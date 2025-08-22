Dos regresos confirmados en la convocatoria de Perú para enfrentar a Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 retoman la acción con la última fecha doble, momento en el que quedarán definidos los equipos clasificados para la cita en Canadá, Estados Unidos y México.Perú inicia su preparación de cara a los encuentros ante Uruguay y Paraguay programados para septiembre.

La situación de la ‘blanquirroja’ es compleja, ya que las posibilidades matemáticas de acceder al repechaje son reducidas y dependen de otros resultados además del propio rendimiento. Óscar Ibáñez dará a conocer la lista de convocados este domingo 24 de agosto, una vez que culmine la séptima jornada del Torneo Clausura 2024.

Hay mucha expectativa por conocer las novedades en la nómina y se pudo confirmar dos reapariciones que fue celebrada por todos los hinchas. El técnico nacional llamará a Yoshimar Yotún y Alex Valera, ambos regresarán a la ‘bicolor’ después de varios meses.

El popular ‘Yoshi’ volverá a defender la camiseta del ‘equipo de todos’ tras 10 meses de ausencia debido a una complicada lesión a la rodilla. El capitán de Sporting Cristal regresó a la canchas después de casi año y medio, y recuperó ritmo futbolístico: suma 134 minutos hasta el momento.

Su último partido oficial con el combinado nacional fue en noviembre de 2023, en el choque con Venezuela donde anotó un gol.

“Yoshimar Yotún y Alex Valera vuelven a la Selección Peruana. Óscar Ibañez se comunicó con los dos jugadores en los últimos días y serán citados para la fecha doble ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias. Convocatoria del domingo tendrá varias novedades”, informó Kevin Pacheco, periodista de RPP.

Información de la convocatoria de la selección peruana para las Eliminatorias 2026.

Por su lado, Valera habló sobre su posible regreso a La Videna después de no haber sido incluido en las más recientes jornadas de las Eliminatorias. El atacante solicitó no ser convocado en marzo por motivos personales, por el cual no estuvo presente en los partidos ante Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador. Reveló que volverá a integrarse a los entrenamientos para los duelos con los ‘charrúas’ y ‘guaraníes’ el próximo jueves 4 y martes 9 de septiembre, respectivamente.

“La verdad que ahorita estoy bien, hablé con el profesor Óscar Ibáñez y, bueno,esperar la convocatoria si se da, pero ahorita estoy enfocado en el partido del domingo.Lo que venga más adelante se verá más adelante”, declaró el atacante en conversación con el medio ‘Denganche’ tras el duelo Universitario vs Palmeiras en Brasil.

Paolo Guerrero confirmó su ausencia en la lista de convocados de Perú

Había mucha expectativa por saber si Paolo Guerrero será convocado a la selección peruana, pero el mismo ‘Depredador’ confesó que no será parte de la nómina que enfrentará a Uruguay y Paraguay en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026: “No estaré, ya conversé con Óscar Ibáñez”.

Como se sabe, el delantero histórico presenta una lesión y todavía está en proceso de recuperación. Incluso, será baja frente Universitario de Deportes este domingo 24 de agosto en el estadio Monumental.

“El plantel está con mucha confianza de hacer un gran partido en el Monumental, sacar el resultado que queremos, que es ganar. Tenemos un plantel experimentado, muy contento por lo que se está logrando. Se está trabajando con mucha humildad y con los pies bien en la tierra. Gracias a Dios estamos en cuartos de final de la Copa Sudamericana. No puedo hablar de Universitario; yo hablo de Alianza. Me imagino que tengo para dos semanas”, declaró tras los entrenamientos de los ‘íntimos’ en Lurín.