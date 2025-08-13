Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima se medirá en condición de local ante Universidad Católica de Ecuador hoy, miércoles 13 de agosto, en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El estadio Alejandro Villanueva albergará este encuentro, donde los dueños de casa buscan dar el primer golpe de la serie para llegar con confianza a la vuelta en suelo ‘norteño’.
El ambiente en Alianza Lima se encuentra marcado por la expectativa y la concentración antes de afrontar uno de los compromisos más relevantes de la temporada. El próximo miércoles, el club recibirá a Universidad Católica de Ecuador en el estadio Alejandro Villanueva, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. La serie representa una posibilidad concreta de seguir peleando por el título internacional, un objetivo que impulsa tanto a jugadores como a la hinchada ‘blanquiazul’.
Alianza Lima viene de ganar en su visita a Ayacucho FC por 1-0, resultado que lo ubica en el quinto lugar con ocho puntos, a cinco del liderato ostentado por Sporting Cristal y Universitario de Deportes.
Empero, en la Copa Sudamericana, los dirigidos por Néstor Gorosito dejaron fuera a Gremio de Brasil en los ‘playoffs’. Y si le sumamos las eliminaciones a Boca Juniors y la superación de la fase de grupos, nos daremos cuenta de que los ‘íntimos’ son un rival de temer.
Cabe mencionar, que Carlos Zambrano no estará disponible por sanción, de ahí que su sitio sería ocupado por Erick Noriega. Alessandro Burlamaqui tomaría el lugar del ‘Samurai’ en la volante.
Universidad Católica llega a es instancia de la Copa Sudamericana 2025 luego de haber quedado líder en el grupo B con 14 puntos, por encima de Cerro Largo de Uruguay (7), Vitória de Brasil (6) y Defensa y Justicia de Argentina (4).
Sin embargo, el panorama cambia en la LigaPro de Ecuador, donde se ubica en el puesto 8 con 35 unidades y lejos de los primeros lugares.
Eso sí, el ‘trencito azul’ cuenta en sus filas con el máximo goleador del torneo ecuatoriano como Byron Palacios, que acumula 15 dianas. También está el delantero panameño, José Fajardo, conocido en Perú tras su paso en Cusco FC (2022 y 2023).
Alianza Lima y Universidad Católica no se han visto las caras en otras ocasiones. Sin embargo, el elenco ‘victoriano’ sí ha enfrentado a otros clubes ecuatorianos como Aucas, Barcelona SC, Delfín SC, Emelec y LDU de Quito. El balance general resulta a favor del conjunto peruano con 10 triunfos, contra ocho derrotas y cinco empates.
El último partido de los ‘aliancistas’ en un mata-mata- con un elenco ‘norteño’ fue en 2002 ante Barcelona SC por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. En Guayaquil, los ‘canarios’ ganaron por 1-0 y en Lima vencieron los ‘íntimos’ por 2-1, por lo que en la tanda de penales se impusieron los locales por 6-5.
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Gaspar Gentile, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito
U. Católica de Ecuador: Johan Lara, Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue; Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó, Ismael Díaz y Byron Palacios. DT: Diego Martínez.
El argentino Leandro Rey fue designado como árbitro principal para el encuentro entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador. Cristian Navarro y Gisela Trucco actuarán como asistentes, mientras que María Laura Fortunato desempeñará la función de cuarto árbitro.
La supervisión del VAR estará a cargo del uruguayo Héctor Paletta, acompañado por Salomé Di Iorio, y el paraguayo Víctor Martínez cumplirá el rol de asesor de árbitros.
El Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se transmitirá en Perú y otros países de la región como Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en ESPN. En tanto, en Ecuador, Argentina, Venezuela y Colombia estará disponible en DSports, cuya cobertura también alcanza a México y Centroamérica.
Este partido también se podrá ver en Estados Unidos a través de las difusiones por parte de beIN Sports, ViX, FuboTV y Tubi.
De la misma manera, la plataforma de streaming Disney+, cuenta con los derechos para llevar este cotejo en Matute para todas las naciones de la región.
Otra forma para seguir la contienda es por la página web de Infobae Perú, incluyendo la previa, el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y más detalles que no te puedes perder.
El duelo entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se disputará el miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva a las 19:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 20:30 horas.
Por su parte, en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay el pitazo inicial será a las 21:30 horas, mientras que en México está programado a las 18:30 horas. En España se dará a las 02:30 horas (la madrugada del jueves 14).