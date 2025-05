Cenaida Uribe confirmó que ‘Chabelita’ Sánchez seguirá en Alianza Lima y reveló que ya fichó a la nueva armadora

'Chabelita' afrontará el Mundial de Clubes en diciembre del presente año. (Se Formaron Las Parejas)

Alianza Lima es el vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. La campaña de las ‘íntimas’ en este 2024-2025 tuvo algunos bajones, pero en lo general fue muy destacable. Eso se vio reflejado en su contundente triunfo 3-0 sobre Regatas Lima en el extra game de la final.

En ese sentido, la jefa de equipo Cenaida Uribe ya se encuentra trabajando en el armado del plantel para conseguir el tan ansiado tricampeonato y también realizar una buena performance en el Mundial de Clubes, a realizarse en diciembre del presente año.

La exvoleibolista no solo ha dado a conocer las deportistas que no continuarán en La Victoria, sino también se animó a hablar sobre las renovaciones y permanencias en el cuadro ‘íntimo’ en una reciente entrevista con el programa de Youtube llamado ‘Se Formaron Las Parejas’.

A la ya conocida renovación del entrenador Facundo Morando, Cenaida reveló que una de las figuras de Alianza seguirá defendiendo los colores en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y en su primera participación en el Mundial de Clubes.

Ysabella Sánchez, elegida la MVP del torneo local, respetará su contrato y no emigrará al extranjero, tal cual se venía rumoreando. “Obvio, ‘Chabela’ dijo el otro día ‘Alianza es lo mejor que me ha pasado en la vida’, no se me va a ir, ‘Chabela’ sigue”.

'Chabelita' Sánchez continuará en Alianza Lima la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

La nueva armadora de Alianza Lima

Por otro lado, Cenaida Uribe se refirió a la salida de Marina Scherer, la armadora brasileña que seguirá su carrera en España luego de pasar cuatro temporadas con Alianza Lima. La jefa de equipo le agradeció y realizó inesperada revelación sobre su reemplazo para el Mundial de Clubes.

La exvoleibolista peruana señaló que ya cerró a la nueva levantadora del conjunto ‘blanquiazul’, pero no se animó a decir el nombre, ni a afirmar si jugó en la Liga Peruana de Vóley. Eso sí, elogió a la mexicana Paola Rivera de Regatas Lima.

“No tengo nombres en carpeta, ya lo tengo, ya está. Todavía no lo puedo decir, pero ya está, como te digo yo no duermo, la competencia no duerme y yo tampoco, estamos trabajando un montón. (Paola Rivera) Espectacular la chiquita, muy buena, me gustó”, acotó.

La jefa de equipo llenó de elogios a Paola Rivera de Regatas Lima. (Se Formaron Las Parejas)

¿Se queda Julieta Lazcano?

Uribe, a la par, fue consultada por la continuidad de Julieta Lazcano, la última extranjera que llegó a Alianza Lima en esta temporada. Y es que la ‘Princesita’ termina su contrato y su presencia en el Mundial de Clubes no está confirmada. Algo que genera mucha preocupación en los hinchas.

La responsable de los fichajes no quiso dar muchos detalles, no obstante, afirmó que la argentina se siente bien en el país. “‘Juli’ está contenta, le encanta estar en Lima, no te puedo decir lo que quieres saber (si renovó), ella está contenta, es una súper profesional, estamos muy contentos con su trabajo durante este año. Estamos negociando, pero tú sabes que yo no duermo, ya avancé bastante para el equipo de la próxima temporada”.

Julieta Lazcano ganó protagonismo con la llegada de su compatriota Facundo Morando a Alianza Lima.

Las salidas confirmadas en Alianza Lima

A la brasileña Marina Scherer, le siguió los pasos la punta Sonaly Cidrao, quien perdió terreno luego de la salida de su compatriota Paulo Milagres y la llegada de Facundo Morando. ‘Sony’ fue reemplazada en el equipo titular por la peruana Aixa Vigil, por lo que buscará nuevas oportunidades fuera de La Victoria.

La armadora suplente Fabiana Távara también se irá de Alianza por temas de estudio. Su destino sería Central Arizona College de Estados Unidos, que compite en la National Junior College Athletic Association (NJCAA).