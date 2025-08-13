Perú Deportes

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY: minuto a minuto en La Paz por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

El ‘papá’ visitará al conjunto ‘celeste’ en el Hernando Sile de La Paz, donde intentará sorprender para sacar una ventaja de cara a la vuelta. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

06:00 hsHoy

¡Día de partido! Bolívar y Cienciano se enfrentan hoy, miércoles 13 de agosto, en el estadio Hernando Siles de La Paz, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La cita está programada para las 17:00 horas y tendrá arbitraje del colombiano John Ospina. La transmisión será a través de DSports, en un duelo que medirá a un representante boliviano en ascenso frente a un conjunto peruano que llega con expectativas altas tras superar la fase de grupos.

05:59 hsHoy

Cómo llega Cienciano

Cienciano clasificó de manera directa a estos octavos de final luego de una sólida campaña internacional. Finalizó primero en su grupo de la Copa Sudamericana, compitiendo incluso por delante de Atlético Mineiro, y logró así evitar los playoffs.

Sin embargo, su momento en el campeonato Clausura peruano dista de ser ideal: ocupa la décima posición y se encuentra lejos de la lucha por el título. En su último compromiso de liga, el elenco cusqueño apenas igualó 1-1 frente a Comerciantes Unidos jugando como visitante, contexto que condiciona su ánimo aunque no sus ganas de refrendar la imagen positiva mostrada en el torneo continental.

El ‘papá’ reforzó su plantilla con la que afrontó la fase de grupos de la Sudamericana, debido a las salidas de Christian Cueva, Josué Estrada y Gaspar Gentile. Llegaron Alejandro Hohberg, Cristian Souza y Yimy Gamero.

El volante marcó el empate vía penal tras falta que él mismo generó. (Video: DSports)
05:59 hsHoy

Cómo llega Bolívar

Bolívar arrancó su recorrido continental en la fase de grupos de la Copa Libertadores y, tras ocupar el tercer lugar ante rivales como Cerro Porteño, Sporting Cristal y Palmeiras, accedió a los playoffs de la Sudamericana. Allí mostró contundencia: doblegó sin apelativos a Palestino con un global de 6-0, imponiéndose por 3-0 tanto en la ida como en la vuelta. Este desempeño lo posicionó como un candidato de peso de cara a esta serie.

En el ámbito local, el conjunto ‘celeste’ marcha tercero en el torneo boliviano con 33 puntos, a siete del puntero The Strongest (40). Llega a la cita continental envalentonado tras golear 5-0 a Real Tomayapo en La Paz, resultado que robusteció la confianza del grupo liderado por Carlos Lampe bajo los tres palos y con Martín Cauteruccio como arma de ataque principal.

Bolívar se ubica en el
Bolívar se ubica en el tercer lugar del campeonato boliviano.
05:59 hsHoy

Horarios del Cienciano vs Bolívar

Las acciones comenzarán a las 17:00 horas de Perú y a las 18:00 horas de Bolivia. Con respecto a otros países, iniciarán de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 18:00 horas de Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 19:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

05:59 hsHoy

Dónde ver Cienciano vs Bolívar: canal TV online del duelo de ida

El Cienciano vs Bolívar será transmitido por DSports en todo Sudamérica. Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este encuentro. Desde la previa hasta el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en esta nota. No te lo puedes perder.

Cienciano y Bolívar chocan por
Cienciano y Bolívar chocan por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
05:59 hsHoy

Posibles alineaciones

- Cienciano: Ignacio Barrios; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondarain, Leonel Galeano, Danilo Ortiz; Yimy Gamero, Claudio Torrejón, Luiz Humberto da Silva Silva; Alejandro Hohberg, Cristian Souza y Carlos Garcés. DT: Carlos Desio.

- Bolívar: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Miguel Torren, Santiago Echavarría, José Sagredo; Robson Matheus, Luis Paz, Daniel Cataño; Antonio Melgar, Patricio Rodríguez y Martín Cauteruccio. DT: Flavio Robatto

