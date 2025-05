Alianza Lima pierde a tres jugadoras claves para el Mundial de Clubes de Vóley 2025: Cenaida Uribe confirmó salidas

Alianza Lima pierde a cuatro jugadoras claves para el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima conquistó la Liga Peruana de Vóley 2025 y celebró su bicampeonato tras derrotar a Regatas Lima en una emocionate final que se definió en ‘extra game’ en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Las ‘blanquiazules’ realizaron una gran campaña: consiguieron un invicto importante en la primera etapa, luego sufrieron un bajón que provocó la salida de Paulo Milagres y finalmente, llegó Facundo Morando para revertir el mal momento.

Una vez terminada la temporada, muchos se pregunta qué cambios habrán en el equipo victoriano de cara al Mundial de Clubes de Vóley 2025, el cual arrancará en diciembre del presente año. Se confirmó la contiuidad del técnico argentino y también la salida de Marina Scherer, quien decidió irse a España.

Voleibolistas se alejan de Alianza Lima

Cenaida Uribe, jefa de las ‘íntimas’, reveló tres nombres de voleibolistas que dejarán La Victoria para asumir otros retos. Ausencias importantes que deberá reemplazar lo antes posible para asumir el próximo reto internacional.

“Quiero agradecerle a Marina (Scherer) por habernos aguantado durante 4 años duros, agradecida por su trabajo, su profesionalismo, el gran ser humano que es, desearle lo mejor. A Fabiana Távara que se va a estudiar a Estados Unidos, un agradecimiento a Sonaly Cidrão y a toda la prensa que nos ha acompañado. Esto recién comienza, seguimos trabajando”, apuntó la exvoleibolista en conferencia de prensa.

“Me piden el tricampeonato”

Cenaida Uribe aseguró que se encuentra trabajando en las renovacioneos y refueros para disputará el Mundial de Clubes de Vóley 2025 y detalló nos nuevos retos que tendrá que afrontar Alianza Lima en los próximos meses. Y dio detalles de cómo se va manejando lo logística para su participación en el torneo internacional.

“Este año ha sido muy difícil, hemos pasado por muchas cosas más allá de los logros: primero la clasificatoria al Mundial, el subcampeonato en el Sudamericano, ahora el bicampeonato y ahora viene lo más difícil porque ya me piden el ‘tri’. El Mundial es en diciembre, ya tenemos los pasajes, tenemos el Sudamericano el próximo año”, comentó.

Además, la jefa del equipo ‘blanquiazul’ aprovechó para agradecer a todas las personas que están atrás de las dirigidas por Facundo Morando y se defendió de las críticas que recibió por ser estricta con sus chicas.

“Este homenaje del título del bicampeonato que hemos ganado va dedicado a mucha gente que está detrás de esto, primero a los auspiciadores que hacen posible que estemos aquí, a las chicas, a las familias, reconocimiento a todas mis chicas. Muchas veces seguro soy muy perseverante, directa o estricta pero si no es así, no hay resultados. Siempre hay alguien que haga de mala o de serie para poner orden”, añadió.

¿Quién será el reemplazo de Marina Scherer?

Tras confirmarse la salida de la talentosa armadora brasileña, se ha venido especulando sobre quién será su reemplazo. Aunque Cenaida Uribe todavía no tiene una candidata fija, se conoció que la mexicana Paola Rivera sería la primera opción que estaría manejando la dirigencia ‘íntima’.

La armadora de Regatas Lima fue elegida la mejor de la temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025. Incluso, Ysabella Sánchez pidió su fichaje y puntualizó las cualidades de la voleibolista.

“Me llamó bastante la atención la armadora Paolo Rivera. Me parece una excelente armadora, muy hábil, y por lo que he visto me parece que es un poco picona; eso me encanta. Me gusta que tenga ese hambre de ganar”, comentó la popular ‘Chabelita’ en conversación con Latina Deportes.