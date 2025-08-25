Óscar Ibáñez desmintió que Alex Valera haya rechazado a la selección y respaldó su llamado: “Es lógico que esté aquí”

El entrenador de la selección peruana aclaró la situación actual del goleador de Universitario y respaldó su llamado a la 'bicolor'. (Video: Jax Latin Media)

La previa de la fecha FIFA llega con más de un tema alrededor de la selección peruana. Uno de ellos ha sido la convocatoria de Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, quien recientemente fue parte del clásico nacional y ahora vuelve a vestir la camiseta de la ‘bicolor’ después de mucho tiempo alejado. En conferencia de prensa desde la Videna, el entrenador interino del combinado nacional, Óscar Ibáñez, salió al frente para zanjar cualquier polémica alrededor del atacante crema y dejó clara su postura.

Ibáñez comenzó refiriéndose a la intensidad con la que se vivió el reciente Universitario vs. Alianza Lima, que terminó en empate sin goles pero con varios roces entre jugadores, entre ellos, Valera, quien sostuvo una polémica discusión con Hernán Barcos que sigue dando que hablar. El técnico nacional fue claro al afirmar que este tipo de encuentros dejan tensiones, pero que en la ‘blanquirroja’ el enfoque es otro.

“Es normal en este tipo de partidos, en estos clásicos en los que se juegan muchas cosas y todos quieren ganar, que quede algún resabio de alguna situación. Hoy, la verdad, nos preocupa la selección. Estamos enfocados en lo que viene y la práctica ha sido muy buena”, sostuvo en la conferencia.

En los últimos meses surgieron versiones que insinuaban que Alex Valera habría rechazado llamados anteriores al equipo patrio. Sin embargo, el entrenador interino Óscar Ibáñez volvió a pronunciarse al respecto y descartó categóricamente dichas especulaciones. Según explicó, el delantero de la ‘U’ atravesaba una situación familiar que fue tratada con respeto y comprensión por parte del comando técnico.

Óscar Ibáñez desmintió que Alex Valera haya rechazado a la selección peruana y respaldó su llamado. Crédito: FPF

“En cuanto a lo de Alex, lo aclaré en la primera conferencia que tuve acá. Alex tenía un tema familiar entendible y por esa situación no pudo venir. Y después no se negó; en la segunda ocasión no lo citamos nosotros, y en esta citación hablé previamente con él a ver si había podido resolver su tema. Me dijo que sí y lo convocamos”, explicó el técnico.

Con esto, el seleccionador nacional despejó las dudas y remarcó que la comunicación con el jugador ha sido directa y transparente. El delantero, de 29 años, se sumó a los entrenamientos tras el clásico, aunque presenta algunas molestias físicas producto del exigente partido en el estadio Monumental. Sin embargo, el comando técnico confía en que podrá estar a disposición.

Respaldo a su convocatoria

Más allá de aclarar su situación personal, Óscar Ibáñez respaldó plenamente la convocatoria de Valera, resaltando su actualidad y méritos futbolísticos con Universitario. En su opinión, es completamente coherente que un delantero de sus características forme parte de la selección.

“Es un jugador de equipo grande, campeón, está jugando torneo internacional, es goleador. Es lógico que esté aquí en la selección. La situación ya quedó zanjada en su momento. Contento de tenerlo acá”, afirmó. Hay que tener en cuenta que Valera es uno de los atacantes más regulares en la Liga 1 y también tuvo participación en la Copa Libertadores con los ‘cremas’.

Alex Valera volvió a ser convocado a la selección peruana. - Crédito: EFE

Selección peruana enfocada en lo que viene

Ibáñez también destacó el buen ambiente que se vive en la Videna y el compromiso de los futbolistas convocados. La selección peruana se prepara para sus últimos desafíos en las Eliminatorias 2026, por lo que el cuerpo técnico prioriza mantener un equipo competitivo, independientemente del contexto. “La práctica ha sido muy buena”, reiteró el entrenador, evitando distraerse con polémicas externas.

Con este mensaje, el estratega busca cerrar cualquier capítulo fuera de lo deportivo y centrar la atención en el trabajo de campo. La inclusión de Valera no solo es vista como una decisión técnica lógica, sino también como una muestra de que el jugador mantiene intacta su disposición para vestir la camiseta de la ‘bicolor’.