Gustavo Zevallos confirma que “no se tiene previsto vender Sporting Cristal por parte de Joel Raffo”

Gustavo Zevallos ha asegurado que Joel Raffo no se irá de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

El aficionado de a pie de Sporting Cristal está harto, indignado y ofuscado por la gestión de Joel Raffo, a quien le atribuyen el rótulo de máximo responsable de la devastación deportiva que vive el club nacido en las calles de la localidad del Rímac.

La gota que ha rebalsado el vaso ha sido la humillante goleada 6-0 endosada por parte de Palmeiras por el cierre de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2025. Por esa razón, no existe ni una sola voz que exija la dimisión y venta del titular peruano.

Sporting Cristal recibiendo el apoyo de la afición en el estadio Nacional. - Crédito: Difusión

Sin embargo, ingrata es la sorpresa que ha recibido la fanaticada de Cristal al enterarse que el empresario no piensa dar un paso al costado a pesar de las malas señales que están a la vista de todos. Si bien él no lo ha asegurado, la respuesta ha llegado por alguien cercano en su esfera.

"Tengo una relación directa con el presidente. Vamos a aplicar medidas y acciones para corregir y estar a la altura y exigencia del club. No se tiene previsto vender el club por parte de Joel Raffo“, ha declarado Gustavo Zevallos en comunicación con el programa Fútbol Como Cancha de Radio Programas del Perú.

Goles y resumen de la dura derrota del cuadro 'celeste' en Brasil. (Video: Conmebol)

Consultado sobre la composición de la mesa directiva de Sporting Cristal, Zevallos ha afirmado que nadie está dispuesto a abandonar la institución pese al clima convulso que se vive producto de una retahíla de malos resultados deportivos.

“Julio César Uribe no ha renunciado. No ha renunciado nadie. Paulo Autuori no está arrepentido de estar en el club. En ningún momento. Esta muy dolido, pero sabe que esto va a cambiar”, mencionó el Director Deportivo a RPP.

"La taquilla en Sporting Cristal nos afecta poco o nada": la cruda revelación sobre las protestas de los hinchas contra la dirigencia 'celeste' - Crédito: Captura / Club.

Raffo a la cabeza

Joel Raffo se hizo el líder inamovible en la estructura dirigencial de Sporting Cristal al momento que Innova Sports, empresa de gestión deportiva de la que es uno de los máximos representantes, compró las acciones de la empresa multinacional Backus – InBev a Sporting Cristal, en septiembre del 2019, por una suma cercana a los 5 millones de dólares.

“Hoy vengo en representación de Innova Sports a ponerme a disposición de una gran institución como lo es Sporting Cristal. Nuestra principal meta es convertir a Cristal en una institución modelo a nivel regional. No venimos a hacer cambios estructurales ni drásticos. Venimos a continuar un proyecto”, remarcó el actual presidente en su conferencia de presentación, en La Florida.

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, anunció la incorporación de Julio César Uribe al club

Al año siguiente de la asunción, Raffo pudo celebrar el campeonato de la Liga 1 2020 luego de deshacerse de Universitario de Deportes en la final. Sin embargo, con el avance de los años la gestión ha ido en declive perdiendo espacio en el plano deportivo y realizando una campaña de contrataciones austera que no ha dado los resultados deseados.

Por si fuera poco, a finales del año pasado, Joel Raffo fue detenido en Lima en medio de una investigación por presuntas irregularidades en la negociación de derechos de televisión deportiva. Las autoridades sospecharon que habría participado en actos de corrupción, aunque tiempo más tarde fue liberado. Todas esas situaciones han colmado la paciencia de la afición de Cristal.