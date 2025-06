Jorge Fossati descartó fichaje extranjero y reveló si Piero Quispe y Luis Ramos llegarán a Universitario: “No estamos en Real Madrid”

El técnico uruguayo se refirió a la llegada de un extranjero y dos futbolistas de la selección peruana. (Entre Bolas)

Universitario de Deportes competirá en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y hasta el momento solo se ha reforzado con Anderson Santamaría. En ese sentido, el entrenador Jorge Fossati habló sobre las posibles incorporaciones de los ‘cremas’ en el segundo mercado de pases de la temporada.

El ‘Nonno’ comenzó descartando la posibilidad de fichar a un futbolista foráneo al tener todas las plazas cubiertas. “Estamos analizando de alguno más. No tenemos cupo de extranjeros”, contestó ante las preguntas de la prensa en su última conferencia.

Instantes después, el estratega uruguayo dejó en claro que Diego Churín continuará en el plantel con contundente frase: “Me parece que no me entienden o no me expreso bien, yo dije ‘no tenemos cupo de extranjero’, no tengo el poder de decir ‘tú te vas, tú te quedas, págale a este, págale al otro’, no estamos en el Real Madrid, no nos engañemos, no se puede, a veces se tira cosas al hincha, que lo entrevera”.

Además, destacó la entrega del delantero argentino. “No es por Diego Churín, no digan que Fossati dejó a Diego Churín porque no lo puede sacar, Diego entrena todos los días con un profesionalismo enorme y estoy seguro que nos va a dar una buena mano”.

Diego Churín seguirá en Universitario y no se contratará a otro futbolista extranjero, confirmó Jorge Fossati.

¿Llegan Luis Ramos y Piero Quispe a Universitario?

Por otro lado, Jorge Fossati respondió si Luis Ramos y Piero Quispe llegarán a Universitario de Deportes para lo que resta del Torneo Apertura y octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En primer lugar, el DT ‘charrúa’ descartó el fichaje del delantero peruano. “Fue algo que se manejó, por el momento no hay ninguna chance de traerlo”. Segundos después, añadió: “Yo hablé con tal jugador, yo no hablé con nadie, yo no había hablado nada”.

Sobre Quispe, señaló que “el hincha de Universitario no sea engañado, Universitario hoy no es un súper poderoso en la parte económica, es un gigante en muchas cosas, pero en la parte económica, hay cosas que vienen mucho más atrás, no es un súper dotado, entonces tenemos que buscar bueno, bonito y barato”.

Aunque, dio a conocer su postura sobre la llegada del ‘10′ nacional. “Si me preguntas si me gusta la posibilidad de Quispe, cuando yo dirigía a Quispe, cuando yo dirige a la selección, ¿faltó alguna vez Quispe? Ahí está la respuesta".

Por las propias palabras de Fossati se puede deducir que la vuelta de Quispe a la ‘U’ no es muy viable por el factor económico. Hoy en día, pertenece en Pumas UNAM y a pesar de no ser titular, lo tienen considerado como un activo importante en el club mexicano.

Por el momento, Piero Quispe y Luis Ramos no llegarán a Universitario de Deportes.

La adaptación de Anderson Santamaría

Otro tema del cual habló Jorge Fossati fue sobre el rendimiento de Anderson Santamaría en los entrenamientos de Universitario de Deportes. Si bien el flamante refuerzo ‘crema’ todavía no podrá hacer su debut en estas fechas, trabaja a la par de sus compañeros en Campo Mar.

“Se ha integrado notablemente, no tenía dudas de que lo iba a hacer, lo conozco bastante, es un gran profesional, de sus cualidades no preciso hablar, pensamos llevarlo más progresivo, pero como ha sido necesario, la cantidad de jugadores que tenemos a disposición no es demasiada grande, él ha podido entrenar casi a la par de sus compañeros, eso habla de que no estuvo descuidado en este tiempo”, detalló.