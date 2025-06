Piero Quispe podría dejar Pumas para llegar a gigante de México: “Tiene esa pieza de picardía y talento para sacarle más jugo”

Una de las ventas más promisorias que se dio del fútbol peruano al extranjero en los últimos años fue la de Piero Quispe desde Universitario de Deportes a Pumas de México. Y si bien el jugador tuvo un inicio promisorio, de a pocos se fue apagando, hasta que, en el actual mercado de pases, su nombre ha sonado para dejar el cuadro ‘felino’ y marcharse a uno de los gigantes de la Liga MX.

El medio de ese país, ‘W Deportes’, dio a conocer que el joven volante interesa a América, que está a poco de desprenderse del chileno Diego Valdés, que partirá a Vélez Sarsfield de Argentina. Por tal motivo, la directiva analizan opciones para reemplazarlo.

En ese escenario, apareció la figura del canterano de la ‘U’, que no tendría asegurada su continuidad en un cuadro ‘auriazul’ que se ubica en el décimo lugar del Torneo Apertura y no levanta cabeza. Los altos mandos de las ‘águilas’ tomaron nota de ello y se pusieron en contacto con el entorno del jugador peruano para conocer su predisposición, considerando que tiene un año y medio más de contrato y tiene el aval del DT André Jardine.

“A Piero le queda un año de contrato y André (Jardine) no lo ve con malos ojos, como esa pieza de picardía y talento, que ha mostrado Quispe. Ya sea como un ’10′ o jugando más pegado al mediocentro, pero con llegada, cualidades que dejó vacantes en el equipo, Richard Sánchez", indicó en primera instancia dicho medio.

Eso no fue todo, ya que el portal mexicano expresó que la dirigencia de América tiene esperanza de que Piero Quispe recupere su mejor nivel que no ha podido explotar en Pumas UNAM. Al mismo tiempo, dejó en claro que no ha habido negociación formal entre clubes y que solo es un interés, aunque no se descartaría una operación.

“Con apenas 23 años, talento demostrado, seleccionado de su país y mucho futuro por delante, en América creen que puede rendir y sacarle más jugo de lo que hasta ahora ha enseñado en Pumas. Por ahora solo está en carpeta y con tanteos externos entre clubes", acotó.

Y es que en el año y medio que el joven mediocampista lleva en la institución ‘felina’, no ha podido consolidarse como un titular indiscutible, tanto para los entrenadores Gustvo Lema, Raúl Alpízar y Efraín Juárez. De hecho, este último lo relegó al banco de suplentes y apenas le dio oportunidades.

Con todos los contratiempos que ha tenido, Piero Quispe se las ha ingeniado para jugar en 62 partidos en lo que va desde que llegó a Pumas a inicios de 2024, pudiendo anotar 5 goles y repartir 2 asistencias.

El volante peruano marcó el segundo de su equipo ante Querétaro e hizo tierna celebración. (TUDN)

Jorge Fossati sobre posible regreso de Piero Quispe a Universitario

Con lo mencionado líneas arriba, la continuidad de Piero Quispe en Pumas no está segura y ha sonado para llegar a Brasil e incluso de regreso a Universitario. En ese contexto, el estratega Jorge Fossati aclaró el panorama y desmintió su arribo.

“Que el hincha de Universitario no sea engañado. Universitario hoy no es un súper poderoso en la parte económica. Es un gigante en muchas cosas, pero en la parte económica, hay cosas que vienen mucho más atrás, no es un súper dotado. Entonces tenemos que buscar bueno, bonito y barato”, declaró para la prensa.

También admitió que siempre ha tenido un gusto por Quispe Córdova, inclusive en la selección peruana aun cuando no lo consideró como titular. “Si me preguntas si me gusta la posibilidad de Quispe, cuando yo dirigía a Quispe, cuando yo dirigí a la selección, ¿faltó alguna vez Quispe? Ahí está la respuesta", agregó.

El técnico uruguayo se refirió a la llegada de un extranjero y dos futbolistas de la selección peruana. (Entre Bolas)

Piero Quispe, ausente en los últimos partidos de la selección peruana

Debido a la irregularidad de Piero Quispe en México, fue dejado de lado en los planes de la selección peruana. Esto empezó con Jorge Fossati y se trasladó a Óscar Ibáñez, que no lo hizo ingresar en ningún partido de las Eliminatorias 2026.