Diego Rebagliati reveló pésima negociación de Sporting Cristal por Anderson Santamaría y ahora fichará por Universitario: “Se les escapó”

Anderson Santamaría se apoderó de las principales portadas de los medios de comunicación porque está muy cerca de convertirse en refuerzo de Universitario de Deportes. Sin embargo, se conoció que estuvo a punto de llegar a Sporting Cristal, pero todo se frustró por insólita negociación.

Diego Rebagliati reveló que los ‘celestes’ hicieron una pésima gestión para fichar al defensa; donde hubo mala comunicación, mal procedimiento, malas formas, y mucho más. El comentarista mostró su indignación porque el exjugador de Santos Laguna sería un refuerzo ideal para los rimeneses en la defensa.

“Me he enterado de cómo ha sido el proceso entre el interés de un futbolista como Anderson Santamaría y llegar al punto en que Santamaría diga ‘ya no quiero ir a Cristal’. Me he quedado alucinado. La cosa es así: Santamaría tiene una situación con Santos Laguna donde básicamente le ha dicho: consíguete equipo. A Anderson le ha ido bastante bien en México, tiene ganas de jugar en el Perú. Acercan el nombre a Cristal: Anderson Santamaría al lado de Romero, Chávez, Lutiger y todos los chicos; Santamaría es Paolo Maldini. Reconociendo que Santamaría tiene errores, pierde pelotas en salida, pero juega y en México viene jugando hace tiempo. Yo agarro y me voy en bus a Huánuco, y no salgo si no tengo el papel firmado por Santamaría”, apuntó el exdirigente de Cristal en el programa ‘Los Reba’.

Se reveló la firme postura de Anderson Santamaría sobre fichar por Sporting Cristal para remontar en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025.

¿Cómo manejó Sporting Cristal la negociación con Anderson Santamaría?

Diego Rebagliati contó detalles de cómo Sporting Cristal inició negociaciones con Anderson Santamaría y evidenció el pésimo manejo que hubo. Aseguró que los ‘celestes’ buscaron al defensa para conocerlo vía zoom y mandaron a alguien del área deportiva, no lo hizo el mismo presidente del club, eso llamó mucha la atención del jugador.

“Santamaría está a un momentito de ser jugador de la ‘U’. La cosa es que de la nada, Santamaría recibe un mensaje de alguien del club para hacer un zoom; aparentemente es un chico Coronado que es el scouting principal. Santamaría dice: “¿Por qué no me escribe Joel Raffo?”. Este Coronado quería conocer a Santamaría por zoom, si lo quieres conocer, das una llamada a García Pye o Franco Navarro, o caminas dos pasos, vas a la cancha y le preguntas a Yotún“, contó el presentador.

La periodista Estefanía Chau dio a conocer la intención del defensa peruano sobre la chance de jugar para el cuadro 'celeste'. (Video: Radio Nacional)

Y luego, el comentarista deportivo reveló que los ‘cerveceros’ se comunicaron con el asistente técnico de Santos Laguna para preguntar por el comportamiento de Anderson, eso terminó por molestar a Santamaría y cortó todo tipo de comunicación.

“Y luego Santamaría se entera de que habían llamado a Santos Laguna, al asistente técnico, a preguntarle cómo era, si era problemático o no. Hermano, Santamaría debe tener miles de defectos, no es el jugador perfecto; pero si está a disposición, el lunes debe estar entrenando en el club”, añadió.

“Anderson Santamaría no será titular en Universitario”

Diego Rebagliati reconoció que Anderson Santamaría está muy cerca de ponerse la camiseta de Universitario de Deportes, pero precisó que será suplente porque la ‘U’ ya tiene una base en la defensa. Y resaltó que el jugador de 33 años le sirve más a Sporting Cristal que los mismo ‘cremas’ porque ahí sí sería titular.

“La cosa es que han manejado tan mal la situación. Hay gente que dice que Santamaría va a estar mejor en la ‘U’, pero es difícil que llegue a ser titular porque están Riveros, Di Benedetto, Corzo, Inga; en Cristal llega y será titular. Santamaría diría ‘que se jodan, Cristal me necesita más a mí que yo de Cristal’. Entonces, lo que logran es llevar una negociación pésima. Tiene un nivel de incompetencia que es patético, es gravísimo, no entienden nada. Se escapó un jugador que se lo va a llevar la ‘U’; y encima, potencias al rival”, finalizó.