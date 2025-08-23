Perú Deportes

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026? Sorpresas y bajas confirmadas

Óscar Ibáñez revelará los jugadores que utilizará para medirse ante la ‘celeste’ y ‘albirroja’ en el cierre de las clasificatorias al próximo Mundial

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Cuándo sale la lista de
Cuándo sale la lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026.

La selección Peruana afronta el desafío más complejo del proceso clasificatorio para la Copa Mundial 2026: disputar sus dos últimos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Paraguay, en la búsqueda agónica de un cupo al repechaje. El equipo nacional, dirigido por Óscar Ibáñez, requiere sumar los seis puntos en juego y esperar una combinación de resultados favorables en otras canchas para mantener viva la esperanza de volver a la máxima cita del fútbol mundial, que tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México.

El ambiente en torno a la convocatoria definitiva tomó temperatura por la decisión del comando técnico de anunciar la lista de seleccionados el próximo domingo 24 de agosto, inmediatamente después del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, partido que se jugará desde las 17:30 horas en el imponente estadio Monumental de Ate.

Esta determinación generó polémica en la interna del campeonato local: la dirigencia de la ‘U’ expresó públicamente su malestar, ya que el club solicitó postergar el clásico al lunes u otro día, debido a que se enfrentó a Palmeiras el jueves anterior por la Copa Libertadores y consideraba insuficiente el tiempo de recuperación. La programación original se mantuvo firme, y uno de los motivos principales fue la demanda logística del propio Ibáñez, quien prioriza comenzar a trabajar con los futbolistas de la Liga 1 desde el lunes 25, apenas terminen los compromisos domésticos.

Una vez oficializada la nómina, los jugadores convocados que militan en el extranjero se sumarán en los días sucesivos. Algunos arribarán directamente al primer destino de la selección en la doble fecha, con el objetivo de optimizar la preparación y reducir el desgaste de desplazamientos, frente a un calendario sumamente exigente.

La selección peruana se juega
La selección peruana se juega su clasificación al repechaje en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Sorpresas y ausencias confirmadas en la lista de Óscar Ibáñez

En la víspera del anuncio, el interés de la afición y los medios se centra en conocer las novedades de la lista definitiva del técnico argentino nacionalizado peruano. De acuerdo con información adelantada por Kevin Pacheco de RPP, está confirmada la vuelta a la ‘bicolor’ de dos figuras que generaron gran expectativa. Yoshimar Yotún y Alex Valera serán parte de los citados para afrontar los encuentros cruciales ante uruguayos y paraguayos.

El mediocampista Yotún regresa a la selección después de una inactividad de diez meses, motivada por una severa lesión a la rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas prácticamente año y medio. El capitán de Sporting Cristal reapareció recientemente en el torneo local, sumando 134 minutos y evidenciando una recuperación progresiva en lo físico y futbolístico. Su duelo más reciente con la camiseta nacional fue en noviembre de 2023, en el empate ante Venezuela, partido donde el propio Yotún marcó el gol de la esperanza para el equipo dirigido entonces por Juan Reynoso. El regreso de ‘Yoshi’ busca aportar jerarquía y experiencia al mediocampo, además del liderazgo que lo caracteriza en partidos decisivos.

Por su parte, Alex Valera también retorna a la conducción ofensiva peruana, tras varios meses sin presencia en la selección. Su historia en la ‘bicolor’ ha sido de vaivenes, pero su capacidad de lucha y olfato goleador lo posicionan como alternativa en una delantera que ha sufrido bajas sensibles en esta temporada. Óscar Ibáñez se tomó el trabajo de comunicarse individualmente con ambos futbolistas para informarles de la convocatoria e interiorizarlos en los planes para la fecha doble de Eliminatorias.

Alex Valera reveló si volverá
Alex Valera reveló si volverá a la selección peruana para duelos con Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026

En contraste, también se han confirmado ausencias de peso. El capitán y goleador histórico, Paolo Guerrero, no integrará la nómina para los duelos contra Uruguay y Paraguay debido a una lesión que viene arrastrando en los últimos meses, impidiéndole competir al máximo nivel. El delantero manifestó: “No, ya conversé con Óscar, creo que no estaré, lo más importante es recuperarme de la mejor manera”, dejando abierta la posibilidad de no despedirse de la afición en un escenario oficial de Eliminatorias.

El 'Depredador' reveló si jugará o no la última fecha doble de Eliminatorias 2026. (Fútbol en América)

Otro nombre con mucha historia en la selección que no podrá estar es André Carrillo. La ‘Culebra’ fue baja por una lesión en el tobillo que lo obligó a pasar por el quirófano recientemente. Esta situación no solo lo margina de la actual convocatoria, sino que le impedirá participar del resto de la temporada con su club, el Corinthians de Brasil. Su ausencia representa un golpe sensible a la estructura ofensiva nacional, ya que se trata de un futbolista capaz de desequilibrar y aportar en los momentos críticos de partido.

Selección peruanaSelección de UruguaySelección de ParaguayEliminatorias 2026Óscar Ibáñezperu-deportes

