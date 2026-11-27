Cobertura informativa sobre un asalto con armas de fuego ocurrido en la subida hacia la avenida Santa Rosa en la Costanera del Callao. Las imágenes muestran el punto del incidente donde vehículos fueron interceptados y la intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú, junto a las declaraciones preliminares brindadas a los medios de comunicación por un mando policial en el lugar de los hechos.

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Un grupo de delincuentes armados interceptó dos vehículos y desató una balacera en la subida de la avenida Santa Rosa, en el distrito de La Perla, Callao. El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 a. m. de este viernes 27 de noviembre y dejó una escena de disparos, vehículos impactados y pertenencias sustraídas.

Durante las primeras diligencias, la Policía Nacional (PNP) confirmó a la prensa nacional que se encontró varios celulares que habrían sido arrojados hacia el acantilado. Mientras Criminalística recogía evidencias, los agentes buscan identificar a los ocupantes de los vehículos y determinar qué contenían las maletas y los bultos que se llevaron los atacantes. Una de las hipótesis que ha surgido es que el objetivo del asalto podría haber sido el robo de oro, aunque esta posibilidad todavía no ha sido confirmada.

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Así ocurrió el asalto armado en la subida de la avenida Santa Rosa

Las imágenes difundidas muestran a los atacantes disparando contra una camioneta Jeep negra, de placa D8B-463, que tenía lunas blindadas. Según los reportes, los delincuentes realizaron más de 30 disparos e intentaron romper los cristales a golpes para acceder al interior.

Las cámaras de seguridad captaron un violento asalto ocurrido en la subida Santa Rosa, en el distrito de Callao. El video muestra cómo varios individuos abordan un vehículo en plena vía.

En la escena también se observa a uno de los ocupantes de otro vehículo siendo reducido por los sujetos armados, quienes lo obligaron a colocar las manos sobre la cabeza. Luego, los atacantes abrieron las puertas de la camioneta y retiraron maletas, bolsos y otros bultos antes de escapar con dirección al Callao.

Un automóvil plateado terminó impactado durante la secuencia. Hasta el momento de las primeras diligencias no se había precisado quiénes viajaban en los vehículos ni cuántas personas resultaron heridas.

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Policía encontró celulares arrojados hacia el acantilado

El general PNP Olger Benavides Ponce de León, jefe de la Región Policial Callao, informó que durante las diligencias se encontraron celulares que habrían sido lanzados hacia el vacío. Los equipos quedaron bajo custodia para que personal especializado realizara su recuperación y los peritajes correspondientes.

El jefe policial indicó que, de acuerdo con las imágenes revisadas, en el ataque habrían participado más de seis personas y varios vehículos. También señaló que uno de los automóviles involucrados registraba antecedentes o requisitorias, aunque no precisó a cuál se refería ni qué tipo de registro tenía.

Benavides explicó que la principal hipótesis de la Policía era que se trató de un asalto. “Esa es la hipótesis más fuerte que en este momento la Policía está manejando con todas las imágenes”, mencionó.

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Varios hombres armados interceptan un vehículo en el Callao mientras un mando de la Policía Nacional del Perú informa a los medios de comunicación. (Infobae Perú)

Además, sostuvo que las imágenes permitirían advertir un posible seguimiento previo a las víctimas, debido a la intervención de varios vehículos antes de la balacera. No obstante, remarcó que las investigaciones continuarían para establecer las circunstancias y el móvil del ataque.

¿Las maletas robadas contenían oro?

Una de las interrogantes que dejó el asalto es qué contenían las maletas y los bultos que los delincuentes retiraron de la camioneta. Entre las hipótesis que han surgido se encuentra la posibilidad de que los atacantes buscaran oro; sin embargo, la Policía no ha confirmado que ese fuera el objetivo ni ha precisado qué objetos fueron sustraídos.

La sospecha también remite a un antecedente ocurrido el 22 de marzo de 2026, cuando delincuentes armados interceptaron dos vehículos en la Costa Verde, a la altura de la subida Escardó, en San Miguel, y robaron ocho kilos de lingotes de oro. Por ahora, no existe información oficial que permita establecer una relación entre ambos hechos.

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El general Benavides señaló que, al momento de sus declaraciones, la Policía todavía no sabía qué se habían llevado los atacantes. Por ello, el contenido de las maletas y la posible relación del asalto con el traslado de metales preciosos forman parte de las interrogantes que deberán esclarecer las diligencias.

Buscan a las víctimas en hospitales

El jefe de la Región Policial Callao informó que, durante las primeras horas de investigación, los agentes no habían logrado identificar ni ubicar a las personas que viajaban en los vehículos. América Noticias adelantó que el vehículo atacado está a nombre del ciudadano Nelson Eduardo Huamán.

La Policía realiza verificaciones en hospitales y clínicas de la zona para determinar si alguno de los ocupantes había sido trasladado por lesiones.

Por su parte, una testigo relató en ATV que escuchó una ráfaga de disparos y vio cómo los delincuentes interceptaban los vehículos y obligaban a sus ocupantes a bajar.

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La subida de la avenida Santa Rosa fue cerrada temporalmente para facilitar el trabajo de los peritos y la recolección de evidencias. La investigación busca establecer quiénes eran las personas atacadas, qué se llevaron los delincuentes y si, como sospecha la Policía, hubo un seguimiento previo al asalto.