Jorge Fossati reveló motivo del sorpresivo cambio de Rodrigo Ureña y fue contundente tras goleada que sufrió Universitario frente Palmeiras

Universitario de Deportes sufrió una dura caída frente Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los ‘cremas’ fueron goleados por 4-0 en el choque de ida que se jugó en el estadio Monumental, la noche del jueves 14 de agosto.

El ‘verdao’ mostró todo su poderío y pudo adueñarse rápidamente del encuentro: Gustavo Gómez (07′), José López (12′ y 75′) y Vitor Roque (30′) fueron los protagonistas del cuadro brasileño y sus goles cerraron prácticamente su clasificación a los cuartos de final.

La ‘U’ no supo reponerse ante la contundencia de los ‘alviverdes’ y además sufrieron la expulsión de Williams Riveros. Un hecho llamó mucho la atención durante el choque, Jorge Fossati decidió sacar a Rodrigo Ureña para el segundo tiempo causando sorpresa entre los hinchas.

Las especulaciones de un posible enfrentamiento en camerinos no se hicieron esperar, pero el técnico uruguayo reveló el contundente motivo por el que realizó el inesperado cambio. Y adelantó la baja del chileno para el duelo con Sport Huancayo, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025.

“Lo de Rodrigo (Ureña) tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo. Con sinceridad nos dijo que estaba demasiado duro el gemelo. Recién mañana o pasado sabremos la información sobre la lesión, si hubo rotura o no hubo rotura, porque eso se ve a través de imágenes que generalmente no se sacan antes de las 24 horas”, apuntó el DT en conferencia de prensa.

El 'verdao' aplastó 4-0 a los peruanos en Lima. (Video: ESPN)

“El responsable soy yo”

Jorge Fossati hizo mea culpa por la goleada que sufrió Universitario de Deportes frente Palmeiras y puntualizó grave error que le costó el partido. El técnico uruguayo reconoció errores defensivos y resaltó que esas equivocaciones fueron atípicas durante la temporada.

“Podría resumir que, para jugar bien, hay que defender bien y atacar bien. Sorpresivamente, en un aspecto en el que somos fuertes, cometimos errores que no solemos cometer, más allá de las virtudes y la calidad de los jugadores que teníamos al frente. Fueron tres goles en los que nos vulneraron de una manera que normalmente no le pasa a este equipo ni en el plano local ni internacional”, declaró el DT.

Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - First Leg - Universitario v Palmeiras - Estadio Monumental, Lima, Peru - August 14, 2025 Universitario's Matias Di Benedetto in action with Palmeiras' Lucas Evangelista REUTERS/Sebastian Castaneda

El popular ‘Nono’ asumió todas las responsabilidades tras las duras críticas que recibió por mal planteamiento que realizó y admitió la superioridad del ‘verdao’, quien pudo ponerse arriba en el marcador por 3-0 a penas 31 minutos del encuentro.

“El responsable soy yo, no entraré en más detalles porque parecería que me lavo las manos. Los jugadores han demostrado innumerables veces su calidad. Llegamos y tuvimos situaciones, pero las desperdiciamos; ellos, en cambio, convirtieron las que tuvieron en el primer tiempo”, añadió.

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras en la vuelta por la Copa Libertadores 2025?

El choque de vuelta frente los ‘cremas’ y el ‘verdao’ se llevará a cabo el próximo jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo. El horario establecido es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.