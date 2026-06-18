‘De la toma de Lima’ a ‘Justicia electoral’: Roberto Sánchez convocó a una marcha este viernes 19 de junio en la capital por lo que considera ‘la defensa del voto’

Una multitudinaria marcha por la defensa del voto llena una avenida en el centro de Lima, Perú, con manifestantes portando pancartas y banderas peruanas frente a edificios históricos y una bandera de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, confirmó a través de su cuenta de X la convocatoria a una gran movilización en Lima el viernes 19 de junio. El llamado, dirigido a todas las bases y simpatizantes de la organización, tiene como objetivo principal lo que el dirigente denomina la defensa del voto y la legitimidad democrática ante la recta final del recuento electoral. Según detalló el propio Sánchez en sus mensajes, la marcha busca exigir transparencia total, justicia electoral y la observancia irrestricta del veredicto de las urnas.

Jóvenes activistas peruanos se congregan en un evento para exigir justicia electoral y transparencia democrática, promoviendo la participación ciudadana.

De acuerdo con la convocatoria se produce en un contexto de alta tensión tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio. Con casi la totalidad de actas contabilizadas, la diferencia entre los dos principales candidatos es mínima: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta que Keiko Fujimori mantiene una ventaja de 35.600 votos sobre Sánchez, con el 50,09% frente al 49,9% de los sufragios.

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Las imágenes muestran una manifestación pública en Lima, con personas en vestimenta tradicional y pancartas que exigen justicia electoral. En pantalla, se presentan preguntas como '¿Qué exige los pueblos profundos? ¡Justicia electoral!' y '¿Quiénes respaldan la estrategia de Sánchez?'. También se visualiza un documento oficial de la Policía Nacional del Perú de Iquitos sobre una denuncia por pérdida de documentos.

Reclamos de transparencia y denuncia de irregularidades

En sus publicaciones, Sánchez subrayó que la vigilancia democrática y la movilización pacífica constituyen derechos constitucionales. Afirmó: “El recuento y la transparencia no dañan la democracia sino la fortalecen, pues el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas”, una frase que ha sido replicada por distintos simpatizantes en redes sociales. La organización sostiene que el voto ciudadano ha sido deslegitimado y denuncia una serie de irregularidades, incluyendo una supuesta falta de transparencia de los organismos estatales y maniobras político-mediáticas que, en su opinión, atentan contra la soberanía popular.

Un grupo de personas levanta los puños en señal de unidad y fortaleza durante una reunión o evento social, mostrando su compromiso colectivo.

Según un comunicado difundido por Juntos por el Perú, no aceptará la imposición de un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin controversias. Sánchez reiteró la necesidad de terminar lo que denomina una “democracia híbrida”, insistiendo en que exigir cero controversias y defender el debido proceso representa lo mínimo para otorgar legitimidad a los resultados electorales.

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El Presidente Roberto Sánchez, conocido como Presidente Chay, se dirige a una audiencia juvenil en un evento político decorado con globos verdes y rojos, bajo un banner de su campaña.

Llamado a la movilización pacífica y reacción de las bases

La convocatoria no solo incluye la marcha en Lima, sino también la concentración de simpatizantes en las principales plazas del país. El liderazgo de Juntos por el Perú llamó a mantener vigilias y plantones en diferentes ciudades, señalando que la movilización pacífica es un derecho legítimo de la ciudadanía en defensa de la democracia. Según recogió Infobae, la formación política considera que existe una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías y que el voto del pueblo no será silenciado.

Este video es una cobertura noticiosa que presenta declaraciones del congresista Jaime Quito sobre José Domingo Pérez. Incluye imágenes de una congregación nocturna y una marcha de simpatizantes del partido Juntos por el Perú en un espacio urbano con un monumento. Un reportero masculino informa en vivo desde la calle, y una presentadora femenina conduce el noticiero desde un estudio con vista a la ciudad nocturna.

En este contexto, el propio Sánchez publicó: “La democracia se fortalece cuando se respeta irrestricto el veredicto de las urnas”, enfatizando que la participación ciudadana resulta esencial para garantizar un proceso legítimo. Además, la dirigencia del partido remarcó que no aceptará ningún resultado que carezca de transparencia total y anunció que sus bases permanecerán movilizadas hasta que se despejen todas las dudas sobre la validez del proceso electoral.

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Roberto Sánchez se dirige a un grupo de jóvenes y partidarios que aplauden en un evento político, con un estandarte de su campaña de fondo.

Diferencias internas y posición frente a los resultados oficiales

Dentro del partido, algunas voces han matizado el discurso más confrontativo. La portavoz de Juntos por el Perú, Anahí Durand, señaló días atrás que la defensa del voto no se contrapone al reconocimiento de los resultados oficiales una vez que sean proclamados por las autoridades. Según Durand, presentar impugnaciones y ejercer el derecho a la vigilancia democrática no implica un rechazo automático del desenlace electoral, sino el ejercicio de derechos políticos previstos en la ley.

El candidato Roberto de Juntos por Perú se dirige a un grupo de jóvenes y simpatizantes en un evento de campaña con decoraciones en verde, blanco y rojo.

El escenario político en Perú permanece polarizado, con resultados muy ajustados y un ambiente de incertidumbre que ha motivado tanto a simpatizantes como a opositores a mantener la atención sobre cada etapa del proceso. El viernes 19 de junio se perfila como una fecha clave para la expresión de demandas ciudadanas y la puesta a prueba de la fortaleza institucional del país.

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