Erick Noriega se va de Alianza Lima: el millonario monto que Gremio pagará por su pase

El ‘tricolor gaúcho’ realizó propuesta formal a los ‘blanquiazules’ por el ‘Samurai’, y todo haría indicar que jugará en el Brasilerao. En las próximas horas se concretará la operación

Grace Nole Alcántara

Grace Nole Alcántara

Una información remeció Matute: Erick Noriega se va de Alianza Lima tras interés de un club grande brasileño. Gremio de Porto Alegre realizó una propuesta formal a los ‘blanquiazules’ en la noche del viernes 15 de agosto, y todo haría indicar que el jugador de 24 años tendría las horas contadas en La Victoria.

Según RPP, la oferta sería uno de los movimientos más relevantes del mercado de pases reciente en la Liga 1. Su desempeño sólido y regularidad en el campo lo llevaron a ser observado por visores del ‘tricolor gaúcho’, equipo acostumbrado a buscar refuerzos en el fútbol sudamericano.

Se reveló que la directiva del cuadro brasileño pagará la cláusula de rescisión de su contrato y el millonario monto sería por aproximadamente 2 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos, así aseguró Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo a través de sus redes sociales. El vínculo contractual sería por 4 años y en las próximas horas se concretará la operación.

También se pudo conocer que el ‘Samurai’ habría comunicado a los ‘íntimos’ su interés de asumir el nuevo reto profesional y personal en el Brasilerao. Su posible llegada representa un salto de calidad en la carrera del defensor, se integrará a una liga de mayor ritmo y buscará consolidarse fuera del país en una etapa clave de su desarrollo profesional.

Cabe destacar que los Gremio se enfrentó a los ‘grones’ por los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana 2025, serie que concluyó con una ventaja global de 3-1 para el equipo peruano. Gracias a este resultado, Alianza clasificó a los octavos de final del torneo internacional. Durante el cruce, Noriega sobresalió por su rendimiento, lo que motivó que clubes del Brasileirao consideraran sumarlo como refuerzo para la etapa siguiente del campeonato.

Se reveló el millonario monto que pagará Gremio por Erick Noriega.

¿Cuándo sería el último partido de Erick Noriega con Alianza Lima?

Tras conocerse el inminente llegada de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre, muchos hinchas se preguntan si jugará frente ADT hoy, sábado 16 de agosto, en Matute por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El defensa está considerado en la lista de convocados por Néstor Gorosito para medirse con el ‘vendaval celeste’, sin embargo todo haría indicar que no será tomado en cuenta desde el arranque.

La transacción entre el ‘tricolor gaúcho’ y los ‘blanquiazules’ estaría a punto de concretarse, y eso obligaría al técnico de Alianza Lima a no considerarlo como titular, pero estaría en la banca de suplentes. Podría tener últimos minutos con la camiseta de los ‘grones’.

El cuadro brasileño quiere al jugador peruano de manera inmediata, por ello la operación se daría en tiempo récord. La partida de Noriega generó el lamento de los fanáticos, quienes lo consideran como una de las figuras del equipo.

Alan Cantero, Paolo Guerrero y Erick Noriega, preparados para asaltar Cajabamba. - Crédito: Alianza Lima

¿Quién será el reemplazo de Erick Noriega en Alianza Lima?

El libro de pases aún está abierto en la Liga 1 2025, y Alianza Lima ya estaría planificando en buscar un refuerzo más tras la salida de Erick Noriega. Se mencionó el nombre de Pedro Aquino como una posibilidad en las últimas horas, pero se conoció que el club victoriano no tendría ningún interés por el jugador de Santos Laguna de México debido a una lesión que presentaría.

Sin embargo, el mismo club mexicano sacó un comunicado oficial donde descartó cualquier tipo de dolencia de la ‘Roca’ y precisó que está apto para jugar en cualquier liga. Eso cambiaría el panorama del volante, quien está definiendo su futuro luego de que se conociera su partida del campeonato ‘charro’.

Santos Laguna se pronunció sobre posible lesión de Pedro Aquino.

Mientras los ‘íntimos’ buscan al reemplazo del ‘Samurai’, Alessandro Burlamaqui es el elegido para consolidarse en la volante de Néstor Gorosito.

