“Fue mi último baile”: Marina Scherer se despidió entre lágrimas de Alianza Lima tras lograr bicampeonato de vóley

Notablemente emocionada, la armadora brasileña informó que no seguirá siendo parte del club 'blanquiazul' la próxima temporada. (Video: Movistar Deportes)

Marina Scherer ha decidido cerrar su ciclo en Alianza Lima con la gloria como compañera de despedida. Tras conquistar el bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley con las ‘íntimas’, la talentosa armadora brasileña anunció entre lágrimas que no continuará en la próxima temporada en el plantel. Su adiós, cargado de emoción y gratitud, marca el final de una etapa brillante, en la que dejó huella en la cancha y en el corazón de la hinchada blanquiazul.

La experimentada colocadora se marcha por la puerta grande de la institución, con la frente en alto tras los éxitos obtenidos desde su llegada en el 2021. Cuatro años después de muchas alegrías (como también tristezas), esta aventura llegó a su fin. Así lo confirmó ella misma en medio de los efusivos festejos de sus compañeras en el Polideportivo de Villa El Salvador por el segundo título consecutivo.

“Este fue mi último baile con Alianza Lima. Pero, de todas formas, le deseo lo mejor de los éxitos para quienes vengan, para quienes sigan. Siempre estaré apoyando al club, es mi casa. Perú es mi segunda casa. Estas chicas por cuatro temporadas fueron mi familia. La hinchada fue mi familia por cuatro años”, expresó la voleibolista brasileña en declaraciones a Movistar Deportes.

“La Marina que llegó al Perú con 26 años no es la misma de ahora. He crecido mucho como jugadora. Dejamos ahí un buen trabajo para las próximas (generaciones), las dejamos campeonas y en un Mundial. Yo siempre seré parte de esta familia”, complementó.

Marina Scherer logró bicampeonato con Alianza Lima. Crédito: Prensa AL Vóley

El capítulo de Marina Scherer en el vóley peruano ha llegado a su fin. Su camino la llevará más allá de nuestras fronteras, hacia un nuevo destino que, por ahora, prefiere mantener en reserva. Aunque Alianza Lima hizo esfuerzos por retenerla, su decisión ya está tomada. “Ya tengo contrato firmado y la otra semana daré la noticia”, dijo, dejando entrever que pronto compartirá detalles de la nueva aventura que la espera.

Un nuevo éxito

Marina Scherer conoce bien el camino pedregoso que debió recorrer Alianza Lima en esta temporada para alcanzar la gloria del bicampeonato. Nada fue sencillo en esta travesía. Hubo tropiezos, dudas y momentos en que el objetivo pareció tambalear. Sin embargo, bajo la dirección de Facundo Morando, el equipo recuperó su esencia y se impuso con autoridad ante Regatas, aquel rival que en otros tiempos fue su mayor verdugo.

“Fue difícil llegar hasta acá. Solamente este grupo sabe lo que nos ha costado esta temporada y creo que no había mejor forma de terminar que con este espectacular partido. Lo dimos todo en la cancha y logramos el resultado. No queríamos salir de acá con el sabor amargo del partido pasado, donde nada nos funcionó, pero en la vida de un deportista hay días buenos y días malos. Hoy salimos con todo a dar una alegría a esta hinchada que nos acompañó en todo momento”, manifestó la brasileña.

“El partido pasado fue complicado para nosotras (derrota por 1-3), enfrentar una semana con eso ahí, pero trabajamos duro. Vinimos acá a divertirnos, que fue la propuesta que Facu siempre nos puso, y hacer lo que sabíamos. Este grupo lo voy a guardar siempre en mi corazón. Clasificamos a un Mundial de Clubes y ahora somos bicampeonas. Nuestros nombres están en la historia del club”, añadió.

Alianza Lima se coronó bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Por último, Marina Scherer se dirigió a la afición aliancista para despedirse. “Le doy las gracias a la hinchada, porque siempre me apoyaron. Me mandaron muchos mensajes, a veces no puedo contestarle a todas, pero gracias, los llevaré siempre en mi corazón. Yo siempre seguiré siendo parte de esta familia porque, vaya donde vaya, siempre seguiré apoyando a Alianza. Esto no es un adiós, es un hasta luego. En algún momento nos volveremos a encontrar”, finalizó.