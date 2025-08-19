Perú Deportes

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a U. Católica y asegurar su clasificación a cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Los ‘blanquiazules’ dependen de sí mismos para mantenerse en carrera debido al triunfo que obtuvo en Matute. Conoce los escenarios que le permitirá meterse en la siguiente ronda

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
¿Qué resultados necesita Alianza Lima
¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a U. Católica y asegurar su clasificación a cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima está a un paso de alcanzar una nueva hazaña en la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ se enfrentarán a la Universidad Católica de Ecuador este miércoles 20 de agosto en Quito por la definición de la llave por los octavos de final del torneo internacional.

El equipo de Néstor Gorosito llegará con el cartel de favorito debido a la ventaja que sacó en el choque de ida: le ganó 2-0 al ‘trencito azul’ en Matute. Alan Cantero fue el héroe que con su doblete aseguró a los ‘grones’ medio boleto a los cuartos de final.

Y ahora están listos para cerrar su clasificación a la siguiente ronda en su condición de visita. Sin Paolo Guerrero por lesión y Erick Noriega por su fichaje a Gremio de Porto Alegre, los ‘íntimos’ dejarán todo en la cancha para seguir en carrera en la competencia Conmebol.

“Estamos con la ilusión intacta y con ganas de traer la clasificación. Sería algo histórico para el club y para nosotros como jugadores. Vamos pensando partido a partido, siempre con la misma ambición. Estoy emocionado por mi primer gol en Alianza y más aún en Matute, espero que vengan muchos más”, apuntó Serio Peña.

El cuadro peruano superó 2-0 a la escuadra ecuatoriana. (Video: ESPN)

Resultados que necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro de Néstor Gorosito se juega el todo o nada este miércoles 20 de agosto a las 19:30 horas (hora peruana) en el Estadio Olímpico Atahualpa. Alianza Lima está cerca de cerrar su clasificación y para ello deberá alcanzar un resultado favorable en su condición de visita, los ‘íntimos’ dependen de sí mismos y tienen la primera opción para pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

  • Si Alianza Lima gana en Quito: Este resultado concretará su clasificación a la siguiente etapa del torneo internacional ya que ganó el partido de ida por 2-0 en Matute.
  • Si Alianza Lima empata en Quito: Una igualdad por cualquier resultado le dará el pase al equipo de Néstor Gorosito debido a que ya sacó un triunfo en el primer cotejo. Cabe destacar que las llaves eliminatorias no se consideran los goles de visita, solo resultado global, así se estipula en las bases del campeonato Conmebol.
  • Si Alianza Lima pierde en Quito: La victoria de 2-0 que obtuvieron los ‘blanquiazules’ en Lima le permite perder por 1-0 de visita y aún así clasificar por el marcador global. Sin embargo, si cae derrotado por una diferencia de dos goles, se emparejará la serie y todo se definirá por tanta de penales. Si pierde por más de tres anotaciones, quedará eliminado de la Copa.
Sergio Peña celebrando en Matute
Sergio Peña celebrando en Matute una diana memorable. - Crédito: Paloma del Solar

¿Qué rival espera por Alianza Lima y U. Católica?

Mientras Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador definen su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, también lo harán Universidad de Chile e Independiente de Argentina. Ambos se enfrentarán el mismo día y a la misma hora, y el ganador se enfrentará a los ‘blanquiazules’ si lograr su pase a la siguiente etapa del torneo internacional.

El cuadro ‘mapocho’ tiene la ventaja de haber ganado 1-0 el primer duelo en Santiago y tendrá que cerrar su boleto en Buenos Aires. Lucas Assadi anotó el gol que pone arriba a los ‘azules’.

Temas Relacionados

Alianza LimaU. Católica de EcuadorCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima anunció a Pedro Aquino como su sexto refuerzo en inmejorable mercado de pases de Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ lograron repatriar a dos jugadores de la selección peruana e incorporar a figuras del campeonato doméstico

Alianza Lima anunció a Pedro

José Carvallo contundente sobre la venta de Erick Noriega a Gremio: “¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

El exarquero de Universitario habló de la última transferencia del volante peruano, que dejó cerca de dos millones de dólares a Alianza Lima

José Carvallo contundente sobre la

Partidos de hoy, martes 19 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid hará su estreno en LaLiga y se definirán a los primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores

Partidos de hoy, martes 19

Pedro Aquino es nuevo refuerzo de Alianza Lima: ¿Cuándo será su debut con los ‘blanquiazules’?

El volante peruano fichó por los ‘íntimos’ en condición de préstamo y su estadía en Matute será por un año. Conoce todos los detalles de la última incorporación de los victorianos para el Torneo Clausura y Copa Sudamericana 2025

Pedro Aquino es nuevo refuerzo

Diego Penny defendió a Pedro Aquino tras decidir jugar en Alianza Lima: “Cristal no pensó que era un opción porque gastó en Benavente”

El exarquero respaldó la decisión de la ‘Roca’ de vestirse de ‘blanquiazul’ luego de que el club del Rímac no haga una propuesta formal por él

Diego Penny defendió a Pedro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra reaparece desde prisión

Martín Vizcarra reaparece desde prisión preventiva y se pronuncia: “Espero pronto pueda revertirse”

¿Dina Boluarte podrá ser investigada durante su mandato?: TC alista fallo sobre demanda competencial del Ejecutivo

Perú aprueba nuevo plan operativo para mitigar la migración irregular: incrementarán operativos

Acción Popular asegura que designación de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética no fue consultada

Pedro Castillo ya tiene partido oficial: JNE inscribe su agrupación “Todo con el Pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón revela los lujosos

Samahara Lobatón revela los lujosos regalos que recibía de Jefferson Farfán, pero aclara: “No nos pagaba el colegio”

Universidad San Marcos se disculpa con Marina Gold por expulsión y evalúa intervención de seguridad: “Se ha solicitado un informe”

Yahaira Plasencia cuenta detalles de su encuentro con la hija de Jefferson Farfán: “No es la primera vez”

Josi Martínez ingresó a EEG y tuvo tenso encuentro con Valentino: “Vengo a callar bocas”

Samahara Lobatón revela cuánto gana como influencer y Beto Ortiz reacciona: “Más que Dina Boluarte”

DEPORTES

Alianza Lima anunció a Pedro

Alianza Lima anunció a Pedro Aquino como su sexto refuerzo en inmejorable mercado de pases de Liga 1 2025

José Carvallo contundente sobre la venta de Erick Noriega a Gremio: “¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

Partidos de hoy, martes 19 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro Aquino es nuevo refuerzo de Alianza Lima: ¿Cuándo será su debut con los ‘blanquiazules’?

Diego Penny defendió a Pedro Aquino tras decidir jugar en Alianza Lima: “Cristal no pensó que era un opción porque gastó en Benavente”