Perú Deportes

Óscar Ibáñez desmintió que Alex Valera haya rechazado a la selección y respaldó su llamado: “Es lógico que esté aquí”

El entrenador de la selección peruana volvió a pronunciarse sobre la controversia en torno al delantero de Universitario y despejó dudas sobre su convocatoria y compromiso con la ‘bicolor’

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
El entrenador de la selección peruana aclaró la situación actual del goleador de Universitario y respaldó su llamado a la 'bicolor'. (Video: Jax Latin Media)

La previa de la fecha FIFA llega con más de un tema alrededor de la selección peruana. Uno de ellos ha sido la convocatoria de Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, quien recientemente fue parte del clásico nacional y ahora vuelve a vestir la camiseta de la ‘bicolor’ después de mucho tiempo alejado. En conferencia de prensa desde la Videna, el entrenador interino del combinado nacional, Óscar Ibáñez, salió al frente para zanjar cualquier polémica alrededor del atacante crema y dejó clara su postura.

Ibáñez comenzó refiriéndose a la intensidad con la que se vivió el reciente Universitario vs. Alianza Lima, que terminó en empate sin goles pero con varios roces entre jugadores, entre ellos, Valera, quien sostuvo una polémica discusión con Hernán Barcos que sigue dando que hablar. El técnico nacional fue claro al afirmar que este tipo de encuentros dejan tensiones, pero que en la ‘blanquirroja’ el enfoque es otro.

“Es normal en este tipo de partidos, en estos clásicos en los que se juegan muchas cosas y todos quieren ganar, que quede algún resabio de alguna situación. Hoy, la verdad, nos preocupa la selección. Estamos enfocados en lo que viene y la práctica ha sido muy buena”, sostuvo en la conferencia.

En los últimos meses surgieron versiones que insinuaban que Alex Valera habría rechazado llamados anteriores al equipo patrio. Sin embargo, el entrenador interino Óscar Ibáñez volvió a pronunciarse al respecto y descartó categóricamente dichas especulaciones. Según explicó, el delantero de la ‘U’ atravesaba una situación familiar que fue tratada con respeto y comprensión por parte del comando técnico.

Óscar Ibáñez desmintió que Alex
Óscar Ibáñez desmintió que Alex Valera haya rechazado a la selección peruana y respaldó su llamado. Crédito: FPF

“En cuanto a lo de Alex, lo aclaré en la primera conferencia que tuve acá. Alex tenía un tema familiar entendible y por esa situación no pudo venir. Y después no se negó; en la segunda ocasión no lo citamos nosotros, y en esta citación hablé previamente con él a ver si había podido resolver su tema. Me dijo que sí y lo convocamos”, explicó el técnico.

Con esto, el seleccionador nacional despejó las dudas y remarcó que la comunicación con el jugador ha sido directa y transparente. El delantero, de 29 años, se sumó a los entrenamientos tras el clásico, aunque presenta algunas molestias físicas producto del exigente partido en el estadio Monumental. Sin embargo, el comando técnico confía en que podrá estar a disposición.

Respaldo a su convocatoria

Más allá de aclarar su situación personal, Óscar Ibáñez respaldó plenamente la convocatoria de Valera, resaltando su actualidad y méritos futbolísticos con Universitario. En su opinión, es completamente coherente que un delantero de sus características forme parte de la selección.

“Es un jugador de equipo grande, campeón, está jugando torneo internacional, es goleador. Es lógico que esté aquí en la selección. La situación ya quedó zanjada en su momento. Contento de tenerlo acá”, afirmó. Hay que tener en cuenta que Valera es uno de los atacantes más regulares en la Liga 1 y también tuvo participación en la Copa Libertadores con los ‘cremas’.

Alex Valera volvió a ser
Alex Valera volvió a ser convocado a la selección peruana. - Crédito: EFE

Selección peruana enfocada en lo que viene

Ibáñez también destacó el buen ambiente que se vive en la Videna y el compromiso de los futbolistas convocados. La selección peruana se prepara para sus últimos desafíos en las Eliminatorias 2026, por lo que el cuerpo técnico prioriza mantener un equipo competitivo, independientemente del contexto. “La práctica ha sido muy buena”, reiteró el entrenador, evitando distraerse con polémicas externas.

Con este mensaje, el estratega busca cerrar cualquier capítulo fuera de lo deportivo y centrar la atención en el trabajo de campo. La inclusión de Valera no solo es vista como una decisión técnica lógica, sino también como una muestra de que el jugador mantiene intacta su disposición para vestir la camiseta de la ‘bicolor’.

Temas Relacionados

Óscar IbáñezAlex ValeraSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

‘Checho’ Ibarra recriminó a Hernán Barcos por explosivos comentarios contra Alex Valera: “Ni sabe qué problema ha tenido para no ir a la selección”

El exfutbolista opinó sobre las duras declaraciones del ‘Pirata’ contra el delantero de Universitario en el clásico ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

‘Checho’ Ibarra recriminó a Hernán

Jean Ferrari cuestionó a Hernán Barcos tras discusión con Alex Valera: “Se equivoca de muy mala manera. Espero que corrija”

El director general de la FPF se pronunció sobre la polémica entre los delanteros de Universitario y Alianza Lima, y criticó la actitud del ‘Pirata’. “Como selección, hacemos un llamado a Hernán”, señaló

Jean Ferrari cuestionó a Hernán

Ricardo Gareca sorprendió con la insólita licencia que tenía Christian Cueva en la selección peruana: “Quería tomar algo y luego rendía en la cancha”

El DT argentino se refirió a la postura que adoptó para sacar la mejor versión de ‘Aladino’ en la ‘bicolor’. También elogió a Donny Neyra, a quien dirigió en Universitario

Ricardo Gareca sorprendió con la

Alex Valera da su versión sobre la tensa discusión con Hernán Barcos en el clásico: “Fue una calentura”

El delantero de Universitario restó importancia al cruce que protagonizó con el ‘Pirata’ durante el partido contra Alianza Lima en el Estadio Monumental

Alex Valera da su versión

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley 2025: así van los grupos del torneo por los boletos a octavos de final

Las 32 selecciones compiten en Tailandia por avanzar a la fase final del certamen. Revisa cómo marcha cada grupo en la lucha por clasificar a los octavos de final del Mundial

Tabla de posiciones del Mundial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno Regional de Junín habría

Gobierno Regional de Junín habría beneficiado con contratos a seis integrantes del partido político del gobernador

Kenji Fujimori evita hablar de política con Keiko y deja en duda su candidatura en el 2026: “Eso deben preguntárselo a ella”

Juan José Santiváñez pide al PJ ordenar a la Fiscalía cerrar investigación preliminar en su contra

Pedro Castillo busca regresar a la política: familia y exministros impulsan su nuevo partido para las Elecciones 2026

Ministerio de Justicia no sabe cuánto dinero gastó en audiencias ciudadanas sobre la aplicación de la pena de muerte en Perú

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella volvió a Perú

Nicola Porcella volvió a Perú y rechazó hablar con América Hoy: “No vine a hacer televisión”

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, se pronuncia tras anunciar su separación y niega infidelidad

Melissa Klug minimiza el rol paternal de Abel Lobatón: “Mis hijas no lo necesitaron”

Maju Mantilla reapareció y rompió su silencio tras separación de Gustavo Salcedo: “Han sido días complicados”

Magaly Medina felicita a Ivana Yturbe por nueva vida con Beto Da Silva:“Todos cometemos errores”

DEPORTES

‘Checho’ Ibarra recriminó a Hernán

‘Checho’ Ibarra recriminó a Hernán Barcos por explosivos comentarios contra Alex Valera: “Ni sabe qué problema ha tenido para no ir a la selección”

Jean Ferrari cuestionó a Hernán Barcos tras discusión con Alex Valera: “Se equivoca de muy mala manera. Espero que corrija”

Ricardo Gareca sorprendió con la insólita licencia que tenía Christian Cueva en la selección peruana: “Quería tomar algo y luego rendía en la cancha”

Alex Valera da su versión sobre la tensa discusión con Hernán Barcos en el clásico: “Fue una calentura”

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley 2025: así van los grupos del torneo por los boletos a octavos de final