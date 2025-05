Expresidente de Sporting Cristal quiere comprar el club, pero todavía no está a la venta: “Está agonizando”

Tras la humillante derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras, que terminó con un abultado marcador de 6-0 y selló su eliminación de la Copa Libertadores 2025, la presión sobre el actual presidente, Joel Raffo, parece intensificarse. Federico Cúneo, ex presidente del club en dos ocasiones, expresó su preocupación sobre la situación crítica que enfrenta el equipo.

“El paciente está agonizando, no podemos esperar que se haga una transacción de compra venta, tenemos que actuar ya”, declaró Cúneo, sugiriendo la urgencia de una intervención decisiva para revivir al club.

Crisis de Sporting Cristal

En declaraciones a radio Ovación, Cúneo, quien ha mantenido un interés persistente en la situación del club tras su gestión, reveló que él y un grupo de antiguos dirigentes habían intentado adquirir Sporting Cristal anteriormente, pero no lograron asegurarse la venta. Con relación al actual estado del club bajo la administración de Raffo, Cúneo comentó: “He tratado de asimilar lo que está sucediendo porque ver a mi querido Sporting Cristal a donde se le ha llevado es imperdonable... mucho me temo que es el resultado que tenemos a la fecha”.

Federico Cúneo fue presidente de Sporting Cristal en dos periodos (1990-1993 y 2014 - 2018)

Además de expresar su decepción, Cúneo también puso sobre la mesa la propuesta de formar una comisión consultiva autónoma que podría tomar decisiones críticas sobre el equipo principal. Afirmó que, en el pasado, tanto él como otras figuras destacadas como Francisco Lombardi, Alfonso Grados y Michael Debackey han ofrecido su apoyo al club, pero sus contribuciones no siempre han sido bienvenidas en la toma de decisiones relacionadas con el fútbol del equipo. “Varias veces nos han dicho que nos gustaría que nos asesoren en una comisión consultiva, pero nunca hubo la invitación”, subrayó Cúneo.

Condiciones de Sporting Cristal

El pasado encuentro con Gustavo Zevallos para abordar la idea de revivir un consejo consultivo refleja la preocupación y disposición del grupo para intervenir. Según Cúneo, estarían dispuestos a participar activamente en el rescate del club, pero con la condición de tener una autonomía real en la toma de decisiones, para evitar una situación en la que sus recomendaciones simplemente se ignoren. “Si no hay una comisión autónoma, no vamos a participar, porque no tiene sentido”, enfatizó.

En su análisis de la situación actual del club, Cúneo no solo se centró en la gestión del presidente Joel Raffo, sino también en la necesidad que tienen los actuales propietarios de considerar una posible venta del club. “La decisión de comprar obviamente pasa por una decisión de vender”, manifestó, dejando claro que cualquier opción de adquisición dependerá del interés de los propietarios (el grupo Innova) en vender. Sin embargo, Cúneo afirmó no haber discutido directamente estas opciones con Raffo, señalando que sus intercambios fueron estrictamente protocolarios durante las visitas al estadio.

Atacan club Sporting Cristal tras goleada 6-0 ante Palmeiras | X

La oferta por Sporting Cristal

La posibilidad de adquirir el club aún está en el aire, y aunque Cúneo no descarta explorar esta opción, aclaró que “en 48 horas no se hace una oferta seria por una institución que no sabemos cómo está por dentro de sus finanzas”. La declaración deja entrever que cualquier movimiento hacia la compra del club sería un proceso que requeriría tiempo y análisis detallado de la situación financiera del club, algo que en este momento parece incierto.

Este contexto evidencia el profundo interés de Federico Cúneo y su grupo de colaboradores por reinstaurar a Sporting Cristal a su antigua gloria, pero también marca las limitaciones que enfrentan en el camino hacia un posible renacimiento. Mientras tanto, la comunidad de seguidores del club y los analistas del fútbol peruano observan con atención qué pasos tomarán tanto la administración actual como los posibles nuevos interesados. La crisis en Sporting Cristal se mantiene como un tema candente en las discusiones futbolísticas del país.