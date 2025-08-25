Alex Valera fue desconvocado de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026: ¿Qué pasó?

Alex Valera se retira de la selección peruana por lesión. - Crédito: FPF

Alex Valera acusa una baja importante en la selección peruana, de cara al cierre de las Eliminatorias CONMEBOL 2026, por una lesión muscular. El delantero de Universitario de Deportes, de esa manera, cierra una lastimera participación representando a la ‘bicolor’ en un proceso mundialista para el olvido.

El último reporte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha dado cuenta que el ‘Cholo’ ha quedado al margen de la última nómina de Perú por un desgarro muscular, ocasionado en su reciente participación en el Clásico del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Monumental.

Alex Valera durante unos entrenamientos con el grupo nacional a cargo de Jorge Fossati. - Crédito: FPF

A primera hora del lunes 25 de agosto, Alex Valera se presentó en San Luis, acompañado del grupo de convocados de Universitario de Deportes, para dar inicio con los entrenamientos bajo la supervisión de Óscar Ibáñez; sin embargo, no se mantuvo por mucho tiempo sobre el gramado y pronto se dirigió al área de sanidad para someterse a un estudio de imagen.

Durante esas evaluaciones de rigor se pudo conocer que el goleador nacional del campeonato doméstico arrastra un desgarro que merece un tiempo prudente de rehabilitación. El mismo diagnóstico fue arrojado para Edison Flores, otros efectivo que no disputará el combo final de las Clasificatorias.

Valera, de 29 años, había retornado a la selección peruana luego de un largo tiempo alejado por problemas personales que nunca fueron esclarecidos ante la opinión pública. Durante ese distanciamiento, el cuerpo técnico nacional siguió apostando por Paolo Guerrero, pese a su avanzada edad, y también se animó a probar a Luis Ramos.

Ya con Óscar Ibáñez estacionado en la parcela técnica, aunque en modalidad de líder interino, el ‘Cholo’ pudo superar el impase y se presentó, nuevamente, como candidato clave para ocupar el rol de atacante central. No obstante, la lesión que se le ha presentado echa por tierra toda intención de mantenerse en la VIDENA hasta otro llamamiento.

El comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol dando cuenta de la desconvocatoria de Alex Valera y Edison Flores. - Crédito: FPF

Ibáñez sale al frente

En medio de los temas que cercan a Alex Valera, sobre todo una trifulca con Hernán Barcos quien lo señaló de “cobarde” por ausentarse de la selección nacional, el entrenador Óscar Ibáñez se vio en la obligación de dar un paso hacia adelante para explicar la coyuntura del ‘9′.

“En cuanto a lo de Alex, lo aclaré en la primera conferencia que tuve acá.Alex tenía un tema familiar entendible y por esa situación no pudo venir. Y después no se negó; en la segunda ocasión no lo citamos nosotros, y en esta citación hablé previamente con él a ver si había podido resolver su tema. Me dijo que sí y lo convocamos”, zanjó.

El entrenador de la selección peruana aclaró la situación actual del goleador de Universitario y respaldó su llamado a la 'bicolor'. (Video: Jax Latin Media)

Alex Valera es un delantero surgido en la Copa Perú que halló notoriedad en su ascenso a la máxima categoría con Deportivo Llacuabamba. Su frecuencia goleadora llamó la atención del aquel entonces entrenador Ricardo Gareca, quien lo citó e incluyó en sus planificaciones en el proceso rumbo al Mundial 2022.

Sin embargo, su carrera se vio manchada por u n momento decisivo que marcó la memoria colectiva de quienes siguieron de cerca el enfrentamiento entre Perú y Australia por la repesca para el Mundial. En dicho encuentro, Valera tuvo la oportunidad de cambiar el destino a través de la tanda de penales, pero su disparo no logró batir al portero rival y supuso la eliminación de la ‘bicolor’.