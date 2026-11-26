Un documento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara impedido a Rafael López Aliaga para una proclamación como alcalde metropolitano.

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Tras no ser proclamado como alcalde de Lima, Rafael López Aliaga permanecerá como primer regidor de la capital y no podrá volver a ocupar el sillón municipal durante el periodo 2027-2030, incluso si la burgomaestre Jeanette Alonzo renuncia o es vacada.

Ahora bien, tal como ocurrió cuando perdió la elección presidencial, pero obtuvo una curul de senador, generaría polémica si es que López Aliaga se negara a jurar y asumir el cargo de primer regidor. Y es que el artículo 194 de la Constitución establece que el cargo de regidor es irrenunciable.

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Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido decisiones controversiales sobre este apartado de la Constitución.

Por ejemplo, en las elecciones municipales de 2014, Fabiola Morales fue elegida regidora de Lima por Solidaridad Nacional (lista de Luis Castañeda Lossio) para el periodo 2015-2018. Sin embargo, no quiso asumir el cargo por motivos personales y laborales. El 14 de enero de 2015 envió una carta al alcalde comunicando que no juramentaría ni asumiría las funciones.

Una resolución del Jurado Nacional de Elecciones de Perú deja sin efecto la credencial de regidora a Fabiola Morales y convoca a Gustavo Orbegoso para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El JNE, mediante la Resolución N° 12-2015-JNE, dejó sin efecto la credencial que se le había otorgado y convocó al accesitario de la lista, Gustavo Adolfo Orbegoso Valdivia, para que completara el periodo. En su fallo no se pronunció sobre el artículo de la carta magna.

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Otro fallo a tomar en cuenta es el emitido por la actual composición del Jurado Nacional de Elecciones en marzo de este año. El regidor de la Municipalidad Provincial de Putumayo, Edward Luis Silva Macedo, presentó su renuncia y el Consejo se la aceptó, pese a la prohibición constitucional.

El JNE, en la resolución N° 1722-2026-JNE, aceptó dicha renuncia sin pronunciarse sobre los alcances del artículo 194 de la Constitución. Dicha decisión fue aprobada con los votos de Roberto Burneo, Martha Maisch, Gunther Gonzales y Rubén Torres. Solo el magistrado Aarón Oyarce opinó por declarar improcedente la dimisión.

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Una resolución del Jurado Nacional de Elecciones de Perú dispone el cambio de regidor en el Concejo Provincial de Putumayo, en el departamento de Loreto.

El Concejo Metropolitano

Con Jeanette Alonzo como alcaldesa y Rafael López Aliaga como primer regidor, el Concejo Metropolitano para el periodo 2027-2030 quedó conformado de la siguiente manera:

Alcaldesa, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, Renovación Popular

Regidor 1, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, Renovación Popular

Regidor 2, Jesús Alberto Gálvez Olivares, Renovación Popular

Regidor 3, Fabiola María Morales Castillo, Renovación Popular

Regidor 4, Hernán Tomás Sifuentes Barca, Renovación Popular

Regidor 5, María del Rosario Payet Bedoya, Renovación Popular

Regidor 6, Efraín Aguilar Pardave, Renovación Popular

Regidor 7, Nancy Rosalie Vizurraga Torrejón, Renovación Popular

Regidor 8, Patricia Ysabel Mejía Hidalgo, Renovación Popular

Regidor 9, Isaac Estephano Escobedo Ríos, Renovación Popular

Regidor 10, Hayley Paola Cassana Navarro, Renovación Popular

Regidor 11, Guillermo Humberto Valdivieso Méndez, Renovación Popular

Regidor 12, Giuliana Calambrogio Correa de Balmaceda, Renovación Popular

Regidor 13, Pierre Leonardo Javier Morote Bustamante, Renovación Popular

Regidor 14, Mirta Aide Mondragón Guevara, Renovación Popular

Regidor 15, Juver Elías Valentín Zúñiga, Renovación Popular

Regidor 16, Aquelina Solórzano Espinoza, Renovación Popular

Regidor 17, Miguel Miguel Ciccia Ciccia, Renovación Popular

Regidor 18, Deborah Carmen Inga Zapata, Renovación Popular

Regidor 19, Julio César Guillermo More Rondón, Renovación Popular

Regidor 20, Lida Esperanza Valdivieso Solís, Renovación Popular

Regidor 21, Miguel Ángel Magallanes Durand, Renovación Popular

Regidor 22, Ivone Ruth Tapia Vivas, Avanza País

Regidor 23, Javier Ernesto Altamirano Coquis, Avanza País

Regidor 24, Ena Karina Ocaña Aranibar, Avanza País

Regidor 25, Jesús Salvattore Téllez Vílchez, Avanza País

Regidor 26, Jessica Teresa García Ríos, Avanza País

Regidor 27, August Enrique Frederick Arthur Carbajal Schumacher, Avanza País

Regidor 28, Asceli Isabel Rabasa Barboza, Avanza País

Regidor 29, Patricio Alonso Nieto Rodríguez, Avanza País

Regidor 30, Erika Fabiola Yarahuamán Salazar, Avanza País

Regidor 31, Vicente Romero Fernández, Partido Democrático Somos Perú

Regidor 32, Trinidad Aquilina Maldonado Amao, Partido Democrático Somos Perú

Regidor 33, Roy Denny Huallpa Choquehuayta, Partido Democrático Somos Perú

Regidor 34, Eliana Elizabeth Toledo Reyes, Partido Democrático Somos Perú

Regidor 35, Felipe Salazar Risci, Partido Democrático Somos Perú

Regidor 36, Yeremi Arón Espinoza Velarde, Podemos Perú

Regidor 37, Rosa María Aranda García, Podemos Perú

Regidor 38, Jorge Julio Martín Delgado Monteblanco, Alianza para el Progreso

Regidor 39, Magaly Marlitz Blas Blas, Ahora Nación - AN