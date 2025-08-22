¿Paolo Guerrero no tendrá despedida oficial con la selección peruana? El ‘Depredador’ reveló si jugará o no ante Uruguay y Paraguay

El 'Depredador' reveló si jugará o no la última fecha doble de Eliminatorias 2026. (Fútbol en América)

Paolo Guerrero fue consultado por su presencia en la nueva convocatoria de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay, correspondientes a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Su respuesta dejó asombrado a más de uno, ya que se abre la posibilidad de que no tenga una despedida oficial con el ‘equipo de todos’.

La confirmación se produjo a la salida de los entrenamientos de Alianza Lima, cuando Guerrero reveló en declaraciones para la televisión peruana la conversación mantenida con el técnico Óscar Ibáñez. “No, ya conversé con Óscar, creo que no estaré, lo más importante es recuperarme de la mejor manera”, afirmó el atacante. Esta declaración, recogida por Fútbol en América, corrobora que Perú no contará con su capitán para el cierre de las Clasificatorias de la Conmebol.

El atacante de 41 años arrastra un desgarro en el muslo, lesión detectada en las primeras semanas de agosto, tras acelerar su proceso de recuperación por una distensión previa sufrida durante el calendario de la Liga 1. El diagnóstico médico determinó que el tiempo de rehabilitación no resultaría compatible con la cercanía de los partidos ante Uruguay y Paraguay.

¿No se retirará de la selección en un partido oficial?

La ausencia de Guerrero también significa que, salvo decisión excepcional futura, el delantero no tendrá una despedida en partido oficial con la selección peruana. En entrevistas previas, el futbolista había deslizado la posibilidad de retirarse tras medirse ante Paraguay en septiembre. Con este panorama, esa instancia no ocurrirá, pues ni siquiera estará presente en la convocatoria del Ibáñez para los duelos de cierre.

“Siento que ante Paraguay será mi último partido, porque es el paso para las nuevas generaciones, para los nuevos muchachos. El Perú necesita de nuevos jóvenes, de gente nueva que integre la Selección y esperar que lo hagan bien, y si no como todo peruano empujar el carro”, manifestó en diálogo con RPP en su momento.

La agenda de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) establece que, una vez finalizadas las Eliminatorias, el siguiente compromiso oficial sería el arranque del nuevo ciclo clasificatorio, cuyo inicio está previsto para 2027. Este largo periodo vuelve improbable la participación de Guerrero, dadas las limitaciones físicas propias de su edad y las exigencias del fútbol internacional.

Paolo Guerrero es el máximo anotador en la historia de la selección peruana.

Paolo Guerrero no jugará el clásico Alianza Lima vs Universitario

A nivel local, la situación física de Guerrero repercute directamente en la planificación de Alianza Lima, que oficializó su lista de convocados para el clásico del domingo contra Universitario de Deportes. El ‘Depredador’ no figura entre los citados debido a la misma molestia muscular, una baja que ya se había presentado en los partidos recientes de la Liga 1 y en la Copa Sudamericana.

Alianza había enfrentado días atrás a la Universidad Católica de Ecuador en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En esa ocasión, ‘PG9′ tampoco viajó a Quito, desde donde el conjunto ‘blanquiazul’ confirmó su pase a cuartos de final con un triunfo 2-1 como visitante. El club limeño, a través de su área médica y el comando técnico, insiste en respetar los plazos de regeneración para evitar recaídas que pudieran afectar la prolongación de la carrera profesional del futbolista.

Lista de convocados de Alianza Lima para el clásico ante Universitario sin Paolo Guerrero.

Aunque su participación sobre el césped quedó cancelada por prescripción médica, Guerrero expresó su respaldo moral al plantel frente al partido clave contra Universitario. “Estamos muy enfocados, el grupo está con mucha confianza, así que esperamos hacer un gran partido, sacar el resultado que queremos”, sentenció.