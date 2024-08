Reimond Manco debutó con Carlos Stein en Liga 2, pero no pudo evitar insólito registro negativo: su equipo lleva 53 partidos sin ganar

Reimond Manco debutó con Carlos Sten en la Liga 2.

Tras su breve paso por la Kings League, donde defendió los colores de los Persas FC y su accidentada incorporación a Unión Comercio meses atrás, Reimond Manco sorprendió al fichar por Carlos Stein de la Liga 2. La noticia fue dada a conocer por el mismo club a través de redes sociales.

Y es que luego de algunos días de entrenamiento, el ‘exjotita’ fue tomando en cuenta para disputar la segunda jornada del grupo de descenso, donde cayó 1-0 ante San Martín, equipo que hizo respetar su localía en las instalaciones del estadio Iván Elías Moreno.

El futbolista de 33 años tuvo la oportunidad de ser titular y permanecer en el campo los 90 minutos de juego, algo que tiempo atrás parecía imposible por la falta de continuidad y sus constantes lesiones. Si bien no fue un debut con victoria, se espera que en las próximas fechas puedar empezar a marcar la diferencia.

Actualmente, Stein no cuenta con puntos luego de haber jugado 12 partidos, motivo por el cual, peleará por no perder la categoría. Es por esto que además de ‘Rei’ la dirigencia optó por contratar a jugadores como Bryan Racchumick, José Merino, José Ramírez, Juan Garay, Jefferson Velarde, el goleador Cristian Bogado, entre otros.

¿Por qué no jugó en Unión Comercio?

Como se recuerda, Unión Comercio hizo oficial la llegada de Reimond Manco a inicios de año. Según reveló en su momento, al no contar con una buena pretemporada, el volante se vio en la obligación de realizar trabajos físicos por su cuenta para poder llegar a punto. Sin embargo, una lesión habría terminado de frustrar su estreno con el ‘poderoso de San Martín’.

“Me lesioné y me frustré a poco tiempo para que comience el Torneo Clausura. Me desgarré feo, me recuperé y me volví a desgarrar. Tengo que ponerme bien y no puedo ser tan insensato. El equipo ya avanzó con la pretemporada, está previo al campeonato. Intenté llegar, di todo, pero me apuré, debí ir de menos a más; me pasó factura”, señaló en el programa de YouTube ‘Doble Punta’.

Asimismo, reveló que tuvo que conversar con el presidente de la institución para plantearle la situación. “Tuve que ser consciente y hablé con Freddy (Chávez) para decirle que esto no iba a poder ser. Yo quiero estar en mi mejor versión y si voy a estar a medias, el único perjudicado voy a ser yo. Le dije ‘vamos despacio. Déjame este año recuperarme bien, empezar a entrenar, ir tomando de a pocos y vemos el próximo año cómo va”.

“Lo importante es que quedé muy bien con él. Antes de venir (al programa) me llamó y me dijo que vaya, porque falta el pase filtrado y que no importa más. Pero yo no quiero eso, no quiero ser un jugador que tenga un chispazo en 45 minutos y con eso salga figura de la cancha. Quiero ser recurrente y consecuente, ser parejo todos los minutos que juegue”, finalizó.

Reimond Manco reveló los motivos por los que no juega con Unión Comercio en la Liga 1 2024. (Video: @Horacon88)

La mala racha que buscará romper en Carlos Stein

Desde que perdió la categoría en 2022, Carlos Stein ha intentado volver a la Primera División del fútbol peruano, pero lamentablemente las cosas no le han salido como esperaba. Hoy en día, atraviesan una situación bastante complicada, ya que llevan 53 partidos sin poder reencontrarse con el triunfo. No obstante, buscarán romper la mala racha la próxima semana cuando se enfrenten a la UCV de Moquegua.