El tierno gesto de Jorge Fossati con Raúl Ruidíaz tras victoria de Universitario ante Atlético Grau

El partido entre Universitario de Deportes y Atlético Grau del último miércoles 25 de junio tuvo muchos condimentos. Desde la importancia del triunfo de los ‘cremas’ para acercarse al trofeo del Torneo Apertura 2025 hasta la presencia del centrodelantero Raúl Ruidíaz.

La ‘Pulga’ se enfrentaba después de mucho al equipo de sus amores y el que lo catapultó hacia el extranjero. En el medio, también estaba su deseo de revancha por la polémica que se armó con la directiva al frustarse su tan esperado regreso a Ate en el arranque de la temporada.

El desenlace de este compromiso no fue nada favorable para Ruidíaz, debido a que la ‘U’ fue amplio dominador a lo largo de los 90 minutos y se quedó con la victoria (2-0) con un doblete del ‘nueve’ Alex Valera. Además, el ‘Enano’ no pudo concretar su única opción de gol en el cotejo.

Por esa razón, el exSeattle Sounders no terminó nada contento con el resultado del compromiso y evitó brindar declaraciones a pesar de ser solicitado por la gente de prensa. Como si fuera poco, no cruzó saludos con ninguno de sus excompañeros de Universitario, al menos en el campo de juego.

Raúl Ruidíaz se abrazó con Jorge Fossati tras victoria de Universitario

Raúl Ruidíaz, cabizbajo, se fue de la cancha y se dirigió a los camerinos del estadio Mansiche. En ese camino, se topó con el técnico de la ‘U’, Jorge Fossati, quien al parecer lo estaba esperando para saludarlo luego de la derrota de Atlético Grau.

En primera instancia, el delantero y el estratega estrecharon manos. Después, el popular ‘Nonno’ lo abrazó, llevando su rostro hacia su pecho y dándole un par de palmadas en la espalda, como símbolo de consuelo.

Se separaron algunos centímetros, pero Fossati nunca dejó de quitarle las manos sobre su rostro, como señal de aprecio. Típico gesto del entrenador uruguayo. Intercambiaron palabras, la ‘Pulga’ sonrió y dividieron caminos.

Esta escena ocurrió en medio de los pedidos de los hinchas de Universitario por ver a Raúl Ruidíaz con la camiseta ‘merengue’ una vez más en el Torneo Clausura de la presente temporada. ¿Qué le habrá dicho el DT ‘charrúa?

Jorge Fossati no pudo dirigir a Raúl Ruidíaz en la selección peruana

Jorge Fossati se quedó con las ganas de dirigir a Raúl Ruidíaz durante su etapa al mando de la selección peruana. El técnico uruguayo lo llamó, pero el delantero le explicó que no podía aceptar la convocatoria por temas personales.

"En el caso de Raúl y otros varios, en este momento no está. No tenemos a nadie a quienes nosotros les hayamos cerrado las puertas.Vamos a ir a la Copa América con la mentalidad que cada partido es el más importante del año. Aprovecharemos cada día para sacar un plantel para después del torneo“, fue lo que dijo a poco del certamen Conmebol.

Meses más tarde, Ruidíaz confirmó que el actual entrenador de Universitario de Deportes lo contactó para que regrese a la ‘bicolor’. "Yo dije que no porque mi hijo nació con un problema en el corazón en diciembre, y desde ahí yo dije no voy alejarme de mi familia, no quiero más viajes, quiero estar con mi familia, mis hijos".

Ruidíaz y Fossati no pudieron compartir en Videna, pero existe la posibilidad de que lo hagan en Ate. Lo cierto es que hasta el momento el cuadro ‘crema’ no ha hecho una propuesta por el centrodelantero de cara al Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores.