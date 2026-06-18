‘De la toma de Lima’ a ‘Justicia electoral’: Roberto Sánchez convocó a una marcha este viernes 19 de junio en la capital por lo que considera ‘la defensa del voto’

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, confirmó a través de su cuenta de X la convocatoria a una gran movilización en Lima el viernes 19 de junio. El llamado, dirigido a todas las bases y simpatizantes de la organización, tiene como objetivo principal lo que el dirigente denomina la defensa del voto y la legitimidad democrática ante la recta final del recuento electoral. Según detalló el propio Sánchez en sus mensajes, la marcha busca exigir transparencia total, justicia electoral y la observancia irrestricta del veredicto de las urnas.
De acuerdo con la convocatoria se produce en un contexto de alta tensión tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio. Con casi la totalidad de actas contabilizadas, la diferencia entre los dos principales candidatos es mínima: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta que Keiko Fujimori mantiene una ventaja de 35.600 votos sobre Sánchez, con el 50,09% frente al 49,9% de los sufragios.
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Reclamos de transparencia y denuncia de irregularidades
En sus publicaciones, Sánchez subrayó que la vigilancia democrática y la movilización pacífica constituyen derechos constitucionales. Afirmó: “El recuento y la transparencia no dañan la democracia sino la fortalecen, pues el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas”, una frase que ha sido replicada por distintos simpatizantes en redes sociales. La organización sostiene que el voto ciudadano ha sido deslegitimado y denuncia una serie de irregularidades, incluyendo una supuesta falta de transparencia de los organismos estatales y maniobras político-mediáticas que, en su opinión, atentan contra la soberanía popular.
Según un comunicado difundido por Juntos por el Perú, no aceptará la imposición de un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin controversias. Sánchez reiteró la necesidad de terminar lo que denomina una “democracia híbrida”, insistiendo en que exigir cero controversias y defender el debido proceso representa lo mínimo para otorgar legitimidad a los resultados electorales.
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Llamado a la movilización pacífica y reacción de las bases
La convocatoria no solo incluye la marcha en Lima, sino también la concentración de simpatizantes en las principales plazas del país. El liderazgo de Juntos por el Perú llamó a mantener vigilias y plantones en diferentes ciudades, señalando que la movilización pacífica es un derecho legítimo de la ciudadanía en defensa de la democracia. Según recogió Infobae, la formación política considera que existe una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías y que el voto del pueblo no será silenciado.
En este contexto, el propio Sánchez publicó: “La democracia se fortalece cuando se respeta irrestricto el veredicto de las urnas”, enfatizando que la participación ciudadana resulta esencial para garantizar un proceso legítimo. Además, la dirigencia del partido remarcó que no aceptará ningún resultado que carezca de transparencia total y anunció que sus bases permanecerán movilizadas hasta que se despejen todas las dudas sobre la validez del proceso electoral.
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Diferencias internas y posición frente a los resultados oficiales
Dentro del partido, algunas voces han matizado el discurso más confrontativo. La portavoz de Juntos por el Perú, Anahí Durand, señaló días atrás que la defensa del voto no se contrapone al reconocimiento de los resultados oficiales una vez que sean proclamados por las autoridades. Según Durand, presentar impugnaciones y ejercer el derecho a la vigilancia democrática no implica un rechazo automático del desenlace electoral, sino el ejercicio de derechos políticos previstos en la ley.
El escenario político en Perú permanece polarizado, con resultados muy ajustados y un ambiente de incertidumbre que ha motivado tanto a simpatizantes como a opositores a mantener la atención sobre cada etapa del proceso. El viernes 19 de junio se perfila como una fecha clave para la expresión de demandas ciudadanas y la puesta a prueba de la fortaleza institucional del país.
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