Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY: canal TV del duelo por octavos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima visitará Quito para sellar su boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Composición: Infobae Perú

Hoy, miércoles 20 de agosto, Alianza Lima enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador con la ilusión de instalarse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro ‘íntimo‘ mantiene una ventaja de dos goles conseguida en la ida que le permite manejar la serie con temple. El estadio Olímpico Atahualpa de Quito será testigo del destino de ambas escuadras en el torneo continental.

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica

El 2-0 resulta un marcador ventajoso, pero corto para Alianza Lima, que tendrá que buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el partido de vuelta con Universidad Católica de Ecuador.

Este compromiso se llevará a cabo en el estadio Atahualpa de Quito, que tiene una capacidad para más de 35 mil personas y se encuentra a una altitud de 2,850 metros sobre el nivel del mar. La transmisión de este cotejo estará a cargo de la señal de DIRECTV a través de su canal DSports. Además, se podrá seguir en la plataforma de streaming DGO.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana 2025?

El árbitro Flavio Rodrigues De Souza indicará el inicio de las acciones este miércoles 20 de agosto a las 19:30 horas de Ecuador, mismo horario para Perú. Por otro lado, el cotejo será transmitido por DSports; así como también, Infobae Perú hará la cobertura que incluye la previa, el minuto a minuto y todas las incidencias relevantes del partido.

Horarios de los partidos por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana

Así llega Alianza Lima al duelo ante la U. Católica

Por un lado, los dirigidos por Néstor Gorosito llegan a la cita con un presente importante. Han hilado tres victorias. Tras derrotar en la ida al ‘trencito azul‘ con doblete de Alan Cantero, recibieron en casa a ADT por el torneo local. Sergio Peña, Hernán Barcos y el citado Cantero movieron las redes del arco tarmeño.

Por otro lado, la Universidad Católica no vive el mejor presente. Luego de caer en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, los dirigidos por Diego Martínez no pudieron sumar de a tres e igualaron a uno con Libertad FC. En su encuentro liguero previo, no lograron imponerse en su visita a Orense, pese a jugar con un hombre más por cerca de media hora de juego.

Horario de Alianza Lima vs U. Católica por octavos vuelta de Copa Sudamericana 2025

El pitazo inicial está fijado para las 19:30 horas de Perú y Ecuador. En otros países, el partido podrá verse desde las 18:30 en México, 19:30 en Colombia, 20:30 en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos, y 21:30 en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos?

Tras el triunfo 2-0 conseguido en Lima, los ‘íntimos‘ disponen de un margen importante en la serie. Un empate o una victoria en Quito asegurarían el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Incluso, una derrota por un gol de diferencia permitiría avanzar a la siguiente ronda, gracias a la ventaja obtenida en el primer partido.

El entrenador argentino Néstor Gorosito y su plantel llegan con la motivación en alza, puesto el buen momento deportivo tanto en el ámbito internacional como en el torneo local. La posibilidad de clasificar a los ocho mejores equipos del certamen de la Conmebol representa un objetivo prioritario para los blanquiazules esta temporada.

¿Qué rival espera por Alianza Lima y U. Católica?

Mientras Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador definen su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, también lo harán Universidad de Chile e Independiente de Argentina. Ambos se enfrentarán el mismo día y a la misma hora en el Libertadores de América de Avellaneda. El ganador se enfrentará a los ‘blanquiazules’ si logran su pase a la siguiente fase del torneo internacional.

El cuadro ‘mapocho’ tiene la ventaja de haber ganado 1-0 el primer duelo en el Nacional de Santiago y tendrá que sellar su boleto en Buenos Aires. Lucas Assadi anotó el gol que pone arriba parcialmente a los ‘azules’.