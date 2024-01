Federación Peruana de Vóley, con el apoyo de Cecila Tait, anunció ambicioso proyecto para captar talentos

Federación Peruana de vóley lanzó Proyecto Nacional 2032 con apoyo de Cecilia Tait. Crédito: FPV

Perú quiere volver a ser potencia mundial en el vóley y, para ello, resulta necesario recuperar la esencia del deporte de la net alta. En ese sentido, la Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció un novedoso proyecto con el apoyo de Cecilia Tait. El propósito es captar nuevos talentos que aseguren un futuro mucho mejor a la escuadra nacional.

Después de un año para el olvido de la selección peruana, la FPV se puso manos a la obra para resolver la crisis actual del voleibol peruano, pero pensando desde en los retos venideros. Por eso, la institución liderada por Gino Vegas inició el Proyecto Nacional 2032, el cual busca el desarrollo deportivo de niñas talentosas en esta disciplina.

Cecilia Tait, miembro del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), estuvo presente en la apertura oficial de este plan deportivo, solicitando el apoyo y compromiso a los padres de familia de las nuevas generaciones del vóley para asegurar el éxito futuro.

“Este proyecto en marcha, financiado por la FIVB, se encuentra bajo la dirección del destacado entrenador Armando Martens, quien en los últimos meses ha venido visitando diversos lugares del país en la búsqueda de los nuevos prospectos para esta disciplina”, detalló la Federación en una publicación oficial.

Cecilia Tait conversando con los padres de familia de niñas voleibolistas. Crédito: FPV

Es importante mencionar que la selección peruana de vóley no gana una medalla en los Juegos Olímpicos desde Seúl 1988, donde precisamente Cecilia Tait fue elegida la mejor jugadora del evento. De hecho, la ‘bicolor’ no se presenta en la cita olímpica Sídney 2000 y en el Mundial no compite desde el 2010. Además, en el 2023 registró su peor participación en el Sudamericano, tras ubicarse en el último lugar. En medio de ese contexto adverso, se espera que en los próximos años, la escuadra nacional pueda recuperar su jerarquía, al menos a nivel regional.

Sobre el proyecto de la FPV

Gino Vegas -presidente de la FPV- dio mayores detalles acerca del Proyecto Nacional 2032, a través de un video explicativo en las redes sociales. De acuerdo al mandamás del ente regulador del vóley peruano, esto no hubiera sido posible sin el respaldo de la FIVB, que busca potenciar a cada una de las Federaciones afiliadas.

“Debemos agradecer el soporte a la Federación Internacional de vóley. Como es sabido, esta institución esta interesada que sus Federaciones nacionales crezcan y Perú es un país importante para el desarrollo del voleibol, no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial por la tradición que tiene el voleibol peruano, la aceptación y la afición que tiene, y por el protagonismo que años anteriores el país tuvo, pero que hoy en día hemos perdido”, apuntó Vegas.

Gino Vegas explicó Proyecto Nacional 2032 de la Federación Peruana de vóley.

En ese sentido, se espera reforzar con talentos emergentes a la selección nacional para los próximos retos. En la mira está, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032. En estas dos ediciones, el combinado patrio buscará lograr su clasificación y competir.

“Estamos trabajando en un proyecto en el que la Federación Internacional nos apoya económicamente para el pago del entrenador Armando Martens, que está dedicado a buscar los talentos en todo el país. Lo que estamos buscando es formar y encontrar talentos de chicas desde los 10 años, que tengan condiciones para que muchas de ellas puedan terminar vistiendo los colores de una selección nacional con mira a los JJ.OO. del 2028 y consolidándolos en los del 2032″, explicó el presidente de la FPV.

Cecilia Tait, desde su posición en la FIVB, jugó un papel muy importante para que este prometedor plan pueda hacerse realidad en el Perú. Tras lograr la gloria como jugadora, ahora la ‘Zurda de Oro’ también busca que el país vuelva a vivir una época dorada en este deporte, apoyando desde fuera de las canchas.

“Ella habló con la Federación Internacional y, en coordinación con nosotros, para buscar este proyecto. Este no va a ser el único, la idea es que más adelante podamos tener acceso a otros proyectos, en la medida de que Perú responda con los objetivos de la FIVB para este proyecto”, ilustró Vegas.

Proyecto Nacional 2023: requisitos para participar

- Que hayan nacido entre el 2010 y 2013

- Estatura mínima 1.67 cm (proyección a 1.85)

- Disponibilidad de tiempo para los entrenamientos (Lunes a viernes)

- Padres comprometidos al crecimiento deportivo

- Contar con seguro médico