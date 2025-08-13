Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY: minuto a minuto en La Paz por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

El Cienciano vs Bolívar será transmitido por DSports en todo Sudamérica. Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este encuentro. Desde la previa hasta el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en esta nota. No te lo puedes perder.

Las acciones comenzarán a las 17:00 horas de Perú y a las 18:00 horas de Bolivia . Con respecto a otros países, iniciarán de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 18:00 horas de Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 19:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

En el ámbito local, el conjunto ‘celeste’ marcha tercero en el torneo boliviano con 33 puntos, a siete del puntero The Strongest (40). Llega a la cita continental envalentonado tras golear 5-0 a Real Tomayapo en La Paz, resultado que robusteció la confianza del grupo liderado por Carlos Lampe bajo los tres palos y con Martín Cauteruccio como arma de ataque principal.

Bolívar arrancó su recorrido continental en la fase de grupos de la Copa Libertadores y, tras ocupar el tercer lugar ante rivales como Cerro Porteño , Sporting Cristal y Palmeiras , accedió a los playoffs de la Sudamericana . Allí mostró contundencia: doblegó sin apelativos a Palestino con un global de 6-0, imponiéndose por 3-0 tanto en la ida como en la vuelta. Este desempeño lo posicionó como un candidato de peso de cara a esta serie.

El ‘papá’ reforzó su plantilla con la que afrontó la fase de grupos de la Sudamericana, debido a las salidas de Christian Cueva , Josué Estrada y Gaspar Gentile . Llegaron Alejandro Hohberg , Cristian Souza y Yimy Gamero .

Sin embargo, su momento en el campeonato Clausura peruano dista de ser ideal: ocupa la décima posición y se encuentra lejos de la lucha por el título. En su último compromiso de liga, el elenco cusqueño apenas igualó 1-1 frente a Comerciantes Unidos jugando como visitante, contexto que condiciona su ánimo aunque no sus ganas de refrendar la imagen positiva mostrada en el torneo continental.

Cienciano clasificó de manera directa a estos octavos de final luego de una sólida campaña internacional. Finalizó primero en su grupo de la Copa Sudamericana , compitiendo incluso por delante de Atlético Mineiro , y logró así evitar los playoffs.

¡Día de partido! Bolívar y Cienciano se enfrentan hoy, miércoles 13 de agosto, en el estadio Hernando Siles de La Paz , por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana . La cita está programada para las 17:00 horas y tendrá arbitraje del colombiano John Ospina . La transmisión será a través de DSports , en un duelo que medirá a un representante boliviano en ascenso frente a un conjunto peruano que llega con expectativas altas tras superar la fase de grupos.

Últimas noticias

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025 Los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán seguir haciendo historia en el certamen internacional. Ahora reciben a un elenco ecuatoriano que fue líder en su grupo de la Sudamericana. Sigue las incidencias

Dónde ver Cienciano vs Bolívar HOY: canal tv online por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025 El estadio Hernando Siles de La Paz será escenario del primer enfrentamiento entre la ‘academia’ y el ‘papá’. Conoce la casa televisiva a cargo de la transmisión de este encuentro

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY: canal tv online por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025 El equipo ‘blanquiazul’ buscará tomar ventaja en la serie con una victoria en Matute. Conoce todos los detalles de la sintonización del encuentro

Universitario vs Palmeiras: día, hora y canal TV del duelo de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025 El equipo de Jorge Fossati buscará dar el batacazo internacional, cuando reciba al poderoso conjunto brasileño, que terminó como la escuadra de mejor rendimiento en la fase de grupos