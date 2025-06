Juan Manuel Vargas reveló que técnico campeón en Italia lo confrontó por bajo nivel en Fiorentina: “Eres un idiota”

El 'Loco' contó un episodio amargo durante su etapa en el cuadro 'viola', pero que le sirvió para volver a su mejor performance. (Video: La Parrilla del Loco)

No cabe duda de que uno de los jugadores peruanos que dejaron su huella en Europa fue Juan Manuel Vargas, quien por una década supo defender a varios clubes del Viejo Continente y compitió en torneos de renombre. En la actualidad, ya retirado, el ‘Loco’ compartió una anécdota con un técnico campeón en Italia que lo confrontó por su bajo nivel en una época en Fiorentina.

Esto sucedió en el programa de YouTube, ‘La Parrilla del Loco’, donde esta vez entrevistó a Johan Fano. El ‘Cholo’ fue consultado si es que tuvo un inconveniente con Ricardo Gareca en Universitario en 2008, a lo que descartó, pero sí valoró la transparencia del ‘Tigre’ para decirle que no contaría con sus servicios.

En eso, el exdefensa recordó una anécdota en el cuadro ‘viola’ con el DT Vincenzo Montella, que supo salir campeón con AC Milan de la Supercopa de Italia en 2016. "Hay una anécdota en Fiorentina. (Vincenzo) Montella era una persona así (frontal). Cuando llegó, en los primeros días de pretemporada me dijo ‘tú y (Stevan) Jovetic van a estar siempre en mi once’. ¡Para qué dijo eso! Agrandado el ‘Loco’... Jugaba, entrenaba, el horario, todo, pero la cag... yo", fueron sus primeras palabras.

Juan Manuel Vargas admitió su error al confiarse y creer que sería un fijo. Por consiguiente, la directiva de Fiorentina optó por cederlo a Genoa. “Pasaron 15 días y me pidió ir a su oficina. En esos días no me había dicho nada. ‘Los primeros 15 días no te vi, no me ha gustado y hablé con los dirigentes para que te presten’, me dijo. Y yo pensé ‘pero si los primeros días me dijo otra cosa’. Me cag... No había entrenado bien, pensé que contaba conmigo y fui soberbio. Como en Fiorentina estuve en mi ‘prime’, llegué a entrenar solo a Génova. Me dijo que la cag..., pero me lo dijo”, señaló.

Vincenzo Montella apartó a Juan Vargas de Fiorentina y lo mandó cedido a Genoa de la Serie A.

Juan Vargas sobre la vez que DT de Fiorentina lo confrontó

El exfutbolista de 41 años confesó que, en su retorno a Fiorentina, recuperó su mejor nivel y el DT Vincenzo Montella lo confrontó por no mantenerlo desde un principio. Vargas aplaudió lo directo que el estratega fue con él.

“Me fui un año a Génova. La diferencia de haber estado en Florencia... Me puse en forme, comencé de nuevo. Regresé del préstamo y jugamos amistosos contra Galatasaray y otro más. Me metieron porque querían venderme. Nos gasó Galatasaray, entró Montella y dijo ‘desde Mario Gómez, el alemán, hasta Juan Vargas, todos están en observación’. Dije ‘acá es mi momento’. Empecé a entrenar y le voltié la torta. Se acercó y me dijo ‘¿por qué no hiciste lo mismo desde el primer día que te dije eso? Eres un idiota. Pero me dijo las cosas en la cara y eso es bueno", sostuvo.

Y es que en su vuelta al conjunto ‘lirio’, Vargas Risco vivió una etapa de consolidación durante la gestión del mencionado entrenador en la temporada 2013/2014. El peruano se desempeñó principalmente como lateral o volante por izquierda, aportando profundidad y fortaleza física al sistema ofensivo del equipo.

En esa campaña, 31 partidos y anotó 6 goles. Fiorentina logró posicionarse entre los mejores equipos de la Serie A y clasificó a la fase de grupos de la Europa League.

Las mejores actuaciones del 'Loco' con el cuadro 'viola' en la Serie A. (Video: Te la do io la Fiorentina)

Homenaje de Fiorentina a Juan Manuel Vargas

El hecho de haber estado a lo largo de seis temporadas, hizo que Fiorentina le rinda un homenaje a Juan Manuel Vargas y, en marzo de este año, lo invitó a un partido conmemorativo del italiano Giuseppe Rossi. Junto al peruano, también se vieron el español Borja Valero, el argentino Gabriel Batistuta, el chileno David Pizarro, Luca Toni, entre otros ‘cracks’.

El 'Loco' jugó en el partido conmemorativo de Giuseppe Rossi. (Viola News)