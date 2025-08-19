¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a U. Católica y asegurar su clasificación a cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima está a un paso de alcanzar una nueva hazaña en la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ se enfrentarán a la Universidad Católica de Ecuador este miércoles 20 de agosto en Quito por la definición de la llave por los octavos de final del torneo internacional.

El equipo de Néstor Gorosito llegará con el cartel de favorito debido a la ventaja que sacó en el choque de ida: le ganó 2-0 al ‘trencito azul’ en Matute. Alan Cantero fue el héroe que con su doblete aseguró a los ‘grones’ medio boleto a los cuartos de final.

Y ahora están listos para cerrar su clasificación a la siguiente ronda en su condición de visita. Sin Paolo Guerrero por lesión y Erick Noriega por su fichaje a Gremio de Porto Alegre, los ‘íntimos’ dejarán todo en la cancha para seguir en carrera en la competencia Conmebol.

“Estamos con la ilusión intacta y con ganas de traer la clasificación. Sería algo histórico para el club y para nosotros como jugadores. Vamos pensando partido a partido, siempre con la misma ambición. Estoy emocionado por mi primer gol en Alianza y más aún en Matute, espero que vengan muchos más”, apuntó Serio Peña.

El cuadro peruano superó 2-0 a la escuadra ecuatoriana. (Video: ESPN)

Resultados que necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro de Néstor Gorosito se juega el todo o nada este miércoles 20 de agosto a las 19:30 horas (hora peruana) en el Estadio Olímpico Atahualpa. Alianza Lima está cerca de cerrar su clasificación y para ello deberá alcanzar un resultado favorable en su condición de visita, los ‘íntimos’ dependen de sí mismos y tienen la primera opción para pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Si Alianza Lima gana en Quito: Este resultado concretará su clasificación a la siguiente etapa del torneo internacional ya que ganó el partido de ida por 2-0 en Matute.

Si Alianza Lima empata en Quito: Una igualdad por cualquier resultado le dará el pase al equipo de Néstor Gorosito debido a que ya sacó un triunfo en el primer cotejo. Cabe destacar que las llaves eliminatorias no se consideran los goles de visita, solo resultado global, así se estipula en las bases del campeonato Conmebol.

Si Alianza Lima pierde en Quito: La victoria de 2-0 que obtuvieron los ‘blanquiazules’ en Lima le permite perder por 1-0 de visita y aún así clasificar por el marcador global. Sin embargo, si cae derrotado por una diferencia de dos goles, se emparejará la serie y todo se definirá por tanta de penales. Si pierde por más de tres anotaciones, quedará eliminado de la Copa.

Sergio Peña celebrando en Matute una diana memorable. - Crédito: Paloma del Solar

¿Qué rival espera por Alianza Lima y U. Católica?

Mientras Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador definen su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, también lo harán Universidad de Chile e Independiente de Argentina. Ambos se enfrentarán el mismo día y a la misma hora, y el ganador se enfrentará a los ‘blanquiazules’ si lograr su pase a la siguiente etapa del torneo internacional.

El cuadro ‘mapocho’ tiene la ventaja de haber ganado 1-0 el primer duelo en Santiago y tendrá que cerrar su boleto en Buenos Aires. Lucas Assadi anotó el gol que pone arriba a los ‘azules’.