Reimond Manco fichó por inesperado equipo de Perú luego de su frustrado pase a Unión Comercio

Reimond Manco fichó por inesperado equipo peruano luego de su frustrado pase a Unión Comercio. - créditos: Getty Images

El último año ha sido de varias emociones encontradas para Reimond Manco. Y es que si bien venía ejerciendo como comentarista en el programa de YouTube, ‘Cojo y Manco’ junto al periodista Horacio Zimmermann, luego le surgió la chance de volver al fútbol de la mano de Unión Comercio. Sin embargo, un problema físico le impidió seguir y, de manera personal, optó por dejar el club al no poder sentirse en óptimas condiciones para intentar sacarlo de la zona del descenso.

Ahora, y de manera sorpresiva, el popular ‘Rei’ fichó por un inesperado equipo peruano. Se trata de Carlos Stein, que milita en la Liga 2 y que lo anunció la contratación del mediocampista nacional con un anuncio inesperado por sus redes sociales.

Con el hashtag ‘CSElNuevoComienzo’, la entidad de Lambayeque presentó a su gran figura. “¡Bienvenido al equipo Carlos Stein!”, señala la publicación que estuvo acompañada de emojis de una pelota, un brazo de fuerza, uno de fuego y otro que resalta el nivel de su nuevo fichaje ‘TOP’.

El anuncio de Reimond Manco como nuevo fichaje de Carlos Stein.

Luego de conocerse esta noticia, Reimond Manco recibió la cálida bienvenida de otro jugador con el que compartió equipo en el pasado: Cristian Bogado.

El delantero paraguayo y el habilidoso futbolista peruano estuvieron juntos en Unión Comercio entre el 2017 y 2018, donde el primero fue uno de los goleadores del campeonato local y el segundo lució una de sus mejores versiones. “Con el ‘10′ y de los pases goles, el gran Reimond Manco. De vuelta compartiendo equipo en Carlos Stein”, escribió el ‘Torito’ en una historia de su cuenta de Instagram.

La publicación de Cristian Bogado sobre el fichaje de Reimond Manco por Carlos Stein para afrontar la Liga 2 2024.

Ahora, para Manco Albarracín no será la primera vez que juegue en la Liga 2. El 2022 tuvo un breve paso por Santos FC de Nazca (1 gol en 6 partidos) y también por Juan Aurich (7 encuentros disputados). Por tal motivo, la Segunda División no le significará sino un reto para intentar llevar al equipo de vuelta a la Liga 1. También aportó con su experiencia a Ecosem Pasco de Copa Perú el 2023.

La delicada situación de Carlos Stein en Liga 2

Desde la última vez que perdió la categoría el 2022, Carlos Stein ha tratado de recuperar su situal en la Primera División, aunque las cosas no le han ido de la mejor manera en la Liga 2.

En la actual temporada, los ‘carlistas’ atraviesan un duro momento, ya que se ubican en la última casilla del grupo A sin haber sumado punto alguno y tras 12 jornadas jugadas. Sin duda, el objetivo primordial es mantenerse en Segunda División para evitar caer a Copa Perú.

¿Por qué Reimond Manco dejó Unión Comercio el 2024?

Una de los cuestionamientos que uno se puede hacer es por qué Reimond Manco dejó Unión Comercio luego de que el club anuncie su fichaje con miras al Torneo Clausura. El mismo jugador reveló en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, que trabajó para ponerse a punto físicamente, pero que una lesión producto de su excesivo empeño frustró que pueda desempeñarse en el equipo de la Liga 1.

Bajo este panorama, tuvo una conversación con el presidente del club para expresarle su sentir. “Tuve que ser consciente y hablé con Freddy (Chávez) para decirle que esto no iba a poder ser. Yo quiero estar en mi mejor versión y si voy a estar a medias, el único perjudicado voy a ser yo. Le dije ‘vamos despacio. Déjame este año recuperarme bien, empezar a entrenar, ir tomando de a pocos y vemos el próximo año cómo va”, declaró.

Asimismo, el canterano de Alianza Lima mencionó que el mandatario buscó persuadirlo para seguir, pero que su decisión ya estaba tomada. “Lo importante es que quedé muy bien con él. Antes de venir (al programa) me llamó y me dijo que vaya, porque falta el pase filtrado y que no importa más. Pero yo no quiero eso, no quiero ser un jugador que tenga un chispazo en 45 minutos y con eso salga figura de la cancha. Quiero ser recurrente y consecuente, ser parejo todos los minutos que juegue”, sostuvo.

Reimond Manco reveló los motivos por los que no juega con Unión Comercio en la Liga 1 2024. (Video: @Horacon88)