Registro de una ceremonia protocolar en el patio de honor del Palacio de Gobierno en Lima, Perú. En las imágenes se observa a autoridades de pie sobre una alfombra roja dispuesta en las escalinatas, acompañadas por miembros de la guardia de honor con uniformes tradicionales y formaciones de las Fuerzas Armadas. En el perímetro se ubican camarógrafos y reporteros gráficos que registran el acto.

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Keiko Fujimori y su par boliviano Rodrigo Paz lideran este jueves en Lima el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, un mecanismo de coordinación de alto nivel orientado a fortalecer la relación bilateral y definir compromisos concretos en áreas estratégicas de interés común para ambos países.

El encuentro tiene lugar después de cinco años de inactividad de este formato, y busca consolidar el diálogo político, reforzar la confianza mutua y reactivar los canales de coordinación entre los dos gobiernos. La agenda abarca cinco ejes prioritarios: comercio e inversiones; seguridad y defensa; integración fronteriza, física, energética y logística; recursos hídricos y desarrollo sostenible; y políticas migratorias y sociales.

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Keiko Fujimori y Rodrigo Paz se saludan durante el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia celebrado en Lima.

Rodrigo Paz llega al Palacio de Gobierno y abre la jornada bilateral

La jornada comenzó con la llegada del mandatario boliviano al Palacio de Gobierno, donde fue recibido por la presidenta peruana. Tras el saludo protocolar, ambos jefes de Estado sostuvieron un Encuentro Presidencial antes de dar inicio a las actividades del Gabinete Binacional.

La agenda también prevé reuniones entre ministros de Estado de ambos países, un encuentro con los gobernadores de las regiones peruanas de Tacna y Madre de Dios, y sus pares de los departamentos bolivianos de Pando y La Paz, así como un espacio de diálogo con representantes de las cámaras comerciales y empresariales de las dos naciones.

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Fujimori y Paz asisten a la ceremonia del VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia para suscribir acuerdos de cooperación en áreas estratégicas. (Edwin Montesinos - Infobae)

Los gobiernos suscribirán una declaración y un plan de acción para los próximos años

Uno de los momentos simbólicos de la jornada será la develación del sello postal y el matasellado de la primera estampilla conmemorativa del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre el Perú y Bolivia, como reconocimiento a los vínculos históricos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

Posteriormente se desarrollará la Sesión Plenaria del Gabinete Binacional, en la que los dos gobiernos evaluarán los temas prioritarios de la agenda bilateral y definirán acciones conjuntas en los cinco ejes de trabajo establecidos.

La Declaración Presidencial de Lima y el Plan de Acción Ejecutivo sellarán los acuerdos del encuentro

Acto seguido, se suscribirá la Declaración Presidencial de Lima, el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026 y otros convenios que trazarán la hoja de ruta para estrechar la relación bilateral entre los dos países.

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Fujimori y Paz saludan desde la escalinata de la sede de gobierno durante las actividades del VII Gabinete Binacional entre Perú y Bolivia. (Edwin Montesinos - Infobae)

Cabe señalar que Fujimori y Paz ya habían tenido un primer acercamiento el 28 de julio de 2026, en el marco de los actos de Transmisión del Mando Supremo en Perú, cuando acordaron fortalecer los vínculos bilaterales y dar un nuevo impulso a la relación entre ambas naciones, con el objetivo de recuperar los lazos de cooperación.

La relación bilateral entre Perú y Bolivia cuenta también con un importante componente económico y comercial, monitoreado periódicamente por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Entre los ejes de trabajo conjunto entre ambos países están la optimización de la atención en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero y el desarrollo de programas de cooperación técnica en áreas como comercio exterior, medio ambiente y salud, impulsados de manera coordinada por ambas cancillerías y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

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