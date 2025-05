Facundo Morando se quedará en Alianza Lima tras éxito en la Liga Peruana de Vóley: dirigirá el Mundial de Clubes 2025

Facundo Morando se quedará en Alianza Lima tras éxito en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa AL

Facundo Morando arribó a Alianza Lima en el momento más crítico, cuando el rumbo del equipo comenzaba a desviarse del ambicioso sueño del bicampeonato. La escuadra ‘blanquiazul’ atravesaba una etapa de incertidumbre, pero la llegada del estratega argentino marcó un punto de inflexión importante. Bajo su liderazgo, el grupo recuperó el camino y alcanzó la gloria. Por eso, el título de la Liga Peruana de Vóley 2025, ya en manos ‘íntimas’, selló también la continuidad del DT en el banquillo victoriano.

Aunque luego del éxito alcanzado en el Polideportivo de Villa El Salvador, el estratega evitó hablar sobre su renovación con el club, la misma Cenaida Uribe confirmó que el vínculo contractual de ‘Facu’ se ha extendido por una temporada más. “Definitivamente se queda, hace un mes que lo conversamos y ya decidió”, aseguró la jefa de equipo de las ‘íntimas’.

Morando, que entró en reemplazo de Paulo Milagres a inicios de abril, se ha consolidado dentro de la institución de La Victoria. El óptimo desempeño del plantel bajo su dirección ha sido el respaldo necesario para continuar esta aventura. “Yo estoy muy contento. Alianza es un club muy grande que trabaja como los mejores clubes de Europa. La verdad que en este mes que estuve, las chicas me dieron felicidad y la idea era que ellas también sientan eso”, expresó.

En ese sentido, el estratega argentino se encargará de dirigir al sexteto ‘íntimo’ en el Mundial de Clubes 2025, prestigioso torneo al que las ‘blanquiazules’ clasificaron luego del subcampeonato sudamericano. “Es una competencia muy difícil, donde hay equipos con presupuestos que son cinco o 10 veces mayores al que tiene Alianza, pero no tengo duda que vamos a hacer un gran papel y dejar al Perú en lo más alto posible”, dijo ‘Facu’ al respecto.

Facundo Morando y su cuerpo técnico celebrando el bicampeonato de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Alianza Lima se impuso con autoridad por 3-0 ante Regatas en la final y se consagró bicampeón del voleibol peruano. Bajo la dirección de Facundo Morando, el equipo ‘blanquiazul’ reafirmó su dominio en el torneo local y cerró la temporada con una actuación impecable. Ahora, con el título en sus manos, se alista para enfrentar un nuevo reto: medirse ante las potencias del vóley mundial en la próxima cita internacional.

Cenaida Uribe y una decisión importante

La llegada de Facundo Morando a Alianza Lima fue posible gracias a una decisión valiente de Cenaida Uribe. La jefa de equipo de las ‘íntimas’ apostó fuerte en un momento clave de la Liga Peruana de Vóley, a solo semanas del tramo más decisivo del torneo. Con determinación, destituyó a Paulo Milagres y confió el timón al técnico argentino. El tiempo, y sobre todo los resultados, le dieron la razón: no se equivocó.

“Cenaida es la responsable de que yo esté acá, se la jugó cuando muchos decían que iba a traer un técnico que no conocía la Liga, que iba a traer un técnico que era muy joven, que iba a traer un técnico que nunca había trabajado en Latinoamérica y solo en Europa. Un montón de cosas escuché y también de estas chicas, que hubo mucha gente que no creyó y se lo dijeron muchas veces. Los que creyeron que lo disfruten y los que no creyeron también, porque se lo merecen”, expresó su gratitud el DT.

Esto tras ganar en la final a Regatas Lima por 3-0 en sets. (Video: Latina)

Facundo Morando hizo un buen trabajo al frente de las ‘íntimas’; sin embargo, el da mayor reconocimiento al papel de sus dirigidas. “Yo creo, sin duda, la clave fue la unión la unión y la alegría. La alegría de este grupo es increíble, la sonrisa con la que entrenan, cómo se divierten, cómo empujan. Eso fue”, concluyó.