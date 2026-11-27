La intervención permitió corregir la conexión anormal entre una arteria y una vena que provocó el sangrado - Créditos: Essalud.

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Un equipo de neurocirujanos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Essalud logró salvar la vida de Willy Alfaro, un maquinista de 26 años que sufrió una hemorragia cerebral a consecuencia de una malformación vascular de nacimiento. El paciente fue trasladado de emergencia desde Trujillo hasta Lima para recibir atención especializada, debido a la gravedad de su condición. Tras una compleja intervención quirúrgica, logró recuperarse favorablemente, sin presentar secuelas neurológicas, y recibió el alta médica apenas tres días después de la operación.

El caso comenzó con un fuerte dolor de cabeza que encendió las alarmas sobre su estado de salud. Luego de las evaluaciones médicas, los especialistas identificaron una fístula arteriovenosa cerebral, una alteración que requiere atención oportuna por el riesgo de provocar complicaciones graves. Ante este diagnóstico, se dispuso su traslado a la capital para que pudiera acceder a un procedimiento de mayor complejidad.

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El doctor Walter Durán, neurocirujano responsable de su atención, explicó que la condición del joven exigía una intervención especializada para corregir la conexión anormal de los vasos sanguíneos y evitar mayores daños en el cerebro. La operación permitió controlar el sangrado y preservar sus funciones neurológicas, lo que favoreció su evolución durante los días posteriores.

Los especialistas lograron controlar la hemorragia y preservar las funciones neurológicas del joven maquinista - Créditos: Essalud.

¿Qué es una fístula arteriovenosa cerebral?

Esta malformación consiste en una conexión directa entre una arteria y una vena, sin que la sangre atraviese los pequeños vasos sanguíneos que normalmente regulan la circulación. Como consecuencia, el flujo sanguíneo puede generar una presión excesiva sobre las estructuras involucradas y aumentar el riesgo de ruptura, lo que puede ocasionar una hemorragia cerebral.

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Una de las dificultades de estas alteraciones es que pueden permanecer sin manifestar síntomas durante años. En determinadas circunstancias, la primera señal aparece cuando se produce una complicación, como ocurrió con Willy. Por ello, su detección y tratamiento resultan importantes para reducir el peligro de lesiones que comprometan el funcionamiento del cerebro.

En el caso del maquinista, la intervención de los especialistas permitió atender la emergencia antes de que se produjeran consecuencias neurológicas permanentes. Su recuperación favorable hizo posible que abandonara el establecimiento de salud en un periodo breve, luego de permanecer bajo supervisión médica.

La cirugía evitó que el paciente desarrollara secuelas neurológicas permanentes, pese a la gravedad de su condición - Créditos: Essalud.

Una segunda oportunidad junto a su familia

La recuperación también representa un nuevo comienzo para el joven trabajador, quien pudo regresar a su hogar para reencontrarse con su esposa y sus tres hijas. Durante los momentos más difíciles de la emergencia, sus seres queridos fueron una de sus principales motivaciones para afrontar el tratamiento y superar esta complicación de salud.

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Ahora, desde casa y con una evolución favorable, Willy espera retomar progresivamente sus actividades laborales y continuar con los proyectos que comparte con su familia. El alta médica, conseguida apenas tres días después de la operación, marcó el cierre de una etapa de incertidumbre que comenzó con una molestia que inicialmente parecía habitual.

¿Cuáles son las señales de alarma de una hemorragia cerebral?

Según MedlinePlus, servicio de información médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, un accidente cerebrovascular hemorrágico puede presentar síntomas repentinos como dolor de cabeza intenso y sin causa conocida, debilidad o entumecimiento de la cara, los brazos o las piernas, especialmente en un lado del cuerpo.

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También pueden aparecer confusión, dificultades para hablar o comprender, alteraciones de la visión y problemas para caminar, mantener el equilibrio o coordinar los movimientos. Estas manifestaciones requieren atención médica inmediata, pues el sangrado puede ocasionar daños en el tejido cerebral. Ante cualquiera de estas señales, se debe acudir a un servicio de emergencia sin esperar a que desaparezcan los síntomas ni recurrir a la automedicación.