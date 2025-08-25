Perú Deportes

Guillermo Enrique quedó disconforme con el Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura de Liga 1 2025: “Quisimos irnos con el triunfo”

El lateral argentino fue elegido como el mejor futbolista del clásico del fútbol peruano por su loable desempeño en ataque y defensa. Neutralizó al 100% a José Carabalí, su oponente de flanco

Renzo Galiano

Renzo Galiano

El defensa fue el mejor del partido, ya que controló a José Carabalí. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes desaprovechó la oportunidad para despuntarse en la Liga 1 2025. Cedió un empate sin goles contra Alianza Lima, en el estadio Monumental, en un partido monótono que no presentó a ningún favorito. El resultado dejó preocupados a los ‘cremas’, porque ahora existe una brecha menor con los escoltas.

El clásico, pese a su ritmo soso en cuanto a incidencias de peligrosidad, llegó a presentar a un efectivo diferencial que se encumbró como el MVP: el lateral Guillermo Enrique, quien cumplió con un importante rol en todas las facetas encomendadas por el entrenador Néstor Gorosito.

El plantel de Alianza Lima
El plantel de Alianza Lima que se enfrentó a Universitario en el Clausura 2025. - Crédito: Movistar Deportes

Concluido el enfrentamiento, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, el defensor aliancista ofreció su punto de vista por el desempeño que realizaron sus compañeros. En principio, lamentó la igualada cosechada por el amplio despliegue aplicado, pero reconoció que la unidad rescatada no les sienta mal pensando en los próximos examinatorios.

“Nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo a una cancha complicada. Quisimos irnos con el triunfo con un rival directo. Este punto trataremos de hacerlo merecido. Tenemos partidos adelante, jugar de igual a igual para que la gente celebre a fin de año”, aseveró Enrique en declaraciones a GOLPERÚ.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

“Tratamos de hacer nuestro trabajo que es tener la pelota, tener algún espacio. Sabemos que la ‘U’ tiene buen pie, juega a la pelota. Tratamos de hacer nuestro trabajo, por momentos nos costó”, agregó el dueño de la banda derecha de Alianza Lima.

Consultado sobre su papel destacado neutralizando a José Carabalí dijo que “tiene muchas cualidades buenas, viene haciendo un buen trabajo. Yo soy defensor, tengo que defender, tratar que no me pasen y no me desborden; todo es gracias al profe y mis compañeros”.

Y al referirse a la expulsión de Kevin Quevedo, Enrique fue claro: “Cuando uno se queda con un jugador menos se viene cuesta abajo, pero nosotros tratamos de defender bien, de estar concentrados”.

