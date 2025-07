Cecilia Tait se ilusiona con participación de Perú en Copa Panamericana tras subcampeonato en Copa América: “Quiero ir a la VNL”

La 'Zurda de Oro' destacó subcampeonato de Perú en la Copa América y se refirió a la participación en la Copa Panamericana. (AquiTVO)

El voleibol peruano vivió un nuevo capítulo histórico tras la obtención de la medalla de plata en la primera edición de la Copa América. El equipo nacional, conformado en su mayoría por jóvenes talentos, finalizó en el segundo puesto de la tabla general, superado solo por Argentina y superando a potencias como Brasil, cuya selección Sub-23 fue vencida por la ‘bicolor’ en uno de los duelos más celebrados del torneo.

La leyenda olímpica Cecilia Tait, exintegrante del equipo que conquistó la medalla de plata en Seúl 88, mostró su entusiasmo ante el progreso del voleibol peruano. “Espectacular el solo hecho de ganar a Brasil, no me importa si es la sub 23 o lo que sea, es un hito de que nosotros podemos”, afirmó en diálogo con el programa ‘De Una’, resaltando la trascendencia de esta victoria en el contexto de recambio y reconstrucción del deporte nacional.

Para Tait, el subcampeonato alcanzado en la Copa América 2025 marca el inicio de una etapa de consolidación. La exjugadora considera fundamental no solo el resultado deportivo, sino la actitud del equipo y la confianza generada entre las nuevas generaciones.

Cecilia Tait se ilusiona con el renacer del vóley peruano tras subcampeonato en Copa América y participación en la Copa Panamericana.

Formación de nuevas voleibolistas con gran altura en el Proyecto Nacional 2032

Uno de los pilares en el plan de desarrollo del vóley femenino es el Proyecto Nacional 2032, una iniciativa impulsada por la Federación Peruana de Voleibol (FPV) con el apoyo de figuras como Cecilia Tait. La exdeportista ha participado activamente en la búsqueda, captación y formación de talentos con potencial físico y técnico. La ‘Zurda de Oro’ hizo especial énfasis en la nueva generación de jugadoras que superan el 1.80 metros de estatura y que ya inician su preparación competitiva.

“Acabo de ver a mis chiquitas de la búsqueda de talentos, pero ya formadas, que van a comenzar a competir. Me decían ‘no hay chicas altas’, acá están entrenando, de un 1.85 para arriba y además si las bajan pueden servir de líbero. ¿Por qué nos hemos preocupado tanto en que no hay cuando no hemos intentado buscar? Ahora sí tenemos en la búsqueda de talentos, ya se está trabajando”, expresó.

El trabajo sistemático en la captación de jóvenes con características físicas idóneas busca revertir años de estancamiento y llenar las bases de la pirámide deportiva con jugadoras capaces de competir al máximo nivel internacional. Para Tait, el mayor reto es consolidar este proceso en el tiempo y dotar a las seleccionadas de una preparación de calidad.

Cecilia Tait está al mando del Proyecto Nacional 2032, que busca voleibolistas superiores al 1.80 metros para la selección peruana.

Cecilia Tait sobre la participación de Perú en la Copa Panamericana

Perú se alista para disputar la Copa Panamericana en Colima, México, tras resolver su situación económica con Norceca, lo que permite el regreso a competencias internacionales de primer nivel. En este certamen, la selección nacional enfrentará a equipos de experiencia y potencial, factor que para Cecilia Tait resulta clave en el proceso de maduración deportiva.

“Tenemos las chicas que finalmente se pagó a Norceca, se van a la Copa Panamericana, posiblemente no clasifique a nada, pero qué significa, la preparación, necesitamos ese tipo de partidos para lograr el éxito competitivo, bajar al puesto 32, no, yo quiero estar dentro de las 16 para participar en una VNL, porque si ya estamos en la Copa América, el que pide poco, está loco y yo soy locaza”, manifestó.

La exvoleibolista subraya la importancia de participar en torneos internacionales para acelerar el proceso de crecimiento y aprendizaje. Pese a la dificultad del grupo, la ‘Zurda de Oro’ respalda la política de exponer a las jugadoras a contextos exigentes, convencida de que solo así el equipo podrá competir por metas mayores en el mediano plazo.

Perú participará en la Copa Panamericana de Vóley 2025. Crédito: Norceca

Grupo y fixture de Perú en la Copa Panamericana

La selección peruana se ubica en el Grupo B de la Copa Panamericana 2025, junto a República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, México y Trinidad & Tobago. El fixture de la ’bicolor’ contempla los siguientes partidos:

Perú vs Costa Rica: 3 de agosto, 17:00 horas

Perú vs Trinidad & Tobago: 4 de agosto, 19:00 horas

Perú vs República Dominicana: 5 de agosto, 19:00 horas

Perú vs México: 6 de agosto, 21:00 horas

Perú vs Puerto Rico: 7 de agosto, 19:00 horas