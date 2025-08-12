Perú Deportes

A qué hora juega Cienciano vs Bolívar HOY: partido en La Paz por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El plantel cusqueño sale a su primera evaluación de la ronda final del certamen. La consigna es llevarse un resultado favorable de La Paz para llegar con calma a la revancha. Conoce los horarios

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Garcés y Cauteruccio se enfrentan
Garcés y Cauteruccio se enfrentan en un duelo de goleadores. - Crédito: Difusión

Ha llegado el momento de la verdad para Cienciano. El club de la ciudad del Cusco hace su aparición en los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, midiéndose contra Bolívar, en el estadio Hernando Siles de La Paz hoy, miércoles 13 de agosto. Los visitantes, que fueron una grata revelación en la fase de grupos, esperan dar el golpe para llegar con una importante ventaja en la llave de desquite, pensando en la siguiente ronda.

De acuerdo con la programación de la CONMEBOL, el enfrentamiento entre el ‘papá’ y la ‘academia’ está programado para las 17:00 horas (Perú) y 18:00 horas (Bolivia). La website Infobae Perú realizará una cobertura detallada con un minuto a minuto que presentará la previa, los mejores momentos del juego, reproducciones audiovisuales de los goles y más. ¡No te lo pierdas!

Cienciano se ha presentado como uno de los animadores de la Copa Sudamericana, tras haber quedado en el primer lugar de su serie –dejando relegado al Atlético Mineiro a la segunda plaza—lo que conllevó a una clasificación directa a los octavos de final. Con Maximiliano Amondarain, Santiago Arias y Carlos Garcés, el bloque cusqueño se constituyó como un oponente difícil para cualquiera.

Dentro de esa columna vertebral brilló con absoluta diferencia Christian Cueva, efectivo trascendental en las presentaciones con aportación goleadora. Fue su diana contra Mineiro que selló el pase a la ronda final de la Sudamericana. Poco después de ese enfrentamiento, donde demostró que aún conservaba sus aptitudes como mediocentro de buen pie, recibió una oferta de Emelec, la cual aceptó pensando en su resurrección deportiva.

El volante marcó el empate vía penal tras falta que él mismo generó. (Video: DSports)

Siguiendo esa misma línea, los titulares Gaspar Gentile y Josué Estrada abandonaron Cienciano con destino a Alianza Lima para establecerse en una institución con mayor renombre. El último en marcharse fue Didier La Torre con destino a Japón. A pesar de esas dificultades, el entrenador Carlos Desio sigue confiando en su plantel y cree que con las próximas adaptaciones pueda mantener el ritmo y la regularidad.

Por su parte, Bolívar se instaló en la Copa Sudamericana tras quedar tercero en su grupo de Libertadores. Venció 4‑0 a Cerro Porteño y en la fase preliminar del otro certamen CONMEBOL superó a Palestino (ida y vuelta), alcanzando medio centenar de partidos en el torneo continental. Avanzó a octavos con autoridad, sumando importantes ingresos económicos y renovando la ilusión celeste en su camino internacional en este año centenario.

A qué hora juega Cienciano vs Bolívar por Copa Sudamericana 2025

  • Perú, Colombia, Ecuador: 17:00 horas
  • México: 16:00 horas
  • Estados Unidos (Este), Bolivia, Chile, Venezuela: 18:00 horas
  • Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 19:00 horas

Cómo seguir Cienciano vs Bolívar por Copa Sudamericana 2025

El choque será transmitido en exclusiva a través de DSports y DGO, a través de la señal de DIRECTV. De igual manera, la website Infobae Perú ofrecerá la previa, el minuto a minuto, videos, declaraciones y todas las incidencias desde el estadio Hernando Siles de La Paz.

Alineaciones probables del Cienciano vs Bolívar por Copa Sudamericana 2025

Cienciano: Barrios; Valoyes, Amondarain, Ortiz; Neira, Gamero, Torrejón, González, Da Silva; Hohberg; Garcés

Bolívar: Lampe; Freita, Torren, Echevarría, Sagredo; Matheus, Justiniano, Cataño; Velásquez, Cauteruccio, Rodríguez

Temas Relacionados

CiencianoClub BolívarCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Palmeiras: día, hora y canal TV del duelo de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

El equipo de Jorge Fossati buscará dar el batacazo internacional, cuando reciba al poderoso conjunto brasileño, que terminó como la escuadra de mejor rendimiento en la fase de grupos

Universitario vs Palmeiras: día, hora

Alineaciones de Alianza Lima vs U. Católica HOY: posibles titulares en Matute por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro ‘blanquiazul’ buscará dar el primer golpe en Matute contra un elenco ecuatoriano que tiene al máximo goleador de su liga. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica HOY: partido en Matute por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘blanquiazules’ reciben a los ecuatorianos en la caldera de Matute. Su objetivo será ganar para cerrar su clasificación de visita. Conoce los horarios de este cotejo

A qué hora juega Alianza

“Kevin Quevedo es un jugador que quisiera tener siempre”: Jorge Célico llena de elogios al atacante en antesala de Alianza Lima vs U. Católica

El exentrenador del plantel ‘camarata’ asegura que el delantero peruano es un futbolista desigual que te marca diferencias en partidos cerrados

“Kevin Quevedo es un jugador

El Papa León XIV recibió con mucha alegría la camiseta de Alianza Lima agradeciendo “este gesto de cercanía afectuosa”

Una de las tiendas oficiales del club íntimo envío una indumentaria al Vaticano, cuyo destinatario era ni más ni menos que el Sumo Pontífice, recién ungido como nuevo líder de la iglesia católica

El Papa León XIV recibió
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segundo Acho saldó deuda de

Segundo Acho saldó deuda de más de S/170 mil días antes de asumir EsSalud, ¿amerita la apertura de una denuncia penal?

Daniel Quintero, precandidato presidencial de Colombia, podría ser detenido si vuelve al Perú, advierten expertos

Génesis Tapia, candidata al Congreso, desconoce funciones parlamentarias: “La censura es cuando se censura”

José Jerí fuera de denuncia por violación sexual: Ministerio Público archiva investigación contra el presidente del Congreso

Daniel Quintero, persona ‘non grata’ en Perú: Patricia Juárez presenta moción contra allegado de Gustavo Petro y pide impedir su ingreso al país

ENTRETENIMIENTO

Monique Pardo calificó indemnización de

Monique Pardo calificó indemnización de ‘burla’ tras ganar fallo a su favor contra América TV y Gisela Valcárcel: “Se hizo justicia, pero apelaré”

Las 10 producciones más populares de HBO Max en Perú que no te puedes perder hoy

Magaly Medina pone en duda las razones religiosas de Mario Irivarren para no casarse con Onelia Molina: “La están meciendo”

Magaly Medina a María Fe Saldaña por llamar a ‘prima’ de Josimar: “¿Por qué tendrías que pasar por esa humillación pública?”

Suheyn Cipriani conmueve al pedir que su padre deje el set en medio de sus confesiones más duras: “Yo decidí”

DEPORTES

Universitario vs Palmeiras: día, hora

Universitario vs Palmeiras: día, hora y canal TV del duelo de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs U. Católica HOY: posibles titulares en Matute por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica HOY: partido en Matute por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

“Kevin Quevedo es un jugador que quisiera tener siempre”: Jorge Célico llena de elogios al atacante en antesala de Alianza Lima vs U. Católica

El Papa León XIV recibió con mucha alegría la camiseta de Alianza Lima agradeciendo “este gesto de cercanía afectuosa”