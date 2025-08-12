A qué hora juega Cienciano vs Bolívar HOY: partido en La Paz por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Garcés y Cauteruccio se enfrentan en un duelo de goleadores. - Crédito: Difusión

Ha llegado el momento de la verdad para Cienciano. El club de la ciudad del Cusco hace su aparición en los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, midiéndose contra Bolívar, en el estadio Hernando Siles de La Paz hoy, miércoles 13 de agosto. Los visitantes, que fueron una grata revelación en la fase de grupos, esperan dar el golpe para llegar con una importante ventaja en la llave de desquite, pensando en la siguiente ronda.

De acuerdo con la programación de la CONMEBOL, el enfrentamiento entre el ‘papá’ y la ‘academia’ está programado para las 17:00 horas (Perú) y 18:00 horas (Bolivia). La website Infobae Perú realizará una cobertura detallada con un minuto a minuto que presentará la previa, los mejores momentos del juego, reproducciones audiovisuales de los goles y más. ¡No te lo pierdas!

Cienciano se ha presentado como uno de los animadores de la Copa Sudamericana, tras haber quedado en el primer lugar de su serie –dejando relegado al Atlético Mineiro a la segunda plaza—lo que conllevó a una clasificación directa a los octavos de final. Con Maximiliano Amondarain, Santiago Arias y Carlos Garcés, el bloque cusqueño se constituyó como un oponente difícil para cualquiera.

Dentro de esa columna vertebral brilló con absoluta diferencia Christian Cueva, efectivo trascendental en las presentaciones con aportación goleadora. Fue su diana contra Mineiro que selló el pase a la ronda final de la Sudamericana. Poco después de ese enfrentamiento, donde demostró que aún conservaba sus aptitudes como mediocentro de buen pie, recibió una oferta de Emelec, la cual aceptó pensando en su resurrección deportiva.

El volante marcó el empate vía penal tras falta que él mismo generó. (Video: DSports)

Siguiendo esa misma línea, los titulares Gaspar Gentile y Josué Estrada abandonaron Cienciano con destino a Alianza Lima para establecerse en una institución con mayor renombre. El último en marcharse fue Didier La Torre con destino a Japón. A pesar de esas dificultades, el entrenador Carlos Desio sigue confiando en su plantel y cree que con las próximas adaptaciones pueda mantener el ritmo y la regularidad.

Por su parte, Bolívar se instaló en la Copa Sudamericana tras quedar tercero en su grupo de Libertadores. Venció 4‑0 a Cerro Porteño y en la fase preliminar del otro certamen CONMEBOL superó a Palestino (ida y vuelta), alcanzando medio centenar de partidos en el torneo continental. Avanzó a octavos con autoridad, sumando importantes ingresos económicos y renovando la ilusión celeste en su camino internacional en este año centenario.

A qué hora juega Cienciano vs Bolívar por Copa Sudamericana 2025

Perú, Colombia, Ecuador: 17:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos (Este), Bolivia, Chile, Venezuela: 18:00 horas

Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 19:00 horas

Cómo seguir Cienciano vs Bolívar por Copa Sudamericana 2025

El choque será transmitido en exclusiva a través de DSports y DGO, a través de la señal de DIRECTV. De igual manera, la website Infobae Perú ofrecerá la previa, el minuto a minuto, videos, declaraciones y todas las incidencias desde el estadio Hernando Siles de La Paz.

Alineaciones probables del Cienciano vs Bolívar por Copa Sudamericana 2025

Cienciano: Barrios; Valoyes, Amondarain, Ortiz; Neira, Gamero, Torrejón, González, Da Silva; Hohberg; Garcés

Bolívar: Lampe; Freita, Torren, Echevarría, Sagredo; Matheus, Justiniano, Cataño; Velásquez, Cauteruccio, Rodríguez