Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

Paolo Guerrero confía en Alianza Lima previo a duelo con Universidad Católica: “Estamos en condiciones de hacer las cosas bien” El atacante sostuvo que el duelo ante el conjunto ecuatoriano representará una prueba exigente, pero aseguró que los ‘blanquiazules’ tienen las herramientas para dar un paso firme en la serie de la Copa Sudamericana 2025

Paolo Guerrero confía en la capacidad de Alianza Lima para hacer frente a Universidad Católica de Ecuador. Crédito: Prensa AL

El ambiente en Alianza Lima se encuentra marcado por la expectativa y la concentración antes de afrontar uno de los compromisos más relevantes de la temporada. El próximo miércoles, el club recibirá a Universidad Católica de Ecuador en el estadio Alejandro Villanueva, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. La serie representa una posibilidad concreta de seguir peleando por el título internacional, un objetivo que impulsa tanto a jugadores como a la hinchada ‘blanquiazul’.