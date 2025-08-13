Perú Deportes

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

Los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán seguir haciendo historia en el certamen internacional. Ahora reciben a un elenco ecuatoriano que fue líder en su grupo de la Sudamericana. Sigue las incidencias

05:51 hsHoy

Alianza Lima se medirá en condición de local ante Universidad Católica de Ecuador hoy, miércoles 13 de agosto, en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El estadio Alejandro Villanueva albergará este encuentro, donde los dueños de casa buscan dar el primer golpe de la serie para llegar con confianza a la vuelta en suelo ‘norteño’.

Paolo Guerrero confía en Alianza Lima previo a duelo con Universidad Católica: “Estamos en condiciones de hacer las cosas bien”

El atacante sostuvo que el duelo ante el conjunto ecuatoriano representará una prueba exigente, pero aseguró que los ‘blanquiazules’ tienen las herramientas para dar un paso firme en la serie de la Copa Sudamericana 2025

Paolo Guerrero confía en la
Paolo Guerrero confía en la capacidad de Alianza Lima para hacer frente a Universidad Católica de Ecuador. Crédito: Prensa AL

El ambiente en Alianza Lima se encuentra marcado por la expectativa y la concentración antes de afrontar uno de los compromisos más relevantes de la temporada. El próximo miércoles, el club recibirá a Universidad Católica de Ecuador en el estadio Alejandro Villanueva, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. La serie representa una posibilidad concreta de seguir peleando por el título internacional, un objetivo que impulsa tanto a jugadores como a la hinchada ‘blanquiazul’.

05:50 hsHoy

Así llega Alianza Lima

Alianza Lima viene de ganar en su visita a Ayacucho FC por 1-0, resultado que lo ubica en el quinto lugar con ocho puntos, a cinco del liderato ostentado por Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

Empero, en la Copa Sudamericana, los dirigidos por Néstor Gorosito dejaron fuera a Gremio de Brasil en los ‘playoffs’. Y si le sumamos las eliminaciones a Boca Juniors y la superación de la fase de grupos, nos daremos cuenta de que los ‘íntimos’ son un rival de temer.

Cabe mencionar, que Carlos Zambrano no estará disponible por sanción, de ahí que su sitio sería ocupado por Erick Noriega. Alessandro Burlamaqui tomaría el lugar del ‘Samurai’ en la volante.

El cuadro 'blanquiazul' empató 1-1 y clasificó a octavos del torneo internacional.
05:50 hsHoy

Así llega Universidad Católica de Ecuador

Universidad Católica llega a es instancia de la Copa Sudamericana 2025 luego de haber quedado líder en el grupo B con 14 puntos, por encima de Cerro Largo de Uruguay (7), Vitória de Brasil (6) y Defensa y Justicia de Argentina (4).

Sin embargo, el panorama cambia en la LigaPro de Ecuador, donde se ubica en el puesto 8 con 35 unidades y lejos de los primeros lugares.

Eso sí, el ‘trencito azul’ cuenta en sus filas con el máximo goleador del torneo ecuatoriano como Byron Palacios, que acumula 15 dianas. También está el delantero panameño, José Fajardo, conocido en Perú tras su paso en Cusco FC (2022 y 2023).

05:50 hsHoy

Historial de Alianza Lima ante clubes ecuatorianos

Alianza Lima y Universidad Católica no se han visto las caras en otras ocasiones. Sin embargo, el elenco ‘victoriano’ sí ha enfrentado a otros clubes ecuatorianos como Aucas, Barcelona SC, Delfín SC, Emelec y LDU de Quito. El balance general resulta a favor del conjunto peruano con 10 triunfos, contra ocho derrotas y cinco empates.

El último partido de los ‘aliancistas’ en un mata-mata- con un elenco ‘norteño’ fue en 2002 ante Barcelona SC por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. En Guayaquil, los ‘canarios’ ganaron por 1-0 y en Lima vencieron los ‘íntimos’ por 2-1, por lo que en la tanda de penales se impusieron los locales por 6-5.

Goles y resumen del triunfo 'blanquiazul' en la tanda de penales por los octavos de final.
05:49 hsHoy

Alianza Lima vs U. Católica: posibles alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Gaspar Gentile, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito

U. Católica de Ecuador: Johan Lara, Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue; Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó, Ismael Díaz y Byron Palacios. DT: Diego Martínez.

05:49 hsHoy

Árbitro del Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El argentino Leandro Rey fue designado como árbitro principal para el encuentro entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador. Cristian Navarro y Gisela Trucco actuarán como asistentes, mientras que María Laura Fortunato desempeñará la función de cuarto árbitro.

La supervisión del VAR estará a cargo del uruguayo Héctor Paletta, acompañado por Salomé Di Iorio, y el paraguayo Víctor Martínez cumplirá el rol de asesor de árbitros.

El argentino Leandro Rey será
El argentino Leandro Rey será el árbitro del Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana 2025. - créditos: Difusión
05:49 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se transmitirá en Perú y otros países de la región como Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en ESPN. En tanto, en Ecuador, Argentina, Venezuela y Colombia estará disponible en DSports, cuya cobertura también alcanza a México y Centroamérica.

Este partido también se podrá ver en Estados Unidos a través de las difusiones por parte de beIN Sports, ViX, FuboTV y Tubi.

De la misma manera, la plataforma de streaming Disney+, cuenta con los derechos para llevar este cotejo en Matute para todas las naciones de la región.

Otra forma para seguir la contienda es por la página web de Infobae Perú, incluyendo la previa, el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y más detalles que no te puedes perder.

05:49 hsHoy

A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El duelo entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se disputará el miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva a las 19:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 20:30 horas.

Por su parte, en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay el pitazo inicial será a las 21:30 horas, mientras que en México está programado a las 18:30 horas. En España se dará a las 02:30 horas (la madrugada del jueves 14).

Programación del Alianza Lima vs
Programación del Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador, partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

