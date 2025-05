Ysabella Sánchez pidió el fichaje de figura de Regatas Lima para reemplazar a Marina Scherer en Alianza Lima

Alianza Lima se coronó bicampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025, pero no todo fue alegría porque se confirmó la lamentable salida de Marina Scherer. La figura brasileña decidió cambiar de rumbo y ahora jugará en España.

La talentosa armadora se despidió de todos mientras levantó el trofeo y con lágrimas en el rostro le dijo adiós a las ‘blanquiazules’ después de cuatro temporadas.

“Este fue mi último baile con Alianza Lima. Pero, de todas formas, le deseo lo mejor de los éxitos para quienes vengan, para quienes sigan. Siempre estaré apoyando al club, es mi casa. Perú es mi segunda casa. Estas chicas por cuatro temporadas fueron mi familia. La hinchada fue mi familia por cuatro años”, apuntó la voleibolista en conversación con Movistar Deportes.

La salida de Marina deja un gran vacío en el equipo de Facundo Morando y por ello, tendrá que buscar a la mejor jugadora para reemplazarla. Una tarea difícil que deberán resolver las victorianas, pero mientras tanto, Ysabella Sánchez se animó a revelar quién podría ocupar ese lugar.

“Marina dio su respuesta definitiva: que ya no sigue con nosotras. Espero que donde esté le vaya súper bien. La ha sufrido como todas nosotras; que disfrute su bicampeonato, que se lo merece. Me llamó bastante la atención la armadora Paolo Rivera. Me parece una excelente armadora, muy hábil, y por lo que he visto me parece que es un poco picona; eso me encanta. Me gusta que tenga ese hambre de ganar”, disparó ‘Chabelita’ en entrevista con Latina Deportes.

Notablemente emocionada, la armadora brasileña informó que no seguirá siendo parte del club 'blanquiazul' la próxima temporada. (Video: Movistar Deportes)

El doloroso secreto de Ysabella Sánchez

La MVP de la Liga Peruana de Vóley 2025 sorprendió a todos al revelar que tuvo que luchar con una diagnóstico que le detectaron mientras Alianza Lima disputaba la temporada. Ysabella Sánchez presentó una malformación en la pierna y tenía que intervenirse quirúrgicamente, pero prefirió no hacerlo para no perderse los encuentros.

“El año pasado tuve una noticia muy fuerte porque me detectaron que tengo un pequeño huesito en la pierna y eso es operatorio. No me permitía hacer algunas cosas, a veces no me dejaba caminar bien, tenía que hacer terapias y me dolía. Gracias a Dios no me limitó en el juego, y creo que por eso también me emocioné, porque he luchado contra esa baja. Nadie lo sabía, no soy de hablar o comentar, lo he llevado conmigo. Estoy contenta con lo que he avanzado”, declaró la voleibolista.

Además, la punta aseguró que si le gustaría ser convocada a la selección peruana de Antonio Rizola, quien viene armando su lista de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y contará con 26 deportistas en total.

“Sí, claro. Yo estuve en el 2022 en la selección peruana y luego llegué a Alianza Lima, donde tuve el título y me gustó mucho“, añadió.

Alianza Lima venció a Regatas Lima en el extra game de la final y se coronó bicampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025

¿Cuándo se jugará el Mundial de Clubes de vóley?

Alianza Lima ya está empezando a trabajar en su próximo objetivo: Campeonato Mundial de Clubes de la FIVB, el cual se llevará a cabo del 8 al 14 de diciembre del presente año. Será un nuevo desafío para Facundo Morando al mando de las ‘blanquiazules’ y se espera que pueda llegar lo más lejos posible.

La Federación Internacional de Voleibol todavía no ha confirmado el país de sede del torneo, pero se definirá en las próximas semanas.