La polémica celebración de Miguel Trauco tras clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025: “El que no salta, una ga...”

Alianza Lima se mantiene en la lucha por alcanzar la gloria en la Copa Sudamericana 2025 tras eliminar a la Universidad Católica de Ecuador y clasificar a los cuartos de final del torneo internacional. Los ‘blanquiazules’ volvieron hacer historia al ganarle por 2-1 al cuadro ecuatoriano en Quito, por la definición de los octavos de final.

Eryc Castillo y Kevin Quevedo fueron los protagonistas que hicieron que los ‘íntimos’ sigan en la competencia de Conmebol. Ambos anotaron unos golazos, pero el que más portadas se robó fue el extremo nacional, quien marcó un ‘pinturita’ de larga distancia.

Miles de hinchas viajaron a la ciudad de Ecuador y se adueñaron del estadio Olímpico Atahualpa, hicieron sentir como locales al equipo de Néstor Gorosito. Por ello, una vez terminado el encuentro, los jugadores fueron a celebrar el pase a la suguiente instancia en las tribunas.

Los fanáticos no pararon de aplaudir a sus figuras y dejaron la garganta en las gradas. Hubo un insólito momento que se volvió viral en redes sociales: pasa que la hinchada comenzó a cantar la tradicional barra contra Universitario de Deportes, el cual dice ‘el que no salta, una gallina...’.

Todos los futbolistas empezaron a saltar e hicieron que Miguel Trauco haga lo mismo a pesar de su conocido hinchaje por la ‘U’. Se le ve saltando abrado de Ricardo Lagos, Ángelo Campos y Hernán Barcos, quienes lo empezaron a vacilar mientras cantaban.

Esa acción fue celebrado por los ‘grones’, pero generó polémica entre los seguidores de los ‘cremas’ y no dudaron en lanzar criticas al defensa.

Rival de Alianza Lima en cuartos de final en suspenso tras actos vandálicos

El partido de vuelta entre Universidad de Chile e Independiente, decisivo para determinar al rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, fue suspendido debido a graves disturbios en el estadio Libertadores de América. El inicio del segundo tiempo se retrasó por las alertas de las autoridades y la intervención policial, que exigió evacuar la tribuna asignada a los hinchas visitantes. A pesar de la reanudación, la situación volvió a descontrolarse y el encuentro fue suspendido de forma definitiva tras nuevos incidentes.

Fuera del estadio, se registraron detonaciones y persecuciones que aumentaron la inseguridad en los alrededores. El conflicto alcanzó el punto más crítico cuando integrantes de la barra de Independiente irrumpieron en la tribuna visitante, agrediendo a seguidores de Universidad de Chile. Hubo personas heridas, robos y un aficionado cayó desde la grada al intentar escapar.

Ante estos hechos, la Conmebol decidió cancelar el partido y trasladar la resolución de la serie a sus instancias disciplinarias. Mientras tanto, Alianza Lima espera conocer quién será su contrincante en la siguiente fase, que tiene como fecha probable la semana del 16 de septiembre.

El estadio Libertadores de América se convirtió en un campo de batalla entre barristas chilenos y argentinos. (Twitter)

¿Qué dijo Néstor Gorosito tras la histórica clasificación de Alianza Lima?

El técnico de los ‘blanquiazules’ se mostró motivado luego de que Alianza Lima obtuviera el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Trazó sus objetivos y ahora sueña con alcanzar la gloria con los ‘íntimos’.

“El objetivo es salir campeón, vos con este club, con este escudo, con esta historia, acá jugó Cubillas, jugó Cueto, no puedes pretender otra cosa, después la realidad nos marcará si nos dio el cuero o no, pero yo quiero salir campeón, desde que llegamos se lo dijimos a los chicos y no es que haya máximo respeto con el que nos toque, pero la ilusión nuestra es máxima, después la realidad nos marcará si nos dio o no, pero nosotros apostamos a ganador siempre”, apuntó el DT en conferencia de prensa.

Néstor Gorosito: "el objetivo es salir campeón, yo quiero salir campeón, es nuestra ilusión máxima" | DSports