A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica HOY: partido en Quito por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘blanquiazules’, con una ventaja de dos goles, saldrán con todo en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito para cerrar su clasificación a cuartos del certamen Conmebol

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Alianza Lima vs U. Católica
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: horarios del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador acapara la atención en el continente. Ambos equipos se miden hoy, miércoles 20 de agosto, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, un escenario situado a más de 2.783 metros sobre el nivel del mar. El enfrentamiento corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El club peruano llega a este compromiso decisivo tras haber obtenido una ventaja de dos goles en la ida, lo que lo coloca en una posición favorable para buscar la clasificación a cuartos de final del torneo internacional.

Las acciones están programadas para arrancar a las 19:30 horas de Ecuador, mismo horario para Perú. Por otro lado, el cotejo será transmitido por DSports y ESPN; así como también, Infobae Perú hará la cobertura que incluye la previa, el minuto a minuto y todas las incidencias relevantes del partido.

La llave tuvo su primer capítulo en Lima, donde Alianza superó por 2-0 a U. Católica con dos tantos del delantero argentino Alan Cantero. Ese resultado le permitió al conjunto dirigido por Néstor Gorosito obtener una diferencia considerable y confirmar una sólida campaña internacional. La victoria en Matute también sirvió como envión para el campeonato local, ya que los ‘blanquiazules’ lograron imponerse 3-1 a ADT en el estadio Alejandro Villanueva, con anotaciones de Hernán Barcos, Sergio Peña y nuevamente Cantero. El equipo recortó así puntos en la tabla del Torneo Clausura.

Por otro lado, Universidad Católica de Ecuador no llega en su mejor momento. En su más reciente presentación igualó 1-1 ante Libertad FC en condición de local, con gol de Bryon Palacios. ‘El trencito azul’ permanece en la octava posición de la clasificación nacional con 36 unidades y se encuentra alejado de los primeros puestos. Ante este panorama, el cuadro ecuatoriano busca el golpe internacional que le permita revertir la serie ante su público.

El cuadro peruano superó 2-0 a la escuadra ecuatoriana. (Video: ESPN)

A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por octavos vuelta de Copa Sudamericana 2025

El pitazo inicial está fijado para las 19:30 horas de Perú y Ecuador. En otros países, el partido podrá verse desde las 18:30 en México, 19:30 en Colombia, 20:30 en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos, y 21:30 en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

Cómo seguir Alianza Lima vs U. Católica por octavos vuelta de Copa Sudamericana 2025

La transmisión del encuentro estará a cargo de DSports, canal exclusivo de DirecTV para Perú y toda Latinoamérica, a excepción de Argentina, donde se emitirá a través de ESPN 2. Además, Infobae Perú brindará cobertura digital completa, con información previa, seguimiento en tiempo real, los goles, incidencias y demás detalles relevantes para los seguidores.

Programación del Alianza Lima vs
Programación del Alianza Lima vs U. Católica, duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos?

Tras el triunfo 2-0 conseguido en Lima, Alianza Lima dispone de un margen importante en la serie. Un empate o una victoria en Quito asegurarían el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Incluso, una derrota por un gol de diferencia permitiría avanzar a la siguiente ronda, gracias a la ventaja obtenida en el primer partido.

El entrenador argentino Néstor Gorosito y su plantel llegan con la motivación en alza, dado el buen momento deportivo tanto en el ámbito internacional como en el torneo local. La posibilidad de clasificar a los ocho mejores equipos del certamen de la Conmebol representa un objetivo prioritario para los blanquiazules esta temporada.

