado de Perú que muestra el océano en la división
Felipe Domínguez Chávez, presidente del Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa (FREDICON), figura destacada, aparece junto a un mapa de Perú dividido que simboliza desafíos territoriales y políticos en la nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, la estrategia consiste en impulsar liderazgos locales comprometidos con una agenda de descentralización que permita construir, desde las regiones, una nueva forma de organización política.

En ese contexto, propuso avanzar hacia una macroregión integrada inicialmente por Arequipa, Cusco, Puno y Tacna, aunque documentos difundidos por sus promotores también incluyen a Moquegua, Madre de Dios y Apurímac, con la posibilidad de incorporar a Ayacucho.

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“Cuando llegue la lucha y no quieran respetar una macroregión sur, se debe crear y difundir la república independiente de la macroregión sur del Perú en un marco de confederación”, fueron sus polémicas palabras.

Los argumentos detrás del proyecto

Los impulsores de la iniciativa sostienen que las regiones involucradas cuentan con recursos suficientes para sostener un modelo de mayor autonomía política y económica.

Dos hombres de perfil, uno con chaqueta y otro con chullo y poncho andino, se miran con expresiones tensas sobre un mapa de Perú
Dos hombres, uno con atuendo moderno y otro con vestimenta andina tradicional, se enfrentan con el mapa de Perú de fondo, simbolizando un posible diálogo o conflicto social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las actividades económicas que mencionan figuran la minería, la agroexportación, la agricultura, la ganadería, el turismo, el comercio fronterizo y la explotación forestal, sectores que, según argumentan, permitirían garantizar la autosostenibilidad de la macroregión.

Asimismo, plantean que una eventual reorganización permitiría que una mayor proporción de los recursos generados en el sur permanezca en las propias regiones y no sea administrada desde el gobierno central.

Antecedentes y controversia

La propuesta no es nueva. El 28 de diciembre de 2022, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada abrió una investigación contra Felipe Domínguez por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, precisamente por promover la separación de regiones del sur del Perú.

Ahora, en medio de la actual coyuntura electoral, el dirigente ha vuelto a vincular la iniciativa con lo que considera una crisis de representación política y con sus cuestionamientos al proceso de conteo de votos del extranjero donde ganó la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Durante sus declaraciones, Domínguez respaldó los cuestionamientos planteados por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, respecto al voto emitido en el extranjero y sostuvo, sin presentar evidencias, que existiría un presunto fraude electoral. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a participar activamente en las próximas elecciones regionales y municipales con el objetivo de elegir autoridades comprometidas con una agenda de descentralización y fortalecimiento de las regiones.

Un proyecto sin respaldo institucional

Hasta el momento, la propuesta ha sido acogida formalmente únicamente por FREDICON-COFREN y no cuenta con respaldo de gobiernos regionales ni de otras instituciones públicas.

Pese a ello, Domínguez aseguró que continuará promoviendo el debate sobre una mayor autonomía para las regiones del sur, una idea que vuelve a ganar visibilidad en medio de la polarización política y la incertidumbre por el desenlace definitivo de las elecciones presidenciales de 2026.

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