Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY: canal TV del duelo por octavos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

El equipo de ‘Pipo‘ Gorosito espera hacer valer su ventaja de dos goles para integrar el selecto grupo de los ocho mejores de la competición internacional

Por José Manuel Quintana

Alianza Lima visitará Quito para
Alianza Lima visitará Quito para sellar su boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Composición: Infobae Perú

Hoy, miércoles 20 de agosto, Alianza Lima enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador con la ilusión de instalarse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro ‘íntimo‘ mantiene una ventaja de dos goles conseguida en la ida que le permite manejar la serie con temple. El estadio Olímpico Atahualpa de Quito será testigo del destino de ambas escuadras en el torneo continental.

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica

El 2-0 resulta un marcador ventajoso, pero corto para Alianza Lima, que tendrá que buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el partido de vuelta con Universidad Católica de Ecuador.

Este compromiso se llevará a cabo en el estadio Atahualpa de Quito, que tiene una capacidad para más de 35 mil personas y se encuentra a una altitud de 2,850 metros sobre el nivel del mar. La transmisión de este cotejo estará a cargo de la señal de DIRECTV a través de su canal DSports. Además, se podrá seguir en la plataforma de streaming DGO.

¿A qué hora juega Alianza
¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana 2025?

El árbitro Flavio Rodrigues De Souza indicará el inicio de las acciones este miércoles 20 de agosto a las 19:30 horas de Ecuador, mismo horario para Perú. Por otro lado, el cotejo será transmitido por DSports; así como también, Infobae Perú hará la cobertura que incluye la previa, el minuto a minuto y todas las incidencias relevantes del partido.

Horarios de los partidos por
Horarios de los partidos por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana

Así llega Alianza Lima al duelo ante la U. Católica

Por un lado, los dirigidos por Néstor Gorosito llegan a la cita con un presente importante. Han hilado tres victorias. Tras derrotar en la ida al ‘trencito azul‘ con doblete de Alan Cantero, recibieron en casa a ADT por el torneo local. Sergio Peña, Hernán Barcos y el citado Cantero movieron las redes del arco tarmeño.

Resumen del Alianza Lima 3-1 ADT por la fecha 6 de la Liga 1 | Liga 1 Max

Por otro lado, la Universidad Católica no vive el mejor presente. Luego de caer en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, los dirigidos por Diego Martínez no pudieron sumar de a tres e igualaron a uno con Libertad FC. En su encuentro liguero previo, no lograron imponerse en su visita a Orense, pese a jugar con un hombre más por cerca de media hora de juego.

Horario de Alianza Lima vs U. Católica por octavos vuelta de Copa Sudamericana 2025

El pitazo inicial está fijado para las 19:30 horas de Perú y Ecuador. En otros países, el partido podrá verse desde las 18:30 en México, 19:30 en Colombia, 20:30 en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos, y 21:30 en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

Alianza Lima vs U. Católica
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos?

Tras el triunfo 2-0 conseguido en Lima, los ‘íntimos‘ disponen de un margen importante en la serie. Un empate o una victoria en Quito asegurarían el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Incluso, una derrota por un gol de diferencia permitiría avanzar a la siguiente ronda, gracias a la ventaja obtenida en el primer partido.

El entrenador argentino Néstor Gorosito y su plantel llegan con la motivación en alza, puesto el buen momento deportivo tanto en el ámbito internacional como en el torneo local. La posibilidad de clasificar a los ocho mejores equipos del certamen de la Conmebol representa un objetivo prioritario para los blanquiazules esta temporada.

El cuadro peruano superó 2-0 a la escuadra ecuatoriana. (Video: ESPN)

¿Qué rival espera por Alianza Lima y U. Católica?

Mientras Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador definen su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, también lo harán Universidad de Chile e Independiente de Argentina. Ambos se enfrentarán el mismo día y a la misma hora en el Libertadores de América de Avellaneda. El ganador se enfrentará a los ‘blanquiazules’ si logran su pase a la siguiente fase del torneo internacional.

El cuadro ‘mapocho’ tiene la ventaja de haber ganado 1-0 el primer duelo en el Nacional de Santiago y tendrá que sellar su boleto en Buenos Aires. Lucas Assadi anotó el gol que pone arriba parcialmente a los ‘azules’.

El club ayacuchano también acudió a la justicia ordinaria para retornar a Primera División, por lo que su permanencia en el torneo está en duda. En las próximas semanas se conocerá una decisión clave sobre su futuro en la máxima categoría

Empieza la operación remontada en la ciudad del Cusco. No habrá mayores cambios, solo el ingreso de Juan Cruz Bolado en la portería. La visita llega con su goleador, Martín Cauteruccio. Revisa las guías televisivas del esperado enfrentamiento

El ‘poderoso del sur’ ha quedado fuera de carrera en el fútbol peruano ocasionando una importante modificación en la clasificación. Ahora, la ‘U’ aparece en el primer lugar del Torneo Clausura 2025

Los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar su clasificación frente el ‘trencito azul’ en Quito: llegan con la ventaja de 2-0 en la ida. Sigue las incidencias del crucial cotejo

El tenista peruano se mantiene con paso firme en el último Grand Slam del año. Tras lograr victoria en su debut, aseguró un importante monto económico

