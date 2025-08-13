Perú Deportes

Martín Cauteruccio no deja de celebrar goles con Bolívar: anotó el 1-0 contra Cienciano por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

El ‘Caute’ se hizo cargo de la apertura del marcador con una definición sutil e impecable, que dejó sin mayor reacción al portero Ignacio Barrios

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

El delantero definió con mucha calidad en La Paz. (Video: DSports)

Martín Cauteruccio ha vuelto a hacer de las suyas. Su voracidad goleadora ha quedado nuevamente contrastada después de que adelantara a Club Bolívar en el partido contra Cienciano, celebrado en el estadio Hernando Siles de La Paz, en el marco del partido de ida de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

No hubo mucha discusión internamente para que el veterano artillero uruguayo iniciara las acciones en otra evaluación, aunque de un rigor superior, en la Sudamericana 2025. El entrenador Flavio Robatto ha quedado muy de acuerdo con sus últimas presentaciones y le ratificó su confianza para el choque frente al ‘papá’.

Como respuesta a ese nuevo respaldo, el ‘Caute’ se hizo cargo de la apertura del luminoso con una definición excelsa que pone en relieve su enorme capacidad en compromisos correspondientes a certámenes internacionales. Con su olfato goleador único puso contra las cuerdas a Cienciano.

Eso sí, la aportación goleadora de Martín Cauteruccio no hubiese sido posible sin la lucidez y habilidad de Patricio Rodríguez, quien muy rápido robó una mala pelota en salida descargada por Maximiliano Amondarain para así dar inicio a la gran acción que devino en la primera diana de la noche.

Conviene mencionar que no es la primera vez que el ‘9′ uruguayo le endosa una diana a Cienciano. En su primera aventura en el fútbol de Perú, a inicios del Apertura 2024, se despachó con un doblete —desde la zona de penal— para establecer una igualada con Sporting Cristal, en Cusco. Meses más tarde, volvió a dejar su huella, jugando ya en el Rímac, en una goleada categórica por 5-1.

El acierto ofensivo de Cauteruccio, finalmente, sirvió para guiar a Bolívar en un partido que no supuso mayores riesgos para los locales. La diana final, con la que se saldó el triunfo, llegó a través de un golpe de cabeza de Damián Batallini que no pudo conjurar con éxito Ignacio Barrios.

